Exatlon Mexico: Wann wird das Ende der Saison live sein

Die Ausgabe dieser Reality-Serie mit dem Titel Exatlon All Star ist bereits in den letzten Wochen. Am 10. April kündigte Sandra Smester an, dass die letzte Folge am 1. Mai von den Stränden der Dominikanischen Republik vollständig live übertragen wird:

„Großes Finale von @ExatlonMx Sonntag, der 1. Mai Live!“ schrieb die Generaldirektorin für Inhalt und Vertrieb von TV Azteca auf ihrem Twitter-Account. Am selben Tag wurde berichtet, dass Exatlon Mexico während der letzten Sendungen des Monats einen neuen Zeitplan haben wird:

-Von Montag bis Freitag beginnt es um 19:30 Uhr. In diesen Folgen werden die täglichen Wettkämpfe auf den Rennstrecken ausgestrahlt.

-Sonntage um 21:00 Uhr Diese Tage sind wöchentlichen Ausscheidungen gewidmet.

„Genießen Sie die letzten Wochen der größten Saison der Geschichte in ihrem neuen Zeitplan von Montag bis Freitag um 19:30 Uhr und an Sonntagen des Ausscheidens um 21:00 Uhr durch Azteca UNO-Signal, die ganze Aufregung des Wettbewerbs am Ende von MasterChef Junior.“ diese Reality-Show.

Derzeit sind nur noch acht Mitglieder der Reality-Show übrig, vom blauen Team sind noch im Wettbewerb:

-Evelyn Guijarro

-David Juarez Das Biest

-Javier Marquez

-Koke Krieger

-Aristeo Cazares

Und von dem Team, das durch die Farbe Rot repräsentiert wird:

-Mati Alvares

-Heliud Pulido

-Araujo-Ente

Um Azteca Uno zu sehen, können Fans Kanal 101 der Dienstleistungsunternehmen Izzi, Dish, Star TV, Sky und Megacable einschalten. Izzi-Benutzer können sich für das hochauflösende Signal für 801 entscheiden .

Die neuesten Folgen und das Staffelfinale von Exatlón können auch online auf der offiziellen TV Azteca-Website oder in der mobilen TV Azteca-App unter vivo eingesehen werden. die sowohl auf Android- als auch auf iOS-Systemen kostenlos erhältlich sind.

Kürzlich haben Mati Álvarez und Evelyn Guijarro - die einzigen Frauen, die in dieser Saison noch an Wettkämpfen teilnehmen - eine wichtige Enthüllung über ihre Freundschaft gemacht. Die Athleten spielen in anderen Teams als Exatlon Mexico, sodass sie sich auf den Rennstrecken dieses Programms ständig gegenüberstehen einige Wochen Vor kurzem spielten sie in einer Episode in einem hitzigen Kampf mit.

Der Konflikt zwischen den beiden entstand, weil Evelyn von der blauen Mannschaft offenbar versuchte, einen Witz über den Goldenen Champion zu spielen. Diese Ablenkung hätte die Ablenkung von Mati verursacht, die ein Rennen gegen Doris del Moral verlor und wütend an ihren Platz zurückkehrte.

In dieser Folge war Mati sehr verärgert über Evelyn Guijarro, die zu argumentieren versuchte, nur zu scherzen, und betonte auch, dass sie auch einen ähnlichen Kommentar von ihr erhalten habe. „Aber ich werde nicht mehr mit dir sprechen, ich habe es verstanden“, sagte er am Ende der Diskussion.

Fast einen Monat nach dem Vorfall nahmen die Athleten an einer Instagram-Sendung vom offiziellen Account der Show teil und erklärten, dass sie tatsächlich eine gute Beziehung haben, auch wenn sie nicht für dasselbe Team spielen. .

„Wir lieben uns sehr, ich bin mir sicher, dass ich Großmutter werden werde und ich werde es ihr sagen. Hey, komm her!“ , sagte „Terminator“. Mati ihrerseits erwähnte Folgendes: „Wenn Evelyn Kinder hat, werde ich die Lieblingstante sein und sie immer unterstützen wird“.

Auf diese Weise machten die Athleten deutlich, dass ihre hitzige Diskussion ein für das Spiel typisches Ereignis war und es keine Rivalität zwischen ihnen gibt, da sie die letzten Frauen sind, die im Wettbewerb bleiben. Sie beschlossen, sich bis zum Ende der Saison gegenseitig zu unterstützen.

