So reagierten Angela und Pepe Aguilar auf den Skandal um Gussy Lau: „Für den Arc de Triomphe“

Nachdem vor einigen Tagen ein paar Fotos veröffentlicht wurden, auf denen Angela Aguilar sehr liebevoll mit einem Mann umging, stand die Familie im Mittelpunkt der Kontroverse.

Dies liegt daran, dass die sogenannte „Prinzessin der mexikanischen Region“ möglicherweise eine romantische Beziehung mit dem Komponisten Gussy Lau unterhält, der für wichtige Sänger aus der mexikanischen Region gearbeitet hat und sogar der Schöpfer des Songs Ahí ist, in dem sie mich sehen, Angela Aguilars Hit.

Das Skandalöse daran ist, dass der fragliche Mann, der für seine Arbeit renommierte Preise wie den Latin Grammy gewonnen hat, 15 Jahre älter ist als das jüngste Mitglied der sogenannten Aguilar-Dynastie, weshalb einige Leute haben harte Kommentare zur Werbung veröffentlicht.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Nachdem der in Sinaloa geborene Komponist in einer Live-Übertragung bestätigt hatte, dass er tatsächlich in einer Beziehung mit der Enkelin des verstorbenen Flor Silvestre steht, und Angela selbst ein Video geteilt hatte, in dem behauptet wurde, in ihre Privatsphäre eingedrungen zu sein, nachdem die Bilder durchgesickert waren, beschlossen die Aguilars nun, auf eine Reise zu gehen.

Über soziale Netzwerke drückte Pepe Aguilar aus, dass sie derzeit in sozialen Netzwerken und in den Medien „viele Schwachsinnige“ sagen, weshalb er keine Erklärung abgegeben hat, die sich direkt auf die Situation seiner berühmten Tochter bezog.

„Die Medien und die Leute gehen gerade mit vielen Schwachsinnigen herum, aber es ist eher das, was Sie im Leben tun... alles Klatsch darüber, was werden Sie sagen, 'Ich werde nicht einmal Mütter sagen“, sagte Pepe Aguilar in der Live-Übertragung und sah, dass viele Menschen ihre Meinung zu Angelas Romanze wissen wollten.

El hombre de 33 años confirmó que sostiene una relación con Ángela, pero busca mantenerla en privado (Foto: Instagram@gussylauv)

Nachdem der Patriarch der Familie angekündigt hatte, dass die ganze Familie nach Paris reiste, um eine Pause einzulegen und die Show Jaripeo ohne Grenzen in europäische Länder zu bringen, veröffentlichte er ein Bild, auf dem er mit seinen Töchtern in der sogenannten „Stadt des Lichts“ auftritt und begleitete das Foto mit einem Text das klang wie eine Anspielung auf das Medienrummel seiner Tochter.

„Grüße aus der Stadt des LICHTS (Und hier, um buchstäblich alles durch den Arc de Triomphe zu führen) Bonsoir! Aguilares in Paris, Professional Dog Paws, Family, Creating Memories „, schrieb der Sohn des erinnerten Antonio Aguilar auf dem Foto, auf dem das ikonische französische Denkmal zu sehen ist.

Wie erwartet lösten die Veröffentlichungen des Ranchera-Musiksängers bei seinen Anhängern unterschiedliche Reaktionen aus, von denen einige ihn sogar über die Situation berieten.

Desde el emblemático Arco del triunfo, Pepe Aguilar compartió su viaje familiar (Foto: Instagram)

„Sir, nimm deine Tochter von diesem Vividor weg“, „Hab eine tolle Reise in Europa“, „Eine Umarmung von Angela ist die beste und dass wir, die ihr folgen, uns keine Sorgen um irgendetwas machen, was wir sehr gut wissen, wer sie ist“, „Fass das Thema besser nicht an, es sind Familienangelegenheiten, was zählt ist, dass Angelita glücklich ist“, „Behalte deine Tochter weg von dieser Ratte „; „Ein Vater wie Pepe Aguilar!!! Absolute Unterstützung für Ihre Tochter. Und was andere denken, spielt keine Rolle. Sein Privatleben ist getrennt und Arbeit ist Arbeit „, sind einige der Botschaften, die als Antwort auf die Veröffentlichungen gelesen werden können.

Los Aguilar se encuentran en Francia, en medio del escándalo que atraviesa Ángela por su mediático romance con el compositor Gussy Lau (Foto: Instagram)

Angela Aguilar ihrerseits und nach der Ausstrahlung des Videos, in dem sie versicherte, dass Sie ihnen erzählen und ihnen von ihrer angeblichen Beziehung erzählen, die geheim gehalten werden würde, ihr öffentliches Image und ihre familiäre Beziehung beeinflusste, tauchte Angela Aguilar mitten auf ihrer Familienreise wieder auf.

Ángela Aguilar compartió historias de su viaje familiar, donde se le vio tranquila (Foto: Instagram)

Abgesehen vom Skandal war der Sänger von Dime como Quieres an einigen Orten in Paris entspannt und glücklich. In ihren Geschichten können Sie einige Mitglieder der Familie Aguilar in einem luxuriösen Café des Touristenortes sehen, von wo aus Sie den berühmten Eiffelturm im Hintergrund sehen können.

