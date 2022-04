„Teo ist ein 'hp', aber diese 'hp' werden im Fußball benötigt“: sagte der ehemalige Millonarios-Lenkrad Jhonny Ramírez

Am Samstag zogen Deportivo Cali und Junior Barranquilla im Palmaseca-Stadion am 15. Spieltag der BetPlay League 1:1. Die Torschützen waren Kevin Velasco und Miguel Ángel Borda.

Teofilo Gutierrez wurde in der 58. Minute durch Michael Ortega ersetzt. Als der Stürmer des Caleño-Trupps das Gericht verließ, rief er Miguel Ángel Borja mehrere Worte zu. „Du hast die Krawatte vermasselt“, unter anderem. In der Übertragung des Spiels war nur das, was der Cali-Angreifer sagte, offensichtlich, aber es wurde nicht gezeigt, ob der Junior-Stürmer ihm etwas antwortete.

Es sei daran erinnert, dass Kolumbien Venezuela mit 1:0 mit einem Elfmetertor von James Rodríguez im Cachamay-Stadion in einem Spiel besiegte, das für den 18. Spieltag und das letzte der südamerikanischen Qualifikationsspiele gegen Katar 2022 gültig war. Trotz des Sieges der „Kaffee“ -Mannschaft konnten sie sich nicht für die Wiederholung der Weltmeisterschaft qualifizieren, da Peru zu Hause gegen Paraguay verlor. Dies geschah nicht, weil das von Ricardo Gareca angeführte Team im Estadio Nacional mit 2:0 gewann.

Vor dem letzten Doppeltermin hatte die Nationalmannschaft sieben Spiele ohne Tor. Diese waren direkt vom direkten Pass oder der Option, zur WM-Wiederholung zu gehen, betroffen. In den meisten Spielen hatte der Junior-Angreifer Minuten Spielzeit, der seine Aufgabe, so viele Punkte zu erzielen, nicht erfüllte, obwohl er der Torschütze des Teams war.

Nachdem er die Worte von Deportivo Calis Nummer '29 ′ gelernt hatte, äußerte sich der ehemalige Millonarios-Fußballer Yhonny Albeiro Ramírez zu den Kommentaren von Teófilo Gutiérrez. „Theophilus ist eine PS, aber diese PS werden vom Fußball benötigt, Fußball kann nicht den Unfug und die Bosheit dieser verschiedenen Spieler verlieren, die diesen Sport anders machen, was wir mit so flachem Fußball machen...“.

Dimayor ihrerseits hat sich noch nicht zu den Geschehnissen im Palmaseca-Stadion geäußert, ebenso wie Miguel Ángel Borja, der nicht darüber gesprochen hat. Es sei darauf hingewiesen, dass die beiden Angreifer gleichzeitig das Barranquilla Junior Trikot trugen.

Nach Informationen der Barranquilla-Zeitung El Heraldo gestand Teófilo Gutiérrez, dass er nicht so mit Borja hätte sprechen sollen. „Sie erzählen mir alles und die Kamera zeigt es nicht“, sagte Teo diesem Medienunternehmen und schlug vor, dass der Junior-Scorer vorher etwas zu ihm gesagt hat und deshalb hat er so reagiert. „Das bleibt auf dem Fußballfeld“, schloss Gutierrez.

LESEN SIE WEITER: