Real Madrid gegen Chelsea LIVE: Zeiten und Kanäle des Rückspiels in Spanien für die Champions League 2022

Real Madrid gegen Chelsea mal und Kanäle LIVE. Die „Weißen“ erhalten an diesem Dienstag, dem 12. April, den „Blues“ im Santiago-Bernabéu-Stadion für das Viertelfinale der Champions League. Im Hinspiel gewann die Mannschaft von Carlo Ancelotti 3:1 mit einem Diskant von ihrem Topstar: Karim Benzema.

Es besteht kein Zweifel, dass das Gemälde „Merengue“ ein großartiges Geschenk durchmacht. Er ist der Anführer der LaLiga Santander mit 12 Punkten Unterschied gegenüber dem zweiten, Barcelona. Und in der Champions League hat er einen 2-Tor-Vorsprung, der es ihm ermöglicht, vom Eröffnungspfiff an mit mehr Gelassenheit gegen die Engländer zu spielen. Es wird auch die massive Unterstützung seiner Bevölkerung haben.

Der gesamte Kader ist auf einem guten Niveau, was sie in der Frontzone befinden: Luka Modric, Vinicius und Karim Benzema. Der 'Gato' hat 11 Tore im Wettbewerb: 6 von ihnen erzielten in den letzten 2 Spielen (3 gegen PSG und 3 gegen Chelsea). Seine großartige Torfähigkeit überrascht immer wieder die Welt des Fußballs.

Karim Benzema y Vinicius, la dupla que la viene rompiendo en Champions League 2022.

Real Madrid kommt von einem 2:0 -Sieg gegen Getafe zu Hause mit Toren von Casemiro und Lucas Vazquez. Die Spanier kommen mit den Besten ihrer Mannschaft an. Sie werden nur den Verlust von Eder Militao erleiden. Selbst wenn Sie durch eine Tordifferenz verlieren, gelangen Sie ins Halbfinale der Champions League. Alles ist zu deinen Gunsten.

Chelsea ihrerseits hat aufgrund des Ergebnisses des Hinspiels eine schwierige Zeit. Er muss mit 2 Toren gewinnen, um das Spiel zu den zusätzlichen zu bringen. Das erste Tor zu erzielen, ist der Schlüssel zu allem, was noch übrig ist. Hinweis: Es gibt keinen doppelten Besuch. Wie auch immer, alles kann passieren.

Thomas Tuchel erzielte am vergangenen Wochenende mit 6:0 gegen Southampton für die 32. Runde der Premier League. Im Moment befinden sie sich auf Platz 3 mit 62 Punkten, 12 hinter dem Führenden Manchester City. Liverpool ist mit 73 Zweiter.

ZEITPLAN REAL MADRID GEGEN CHELSEA

- Guatemala/13:00 Uhr

- Honduras/13:00 Uhr

- El Salvador/ 13.00 Uhr

- Costa Rica/13:00 Uhr

- Panama/ 14.00 Uhr

- Mexiko/ 14.00 Uhr

- Peru/ 14.00 Uhr

- Kolumbien/14.00 Uhr

- Ecuador/14.00 Uhr

- Bolivien/15.00 Uhr

- Venezuela/ 15.00 Uhr

- Paraguay/ 15.00 Uhr

- Vereinigte Staaten (Miami) /15.00 Uhr

- Chile/16:00 Uhr

- Argentinien/16:00 Uhr

- Uruguay/16.00 Uhr

- Brasilien/16:00 Uhr

- Spanien/ 21:00 Uhr

KANÄLE, UM REAL MADRID GEGEN CHELSEA ZU SEHEN

- Argentinien/ESPN und Star+.

- Bolivien/ESPN und Star+.

- Brasilien/TNT Sports, HBO Max und GUIGO.

- Chile/ESPN und Star+.

- Kolumbien/ESPN und Star+.

- Costa Rica/ESPN und Star+.

- El Salvador/ESPN und Star+.

- Guatemala/ESPN und Star+.

- Honduras/ESPN und Star+.

- Mexiko/TNT Sports und HBO Max.

- Nicaragua/ESPN und Star+.

- Panama/ESPN und Star+.

- Peru/ESPN und Star+.

- Paraguay/ESPN und Star+.

- Spanien/Movistar+.

- Vereinigte Staaten/TUDN USA, Univision und Paramount +.

- Uruguay/ESPN und Star+.

- Venezuela/ESPN und Star+.

Lista de convocados de Real Madrid para la vuelta con Chelsea por Champions League.