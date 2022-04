Der Widerruf der Mandatskonsultation, der Triumph des mexikanischen Volkes

Präsident Andrés Manuel López Obrador wurde zerkratzt. Mehr als 90% der Personen, die an der Konsultation zum Widerruf des Mandats teilgenommen haben, haben an diesem Sonntag, dem 10. April, ihre Unterstützung gezeigt.

Obwohl das National Electoral Institute (INE) im Vergleich zu 2018 nur ein Drittel der Umfragen installiert hat, gewann Andres Manuel López Obrador mehr als 15 Millionen Stimmen, also die Hälfte dieser Zeit.

Und diese mehr als 15 Millionen Stimmen wären von Ricardo Anaya bei den letzten Präsidentschaftswahlen gewollt worden, als er fast 12 Millionen zog; oder José Antonio Meade, der 9 Millionen gewann.

(Foto: Morena)

Im Juni 2021 erreichten sie diese Zahl erneut nicht annähernd. Die National Action Party (PAN) erhielt 8,9 Millionen Stimmen und die Institutionelle Revolutionäre Partei (PRI) 8,7 Millionen Stimmen.

Wenn einige sagen, dass dies ein Test sein würde, um die Stärke unseres Präsidenten und der Bewegung zu messen, können wir ihnen sagen, dass beide stärker als je zuvor sind. Es wurde gezeigt, dass Andrés Manuel López Obrador nicht allein ist.

Diese Regierung versucht, die Demokratie durchzusetzen und sie zu erweitern und zu vertiefen, damit sie repräsentativ, partizipativ und populär ist.

Die vierte Transformation versucht, dem Volk die ganze Macht zu geben, und mit dem Widerruf des Mandats geht er nach Hause, wenn in Zukunft ein Präsident das Volksmandat verrät. Das ist die Bedeutung dieser beispiellosen Übung. Partizipative Demokratie ist in unserem Land bereits Realität, und von nun an müssen alle Präsidenten regieren, indem sie dem Volk gehorchen.

(Foto: Morena)

Wir schreiben immer noch Geschichte. Die Menschen in Mexiko befinden sich unermüdlich in friedlichen und demokratischen Aufständen, in ständiger Mobilisierung und Organisation, bis sie die Transformation festigen.

Die Demokratie gehört keinem Wahlberater. Die Demokratie gehört dem Volk. Daher ist der nächste Schritt eine Wahlreform und die Aufhebung der Chefs des Wahlinstituts, die uns das Recht auf eine Volksdemokratie verweigern wollen.

Dieser 10. April war ein Meilenstein für unsere Demokratie und für die Geschichte Mexikos. Und dies war dank der Unterstützung und Zuneigung der Menschen gegenüber unserem Präsidenten Andrés Manuel López Obrador möglich, wie bei den Umfragen erneut gezeigt wurde.

Herzlichen Glückwunsch an die Menschen in Mexiko zu diesem historischen Triumph!





* Mario Delgado ist der nationale Präsident der Partei Movimiento Regeneración Nacional









LESEN SIE WEITER: