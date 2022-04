Um wie viel Uhr spielen Real Madrid gegen Chelsea LIVE: Champions League 2022, Viertelfinale, Rückspiel?

Karim Benzema del Real Madrid disputa el balón con el defensor del Chelsea Thiago Silva, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones, en Stamford Bridge, Londres, Inglaterra - Abril 6, 2022 REUTERS/Tony Obrien

Echtes Madrid gegen Chelsea LIVE. Spanier und Engländer treffen sich an diesem Dienstag, dem 12. April, im Santiago-Bernabéu-Stadion in einem Spiel, das für die Rückkehr des Viertelfinales der UEFA Champions League 2022 gültig ist. Die „Weißen“ werden mit der Gewissheit des Hinspiels (3-1) spielen, während der „Blues“ auf den Treffer setzt. In diesem Artikel wissen Sie, wo und wie Sie dieses großartige internationale Spiel sehen können.

Das „Casa Blanca“ -Team setzt seinen guten Moment in der spanischen LaLiga nach dem letzten 2:0 -Heimsieg gegen Getafe mit Toren von Casemiro und Lucas Vázquez fort. Dieses Ergebnis ermöglichte es ihm, mit 72 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung zu bleiben, ohne 7 Termine vor Ende der Meisterschaft. Sein Top-Verfolger, das Barcelona von Xavi Hernández, hat 60 Punkte erzielt, und obwohl er weit in der Gesamtwertung bleibt, kann jeder Sturz seines klassischen Rivalen diese Distanz verkürzen und gefährden.

Spieler wie Federico Valverde oder Vinicius Jr. setzen sich zunehmend in den Startelf durch. Im Fall des Uruguayers ist seine Hauptposition zwar der Mittelfeldspieler, aber der unbestrittene Besitz des Dreizacks von Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric hat Trainer Carlo Ancelotti veranlasst, seine Position zu ändern, um ihn als rechten Flügelspieler mit einem interneren Profil zu platzieren. Im letzten Duell gegen die Engländer konnte er den physischen Abfall, der ihn auszeichnet, erfüllen und einsetzen.

Im europäischen Wettbewerb ist der spanische Kader von weniger zu mehr gekommen. Tatsache ist, dass die erste Niederlage in der Gruppenphase gegen Sheriff Tiraspol aus Moldawien besorgniserregende Alarme auslöste. Am Ende erhielten sie jedoch die Gruppe D, indem sie 15 Punkte hinzufügten. Von da an zeigte er herausragende Ausstellungen wie gegen PSG in Frankreich. Vor allem im erinnerten Spiel der Rückkehr in Madrid mit einem „Ha-Trick“ von Karim Benzema, mit dem sie die Pariser eliminierten.

Auf der Seite der britischen Mannschaft überwältigten sie Southampton im letzten Spiel der Premier League mit einem Ergebnis von 6 zu 0 mit den Ergebnissen von Marcos Alonso, Mason Mount (x2), Timo Werner (x2) und Kai Havertz. Dieses Ergebnis hält sie mit 62 Punkten auf dem dritten Platz und verschaffte ihnen gleichzeitig einen leichten Vorteil gegenüber dem vierten Platz Tottenham von Antonio Conte mit 57 Punkten.

Diejenigen unter der Leitung von Thomas Tuchel haben keine gute Zeit. Tatsache ist, dass der Verkauf des Clubs durch seinen Besitzer Roman Abramowitsch aufgrund der Invasion Russlands in die Ukraine ihn aufgrund der Beziehungen zu Präsident Wladimir Putin wirtschaftlich beeinflusst hat. Tatsächlich wird erwartet, dass in den kommenden Wochen der Käufer und neue Eigentümer des Londoner Unternehmens getroffen wird. All dieses Problem hat indirekt die Spieler betroffen, die in einigen Fällen ausstehende Verhandlungen zur Verlängerung haben, wie César Azpilicueta, Antonio Rüdiger oder Andreas Christensen. Letztere hätten zwar eine Vereinbarung mit Barcelona. Darüber hinaus steht Romelu Lukaku, der in dieser Saison unterzeichnet hat, für den deutschen Trainer zugunsten von Havertz im Hintergrund, sodass sein Unbehagen auch das niedrige Niveau der Mannschaft beeinflusst hätte.

ABWESENHEITEN

In Bezug auf Abwesenheiten kann Real Madrid nicht auf Eden Hazard, Isco, Eder Militao oder Jesús Vallejo zählen. Der Belgier wurde kürzlich einer Knöcheloperation unterzogen, der Spanier leidet unter Rückenbeschwerden, während dieser an COVID-19 erkrankt ist. Der Brasilianer seinerseits wird für die gelbe Karte sanktioniert, die er im Hinspiel in London erhalten hat.

Im Fall von Chelsea werden sie Azpilicueta oder Lukaku für den Rückkampf nicht im Kader haben. Der spanische Verteidiger leidet ebenfalls an dem Coronavirus, während der Stürmer Probleme mit der Achillessehne hat. Zu ihnen gesellt sich der bekannte Verlust von Ben Chilwell aufgrund einer Knieverletzung.

Convocados del Real Madrid para duelo de vuelta ante Chelsea por Champions League.

AUSSAGE

Der Trainer der „Merengues“, Carlo Ancelotti, erklärte auf einer Pressekonferenz zu diesem Duell gegen den Blues: „Es ist ganz normal, dass jeder weiß, dass es ein schwieriges Spiel wird. Jeder, das Team und die Fans. Sie sind Champions League-Viertel, sie sind immer schwierig, trotz allem, was im Hinspiel passiert ist. Wir müssen ein volles Spiel haben, wissen, wie man leidet, kämpft, konkurriert und die 90-Minuten im Spiel ist. Wir müssen über dasselbe Spiel wie in London nachdenken und bedenken, dass wir einen Gegner erwarten, der sein Bestes geben wird, um das Unentschieden zu gewinnen.“

In der Zwischenzeit war Chelsea-Stratege Thomas Tuchel nicht optimistisch, die Punktzahl umzukehren. „Wir haben keine großen Chancen, wenn man bedenkt, was im ersten Spiel passiert ist, um welchen Wettbewerb es sich handelt, der Rivale und das Stadion. Es ist sehr unwahrscheinlich (die Runde zu bestehen), aber es ist einen Versuch wert. Es zu versuchen bedeutet, bei 100% zu sein und nach unserem Limit zu suchen. Es ist das, was es gibt, es ist eine großartige Nacht „, sagte er.

Real Madrid besiegte Chelsea mit 3:1 für die Champions League

LETZTE SPIELE

Chelsea 2:0 Real Madrid (Champions League - 2021)

Real Madrid 1-1 Chelsea (Champions League — 2021)

Real Madrid 3-2 Chelsea (Internationales Freundschaftsspiel — 2016)

Real Madrid 3-1 Chelsea (Internationales Freundschaftsspiel — 2013)

ECHTES MADRID VS. CHELSEA: MÖGLICHE AUFSTELLUNGEN

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Nacho, David Alaba, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Federico Valverde, Vinicius Jr. und Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti

Chelsea: Edouard Mendy; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; Reece James, N'Golo Kanté, Matthew Kovacic, Mark Alonso; Mason Mount, Hakim Ziyech und Kai Havertz. Geschäftsführer: Thomas Tuchel

MAL REAL MADRID VS. ZU SEHEN. CHELSEA LATEINAMERIKA

- Peru: 14.00 Uhr

- Mexiko: 13.00 Uhr

- Ecuador: 14.00 Uhr

- Kolumbien: 14.00 Uhr

- Bolivien: 15.00 Uhr

- Venezuela: 15.00 Uhr

- Paraguay: 16:00 Uhr

- Argentinien: 16:00 Uhr

- Uruguay: 16:00 Uhr

- Brasilien: 16:00 Uhr

- Chile: 16:00 Uhr

KANÄLE, UM REAL MADRID GEGEN CHELSEA LIVE ZU SEHEN

- Peru: ESPN, Star +

- Mexiko: HBO Max, TNT Sports

- Ecuador: ESPN, Star +

- Kolumbien: ESPN, Star+

- Bolivien: ESPN, Star+

- Venezuela: ESPN, Star +

- Argentinien: ESPN, Star+

- Uruguay: ESPN, Star +

- Chile: ESPN, Star +

- Costa Rica: ESPN Norte, Star+

- Dominikanische Republik: ESPN Norte, Star+

- El Salvador: ESPN Norte, Star +

- Guatemala: ESPN Norte, Star +

- Honduras: ESPN North, Star +

- Nicaragua: ESPN North, Star +

- Panama: ESPN North, Star +, Flow Sports

- Vereinigte Staaten: Univision NOW, TUDN USA, Paramount +