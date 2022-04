Die kolumbianische U20-Nationalmannschaft der Frauen ging nicht über die Auslosung gegen Venezuela hinaus

Die kolumbianische U-20-Frauenmannschaft erzielte ein Tor mit Venezuela zum zweiten Mal, dass der Südamerikaner der Kategorie auf chilenischem Gebiet ausgetragen wurde. Das Kaffeeteam zog nach dem torlosen Spiel bei ihrem Debüt gegen Argentinien ihr zweites Unentschieden in Folge hinzu.

Die Kolumbianer wurden in den ersten Minuten von Venezuela ausgesetzt, was unter hohem Druck zu Fehlern beim Austritt aus Kolumbien führte, die nur den Angriffen von Vinotinto standhalten konnten.

Nach 8 Minuten kam die erste Wahl des Spiels für die elfte Grenze durch einen Eckstoß von Raiderlin Carrasco, die sich vor dem vorderen Pfosten schloss, aber Natalia Giraldo war wachsam und vermied den Fall ihres Portals.

Die klarste Option kam etwa 40 Minuten nach einer Rücksichtslosigkeit in der Gegend von Ana María Guzmán, die Marianyela Jiménez zu Fall brachte, und der Richter des Treffens zögerte nicht, auf die Höchststrafe zugunsten Venezuelas hinzuweisen.

Die Person, die für die Ausführung der Strafe verantwortlich war, war die Spielerin Kimberlyn Campos, die einen schwachen Schuss von Natalia Giraldo erhielt, die die große Figur der ersten Halbzeit für die Tricolor war.

In der zweiten Phase kamen die Emotionen des Spiels zuerst mit einem Links-Schuss von Marianyela Jiménez, die dank der Intervention von Natalia Giraldo, Kolumbien, die dank der Intervention von Natalia Giraldo, Kolumbien, Null hielt.

Mit 52 eröffnete Kolumbien das Tor durch Gisela Robledo, die die venezolanische Defensivsaga mit Geschwindigkeit besiegte, um richtig ins Ziel zu kommen und den Widerstand der Torhüterin Hilary Azueje zu besiegen.

Acht Minuten später war das Spiel jedoch nach einem Eckspiel gleich, und die mangelnde Konzentration der kolumbianischen Verteidigung ermöglichte es Kimberlyn Campos, das Finale mit 1:1 zu erreichen.

Der Kapitän der kolumbianischen Mannschaft, María Camila Reyes, beklagte Venezuela die verlorenen Entscheidungen, die sie ihres ersten Sieges im Wettbewerb beraubten.

Es sei darauf hingewiesen, dass die „Albiceleste“ in der zweiten Stunde Peru mit 3:0 besiegten und Gruppe A befehligt, während die „Inkas“ in ihren drei Präsentationen gefallen sind. Diejenigen, die von Carlos Paniagua angeführt werden, sind Dritter in der Zone mit zwei Punkten, zwei weniger als Chile und Venezuela.

Kolumbiens nächstes Spiel wird am Donnerstag, den 12. April, um 15.00 Uhr gegen Peru ausgetragen, während Venezuela gegen 17.30 Uhr gegen Chile spielen wird.

In Pool B führt Brasilien mit sechs Punkten, gefolgt von Ecuador und Uruguay mit drei Punkten, während Bolivien und Paraguay keine Einheiten haben.

Formationen:

Kolumbien:

Natalia Giraldo; Ana Maria Guzman, Angele Baron, Kelly Caicedo, Kaily Siso; Iliana Izquiero, Lyzeum Serna, Gabriel Rodriguez, Maria Camila Reyes, Gisela Robledo; Ingrid Guerra.

Venezuela:

Hilasy Azuaje; Fabiola Solorzano, Ana Paula Fraiz, Gabriela Angulo, Marianyela Jimenez; Barbara Oliveri, Raiderlin Carrasco, Sabrina Araujo-Elorza, Zulaycar Milano, Barbara Martinez; Kimberlyn Campos.

