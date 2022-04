Ekelhafte Episode im brasilianischen Fußball: Ein DT gab einem Linienrichter einen Kopfstoß und der Club feuerte ihn

Ein Techniker gibt einem Linienrichter einen Kopfstoß

Der brasilianische Verein Deportivo Ferroviaria kündigte die Kündigung des Vertrags seines Trainers Rafael Soriano an, weil er einem Linienrichter in einem Spiel um die Regionalmeisterschaft des Bundesstaates Espírito Santo den Kopfball gegeben hatte.

Das Unternehmen berichtete in einer Erklärung, dass „der Trainer angesichts dessen, was passiert ist, vom Club getrennt war“ und dass es „jede Art von Gewalt ablehnt, sei es physisch, verbal, moralisch oder emotional, hauptsächlich gegen Frauen“.

„Wir sind solidarisch mit dem Schiedsrichterassistenten Marcielly Netto und stellen uns für alles Notwendige zur Verfügung“, fügte der Club in der Notiz hinzu.

Die Aggression, deren Image einen großen Einfluss auf die sozialen Netzwerke hatte, ereignete sich am Sonntagnachmittag in einem Viertelfinalspiel der sogenannten Capixaba-Meisterschaft in der kleinen Stadt Nova Venecia, in dem Desportivo Ferroviaria durch einen 3:1 gegen den Club Nova Venecia ausgeschieden wurde rückte ins Halbfinale vor.

Unzufrieden mit der Entscheidung des Schiedsrichters, am Ende der ersten Halbzeit zu pfeifen, als sein Team kurz vor einem Eckstoß stand, fiel Soriano zusammen mit mehreren seiner Spieler in den Zenor Pedrosa-Stadionplatz ein, um vom Schiedsrichter Arthur Gomes Rabelo Erklärungen zu verlangen.

Nach dem Gespräch mit dem Schiedsrichter und als er das Gericht verlassen wollte, stellte der Trainer dem Richter den Kopf ins Gesicht, was ihm einen sofortigen Ausschluss einbrachte. Soriano bestritt, dass sie den Angriff begangen habe, führte die Verwirrung einem Unfall zu und sagte, dass der Richter die Situation aufgrund ihres Status als Frau ausnutzen wolle.

„Wenn du sagst, ich habe dich angegriffen, gehen wir zur Polizeistation. Mal sehen, ob ich dich angegriffen habe und wenn nicht, verklage ich dich. Sie sagt, ich habe sie angegriffen. Lüge. Sie sagt es, weil sie eine Frau ist. Sie versucht, eine Situation auszunutzen, weil sie eine Frau ist „, rief der Trainer, als er das Feld zu TV Educativa do Espírito Santo verließ.

Nova Venecia, die Mannschaft, die nach dem Sieg ins Halbfinale kam, veröffentlichte auf ihrem offiziellen Instagram-Account ebenfalls eine Pressemitteilung darüber, was passiert ist: „Es gibt keine Rechtfertigung für den Angriff. Vor allem, wenn man eine Frau feige anspricht. Es spielt keine Rolle, ob Sie zu einer anderen Zeit geboren wurden. Es spielt keine Rolle, woher du kommst. Sie sprechen den ganzen Tag im Fernsehen, im Internet, wohin Sie auch gehen. Daher glauben wir, dass der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen sehr, sehr streng behandelt werden sollte.“

„Wir weisen nicht nur die ekelhafte und feige Haltung zurück, sondern erwarten und fordern auch Bestrafung für den Trainer in allen Bereichen, damit solche Handlungen nie wieder passieren, nicht nur auf einem Fußballfeld, sondern in jedem Abschnitt unseres Lebens“, sagte er.

Der Fußballverband des Bundesstaates Espíritu Santo berichtete, dass er eine Untersuchung eingeleitet habe und die entsprechenden Sanktionen rigoros verhängen werde. Die Föderation erklärte in ihrer Mitteilung, dass sie „jede Gewalttat zurückweist“ und dass sie den Richter uneingeschränkt unterstützen werde.





