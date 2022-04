Juan Osorio versicherte, dass der Druck auf die Bioserie von Vicente Fernández ihn ins Krankenhaus brachte

Der letzte König: Der Sohn des Volkes ist zu einer der umstrittensten Bioserien über mexikanische Sänger oder Schauspieler in der Geschichte der Fernsehproduktionen geworden, die zum bevorzugten Format der Mexikaner geworden sind. Angesichts von Skandalen und Kontroversen blieb Juan Osorio standhaft angesichts der Versuche, es nicht durchzubringen, und Tage nach dem Ende seiner ersten Staffel wurde er wegen einer Zyste in einem sehr gefährlichen Hoden ins Krankenhaus eingeliefert.

Nachdem er sich erholt hatte und sich auf die zweite Staffel vorbereitet hatte, hatte er ein Treffen mit verschiedenen Medien, die nicht zögerten, ihn zu fragen, was seit wann am 3. April passiert ist teilte einige Fotos im Krankenhaus und läutete die Alarmglocken unter Anhängern und Freunden der amtierenden Gilde. Jetzt versicherte der Hersteller, dass die Zyste zwar etwas Unerwartetes sei, der durch die Bioserie verursachte Stress jedoch teilweise seinen Gesundheitszustand und seinen Besuch im Krankenhaus beeinträchtigte.

„Nun, es war eine Zyste in einem Hoden und es war sehr gefährlich. Ich denke, es summiert sich auf alles, ich denke, es hat auch mit den Dingen zu tun, die Sie leben, und vor allem mit dem Druck, den ich mit der Serie hatte, weil ich nicht leugnen werde, dass es ein sehr anstrengender Job war und gleichzeitig der von La Herencia, dem Roman, aber du hörst nicht auf, das zu haben Druck „, sagte er während des roten Teppichs eines Theaterstücks in Mexiko-Stadt.

Osorio se encuentra produciendo al tiempo 'La herencia' y 'El último rey' Foto: Captura de pantalla

In der zweiten Staffel wollte der Produzent von Melodramen wie A Family With Luck, Together The Heart Is Never Wrong und Becle Love Sends keine großen Details erwähnen, da er nur bestätigte, dass es im Gange ist, obwohl es in verschiedenen Medien begonnen hat, genau das zu zirkulieren umstrittene Folgen werden abgespielt:

„Um zu sehen, wie die Leute in dieser zweiten Staffel reagieren, denke ich, dass die Dinge, die sie sagen, in gewisser Weise öffentlich sind (über Vicente). Im Fall von Rodrigo (Fernández) wusste das gesamte Publikum, dass er Teil der Familie war und auf der Ranch lebte, die nicht verborgen werden kann. Eines der heißen Dinge war zu sehen, wie Vicente reagierte, als er herausfand, dass Patricia schwanger war. Es war eine schwierige Zeit und wir werden sehen, wie er mit Cuquita und ihren Kindern damit umgegangen ist „, sagte Osorio einer nationalen Zeitung.

La bioserie no es aprobada por la familia (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Chris Pizzello/Invision/AP

In Bezug auf die großen rechtlichen Probleme, in denen die berühmte Serie mit der Fernández-Dynastie zu tun hatte, sagte Juan Osorio, dass das Projekt zwar für ihn von großem Interesse sei, aber dazu keine Meinung habe, da sein Ding nur die Produktion sei. „Schau dir an, was legal ist, ich teile es nicht oder nehme nicht teil oder so. Mein Job ist die Produktion und ich mache das mit großer Freude.

Vor ein paar Wochen vor der Premiere der ersten Folge versicherte Doña Cuquita Abarca, dass sie nicht allein ist, weil sie alle Unterstützung der echten Fans der mexikanischen Sängerin, die sie bedingungslos beschützen, denn das hätte El Rey gewollt. Sie fügte hinzu, dass sie den Gesetzen Mexikos voll und ganz vertraue, sodass sie nicht von dem Image und dem Namen ihres Mannes profitieren dürfen, obwohl die gesamte Staffel ausgestrahlt wurde.

La segunda temporada tendrá más controversia Fotos: Cuartoscuro

Televisa seinerseits teilte auch mit, dass es nie eine gerichtliche Mitteilung erhalten habe, die die nationale Ausstrahlung von El Último Rey: El Hijo Del Pueblo verbietet. Trotz Gerüchten über eine mögliche Absage in der zweiten Staffel werde alles wie geplant weitergehen.

