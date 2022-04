Die Leistungen, die Freddy Rincón im Fußball weihten

Dies sind keine einfachen Stunden für eines der kolumbianischen Fußball-Idole, das in den frühen Morgenstunden des Montag einen Unfall erlitten hat, als er das Auto traf, in dem er mit einem Bus der öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt Cali fuhr, und seine Prognose ist laut dem neuesten medizinischen Bericht der Imbanaco Clinic vorbehalten wo der ehemalige Spieler festgehalten wird.

Der 55-jährige ehemalige Fußballspieler hatte als Sportkommentator gedient und war zuvor Teil des Trainerstabs von Jorge Luis Pinto, als er 2019 an der Spitze von Millonarios stand.

Als der Name Freddy Eusebio Rincón zu hören ist, geht die Erinnerung an Italien 90 zurück, als er im Spiel das Tor der Auslosung erzielte, eines der historischen Ergebnisse für den nationalen Fußball.

Das könnte Sie interessieren: „Alle unsere Gebete sind bei unserem Weltmeister Freddy Rincón“: Reaktionen nach dem Unfall des ehemaligen Fußballspielers

Das kolumbianische Team kehrte nach 28 Jahren Abwesenheit zu einer Weltmeisterschaft zurück und wurde in die Gruppe D aufgenommen, die sich aus Jugoslawien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem mächtigen Deutschland zusammensetzte, dem damaligen Weltmeister.

Genau das letzte Spiel der Gruppenphase unter den von Francisco Maturana angeführten waren die Germanen. Die Tricolor kam aus dem Sieg gegen Emirates bei ihrem Debüt und aus einer Niederlage gegen Jugoslawien. Daher musste sie ein gutes Ergebnis erzielen, um sich mindestens als bester Dritter zu qualifizieren.

Das Spiel war sehr knapp, aber mit 88 gingen die Europäer weg und eröffneten das Konto über Pierre Littbarski, was die Bestrebungen, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren, verkomplizierte. Kolumbien erreichte das Epos jedoch nach einer meisterhaften Unterstützung von Carlos el Pibe Valderrama, einem Teil von Freddy Rincón, der mit seinem langen Bein Bodo Illgner durch die Mitte seiner Beine definierte.

Als der 30. Jahrestag dieses historischen Ziels gefeiert wurde, erklärte Freddy Rincón, dass dies ein Moment sei, den er nie vergisst, weil es für das Land bedeutete, das aufgrund der schwierigen Situation in diesen Jahren einen Sieg brauchte.

In der Entwicklung...

LESEN SIE WEITER:

Video: Von den Gerichten hinter dem Steuer taucht James Rodriguez in Cat wieder auf