Die kubanische Diktatur verhaftete erneut Berta Soler, Anführerin der Ladies in White

Die kubanische Dissidentin Berta Soler, Leiterin der Oppositionsbewegung Ladies in White, und ihr Ehemann, Dissident Angel Moya, wurden am frühen Montag freigelassen, nachdem sie zum zwölften Sonntag in Folge von Agenten der Castro-Diktatur in Havanna verhaftet worden waren.

Moya berichtete auf seinem Facebook-Account, dass er und Soler am Sonntagmorgen um 10.45 Uhr „von kombinierten Repressionskräften der Staatssicherheit und der Nationalen Polizei verhaftet wurden, als sie das nationale Hauptquartier von Las Damas de Blanco verließen“ in Havanna Nachbarschaft von Lawton.

Moya erklärte, dass beide zu Polizeieinheiten in den Gemeinden Guanabacoa und Cotorro gebracht wurden, wo sie jeweils eine Geldstrafe von 150 kubanischen Pesos (das entspricht 6,25 Dollar zum offiziellen Wechselkurs) verhängten und am Montag kurz nach zwei Uhr morgens freigelassen wurden.

Die Mitglieder der Ladies in White wurden jedes Wochenende verhaftet, seit sie im Januar angekündigt haben, dass sie wie vor der Pandemie erneut auf die Straße gehen würden, diesmal von den bei den Protesten vom 11. Juli letzten Jahres Verhafteten.

Die Ladies in White Bewegung wurde von einer Gruppe weiblicher Verwandter von 75 Dissidenten und unabhängigen Journalisten gegründet, die im März 2003 nach einer Repressionswelle durch das kubanische Regime, bekannt als „Schwarzer Frühling“, festgenommen und zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden.

Die Ehefrauen, Mütter und andere Angehörige dieser Gefangenen begannen eine Reihe von Sonntagsmärschen, in denen sie ihre Freilassung forderten, und wurden zu einem Symbol für abweichende Meinungen. 2005 erhielt The Ladies in White vom Europäischen Parlament den Sacharow-Preis für Gewissensfreiheit.

Die Europäische Union (EU) und Nichtregierungsorganisationen wie Human Rights Watch (HRW) und Amnesty International (KI) kritisierten diese Verhaftungswelle und nannten sie politisch.

Die kubanischen Behörden ihrerseits behaupteten, sie seien Konterrevolutionäre, die auf Befehl der Vereinigten Staaten versuchten, die nationale Souveränität zu verletzen.

Letzte Woche berichtete die Organisation Prisoners Defenders (PD), dass es derzeit 1.027 politische Gefangene in Kuba gibt, die meisten von ihnen (894) infolge der Demonstrationen der Opposition im Juli letzten Jahres.

Diese Organisation, die jeden Monat die Liste der politischen Gefangenen auf der Karibikinsel veröffentlicht, berichtet, dass 38 dieser Häftlinge und Sträflinge minderjährig sind, die jüngsten von 13 Jahren, und 42% von ihnen wurden des Aufruhrs beschuldigt.

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sie fest, dass der April letzten Jahres mit 140 politischen Gefangenen begann, eine Zahl, die nach den Protesten vom 11. Juli, bei denen Tausende von Menschen auf die Straße gingen, um gegen die Diktatur von Miguel Díaz-Canel zum Ruf der „Freiheit“ zu protestieren, erheblich anstieg.

Prisoners Defenders (PD) behauptet, dass bei diesen Protesten 2021 mehr als 5.000 Menschen festgenommen und mehr als 1.500 strafrechtlich verfolgt wurden.

Insgesamt prangert die Organisation vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 1.204 politische Gefangene an.

Gefangene Verteidiger, die ständig die politische Situation in Kuba anprangern, beschuldigte das kubanische Regime bei den Vereinten Nationen letzte Woche der „Folter“ von „politischen Gefangenen“ auf der Insel in einem Bericht, der dem UN-Komitee gegen Folter und Sonderberichterstatter für Folter vorgelegt wurde.

(Mit Informationen von EFE)

