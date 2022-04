Sie verurteilten Mitglieder von „Los Chutas“, einer Bande von Edomex-Entführern, zu 119 Jahren Gefängnis

La cifra de víctimas de secuestro en México disminuyó un 32,4 % mensual en abril hasta quedar en 104 personas, pero más de la mitad no fueron registradas en cifras oficiales, reportó este miércoles la ONG Alto al Secuestro. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Die Generalstaatsanwaltschaft (FGR) erhielt über die Abteilung des Fachstaatsanwalts für organisierte Kriminalität (FEMDO) eine Freiheitsstrafe von bis zu 119 Jahren gegen vier Mitglieder einer im Bundesstaat Mexiko tätigen Bande von Entführern.

Jaime „S“, Emilio „A“, René „G“ und Carlos „V“ wurden für die Verbrechen des organisierten Verbrechens und des illegalen Freiheitsentzugs für schuldig befunden.

Allen vier wird vorgeworfen, einer kriminellen Organisation angehört zu haben, die sich der Begehung des Verbrechens des illegalen Freiheitsentzugs in Form einer Entführung verschrieben hat, die als Los Chutas bezeichnet wird und hauptsächlich in den Gemeinden Naucalpan de Juárez und Atizapán de Zaragoza im Bundesstaat Mexiko tätig war.

Im Oktober 2007 wurde der Haftbefehl gegen die vier Mitglieder erlassen, der am 29. Oktober desselben Jahres abgeschlossen wurde, und sie in das Präventions- und Sozialzentrum „Juan Fernández Albarrán“ in Tlalnepantla und in „Neza Bordo“ in Nezahualcóyotl, Bundesstaat Mexiko, gebracht.

(Foto: Reuters)

Am 19. Mai 2015 erließ der Richter in dem Fall eine Verurteilung gegen ihn, eine Entscheidung, gegen die sie Berufung einlegten, und am 27. August, ebenfalls 2015, hob ein Einheitsgericht das Urteil auf und ordnete die Wiedereinsetzung des Verfahrens an.

Anschließend erteilte der Richter in diesem Fall erneut die Verurteilung wegen Verbrechen des organisierten Verbrechens (Hypothese der Entführung) und des illegalen Freiheitsentzugs in Form einer Entführung, für die Emilio „A“ zu 119 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 2.525 Tagen verurteilt wurde; Jaime „S“ und René „G“, 65 Jahre in Gefängnis und eine Geldstrafe von zweitausend 525 Tagen; Jaime „S“ und René „G“, 65 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von zweitausend 525 Tagen; von 1.680 Tagen, während Carlos „V“ zu 45 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 225 Tagen verurteilt wurde.

Die Zahl der Entführungsopfer in Mexiko sank im Februar auf 131, ein monatlicher Rückgang von 7,9% gegenüber 138 im Januar, berichtete der Zivilverband Alto al Abduction in seinem jüngsten Bericht.

In ihrem Monatsbericht gab die Organisation an, dass im Februar die Zahl der mit dem Entführungsverbrechen verbundenen Häftlinge um 242,8 Prozent gestiegen ist, da im letzten Monat 120 Personen wegen dieses Verbrechens festgenommen wurden, während im Januar nur 35 mutmaßliche Personen festgenommen wurden.

Darüber hinaus dokumentierte die Organisation, dass von den 131 Entführungsopfern im Februar 2022 die Behörden nur 84 zählten, sodass 35,8% der Opfer „aus der Statistik ausgelassen“ wurden, warnte er.

Er gab auch an, dass 31 Entführungen in den Medien aufgezeichnet wurden, die Behörden jedoch „nicht unsachgemäß in Ermittlungskits integriert wurden“.

Die Staaten mit der höchsten Inzidenz dieses Verbrechens im zweiten Monat des Jahres waren der Bundesstaat Mexiko mit 11 Fällen, Veracruz mit sechs und Jalisco und Chihuahua mit fünf Fällen.

