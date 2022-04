Dies sind die Forderungen, die Alias „Otoniel“ beantragte, nachdem er von seiner Auslieferung in die Vereinigten Staaten erfahren hatte

Es gibt 10 Anforderungen, die der Kingpin und ehemaliger Anführer des Golfclans in den Stunden vor seiner Überstellung auf das Territorium der Vereinigten Staaten den Behörden vorgelegt hat, von denen einige bei dieser Art von Bemühungen beispiellos waren.

Laut einem vom NOTICIAS RCN-Kanal veröffentlichten Sonderbericht hat „Otoniel“ unter anderem gefordert, dass er sexuelle Beziehungen zu seinem Partner in Haftanstalten in den Vereinigten Staaten unterhält.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, von Familie, Ehefrau und Kindern besucht zu werden, zusätzlich ein Visum für die Einreise in die Vereinigten Staaten zu haben und uneingeschränkten Zugang zu Gefängnisbesuchen mit ihm zu haben.

Der Nachrichtenbericht wies darauf hin, dass der Alias „Otoniel“ darum bittet, nicht von der Gefängnisbevölkerung isoliert zu bleiben, zu der er gehören wird. Dies ist zum Teil eine umfassendere Bitte und besagt, dass er seine Haftstrafe einhalten darf, um die Zeit, die er zur Anpassung an die Gesellschaft benötigt, nicht zu überschreiten.

Eine weitere Bitte bezieht sich auf die Achtung seiner Menschenrechte: Er bittet darum, keiner Folter, grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung ausgesetzt zu werden und eine Haft zu vermeiden, die seine Psyche beeinträchtigen könnte, während er sich auf US-Territorium befindet.

Er stellte auch klar, dass er aufgrund seiner Nationalität nicht darum bittet, ungleich behandelt zu werden und genügend Zeit zu haben, um Gespräche mit seinen Anwälten zu führen, um die rechtlichen Argumente seiner Verteidigung vor den Richtern dieses Landes vorzubereiten.

Laut NOTICIAS RCN forderte der Alias „Otoniel“ schließlich, ohne ausdrückliche Zustimmung sowie der kolumbianischen Regierung nicht an ein anderes Land als die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden. In diesem Sinne bat er darum, sich nicht auf die Security Housing Units zu beschränken, was seiner Bitte entsprechen würde, nicht von den anderen Gefangenen isoliert zu werden, mit denen er sich in amerikanischen Gefängnissen teilen würde.

Die Forderungen nach Alias"Otoniel“ fallen mit einem Brief an die Opfer von Urabá zusammen, der in der Bewegung „Wir sind Genesis“ zusammengefasst ist, in dem er ihnen versichert, dass „ein Plan inszeniert wird, um die Wahrheit in die Vereinigten Staaten zu bringen“.

Das Dokument, das sich über fünf Seiten erstreckt, wurde am 10. April von der interkirchlichen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden enthüllt und zeigt die Absicht des Kriminellen, seine Auslieferung an das Land der Vereinigten Staaten zu verhindern.

Der Kriminelle wies darauf hin, dass seine Auslieferung nur stattfinden sollte, bis er im Land über die mit dem Konflikt verbundenen Fakten ausgesagt hat und sich der Sondergerichtsbarkeit des Friedens (GEP) unterwirft.

Otoniel sagt, er habe sich seit einiger Zeit für die Wiedergutmachung der Opfer eingesetzt, da er seit 2014 versucht habe, Vereinbarungen mit den Regierungen des Tages zur Demobilisierung zu erzielen. In dieser Hinsicht nutzte er den Brief, um seine Verantwortung als Täter zu übernehmen und den Opfern dafür zu danken, dass sie ihm zugehört haben.

Ebenso wies er darauf hin, dass nicht nur er und die Gaitanista Self-Defense Forces of Colombia (AGC), auch bekannt als Golfclan, die von ihm befehligte Organisation, Verantwortung für den Konflikt tragen. Er sagte, es sei notwendig, dass politische und wirtschaftliche Eliten ihren gerechten Anteil an Angelegenheiten wie der Förderung des Paramilitarismus und der „Beseitigung des anderen“ übernehmen, um „sich an der Macht zu verewigen“.

Laut Otoniel sind es diese Eliten, die ihn ausliefern wollen. Er behauptet, es sei kurz nachdem er angefangen hatte, über General (r) Leonardo Barrero, den ehemaligen Kommandeur der Streitkräfte, und seine Verbindungen zum Centauros-Block der AUC zu sprechen (laut dem ehemaligen paramilitärischen Chef).

Für diese Reihe von Meilensteinen erwähnte Otoniel in dem Brief auch, dass er Präsident Iván Duque bitten werde, „nicht mit Rachegeist zu handeln“, sondern dies mit Heimatsinn und als Staatsmann zu tun. Er wird den Präsidenten bitten, die Forderungen von Opferorganisationen anzunehmen, die sicherstellen, dass es wichtig ist, dass Otoniel auf die kolumbianische Justiz reagiert und nicht auf das amerikanische Justizsystem, das es wegen Terrorismus und Drogenhandel fordert.

LESEN SIE WEITER: