Mayra Goñi kann es nicht mehr tun und sie erklärt unter Tränen, was sie in den Vereinigten Staaten tut. US: „Sie schädigen mein Image“

Mayra Goñi beschloss, auf die Kritik zu reagieren, die sie erhalten hatte, nachdem ihr Foto in einem Social-Media-Profil „Goddesses 305", einer A1-Mädchenseite in den Vereinigten Staaten, erschien. Dies war Teil eines Berichts von Amor y Fuego, in dem sie sich darauf beziehen, was die junge Frau in diesem Land tun soll. Die Künstlerin bat unter Tränen darum, keine Programme anzuhören, die ihr Image nur durch Bewertung beschädigen wollen.

Die Schauspielerin und Sängerin bedauerte, dass sie ihre Karriere in Gringoländern nicht fortsetzen kann, da sie ihre Dokumente bearbeitet, und sie kann nicht nach Peru zurückkehren, bis alles in Ordnung ist.

„Ich war immer für eine saubere Karriere bekannt, seit ich angefangen habe, Gesang und Schauspielerin zu arbeiten. Gott sei Dank hat es mir nie an Arbeit gefehlt, es gibt Romane, die sichtbarer sind als andere, aber ich habe erst vor Beginn der Pandemie aufgehört „, sagte das Modell.

Die junge Frau erklärte, dass sie nach der Pandemie beschlossen habe, außerhalb ihres Landes zu reisen, um einen neuen Weg zu eröffnen, obwohl dies bedeuten würde, ihrer Familie zu entkommen.

„Am Anfang war es schwierig, ich fühle mich immer besser, wohler mit meinem Raum, bin Gott dankbar für die Möglichkeiten, es gibt Opfer, ich kann nicht in mein Land zurückkehren, bis sie es mir erlauben. In der Zwischenzeit arbeite ich als Influencer, weil ich irgendwie Einkommen generieren muss , weil ich meine Ersparnisse habe, aber ich werde mein Spargeld auch nicht ausgeben „, betonte er.

Mayra Goñi fue víctima de acosos sexual en Miami. (Foto: Instagram)

MAYRA GOÑI BRICHT IN TRÄNEN AUS UND WEHRT SICH

Als sie erklärte, dass sie seit ihrer Jugend gearbeitet habe und dass ihre Mutter ihr beigebracht habe, wie sie ihr Geld sparen kann, konnte Mayra Goñi nicht anders, als zu brechen, und unter Tränen sagte sie, dass sie sehr wütend sei, dass ihr Image fleckig werde.

„Sie erkennen nicht, dass sie das Image von jemandem beeinflussen. Ich habe das Gefühl, dass ich, anstatt mich zu befähigen, diese Hilfe von Peruanern nicht fühle , 'hey mayrita, wie gut es für dich ist“, im Gegenteil, sie diskreditieren mein Image, das für mich schwierig war, alles aufzubauen diesmal ohne jemanden zu brauchen, der meine Träume verwirklicht, weil ich Talent habe „, sagte er.

„Es macht mich wütend, weinen zu müssen, weil ich es satt habe, Dinge über mich gesagt zu haben und sagen zu müssen, ich bin der Starke, der nicht zugehört hat.. . Es ist wütend, dass die Dinge spekuliert werden, tut mir leid, tut mir leid, aber ich bin stark, aber die Dinge geraten außer Kontrolle... „, fuhr die junge Frau fort, die akzeptierte, dass das, was sie über sie sagen, sie leider schockiert, auch wenn sie es nicht will.

Mayra Goñi kann nicht mehr tun und klärt mit Tränen auf als in den Vereinigten Staaten. Die USA sind ein Influencer. (Video: Instagram)

