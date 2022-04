Der ehemalige Fußballspieler Freddy Rincón wird sich nach einem Verkehrsunfall an diesem Montag in Cali einer Notoperation unterziehen

In den frühen Morgenstunden des Montag erlitt der ehemalige kolumbianische Fußballspieler Freddy Rincón in Cali, Valle del Cauca, einen schweren Verkehrsunfall.

Die Bilder des Vorfalls, die über soziale Netzwerke verbreitet wurden, zeigten den Zusammenstoß zwischen einem Artikulat des Massive Integrated of the West (MIO) mit einem schwarzen Ford-Van, in dem sich die Legende der kolumbianischen Nationalmannschaft in Begleitung einiger Freunde mobilisierte.

Laut dem Cali Support Network wurde Rincón in die Imbanaco-Klinik verlegt, wo die entsprechenden Gesundheitsbewertungen durchgeführt wurden. Später, gegen 10:30 Uhr morgens, besuchte der Chefarzt des Krankenhauses, Laureano Quintero, die Medien, um den ersten Teil des ehemaligen Fußballspielers zu liefern:

„Wir möchten die Gemeinde mit Erlaubnis von Angehörigen darüber informieren, dass Freddy Rincón Opfer eines schweren kraniozerebralen Traumas in die Klinik eingetreten ist. Seine Bedingungen sind sehr kritisch“, sagte der Spezialist in erster Linie. Er fügte hinzu: „Durch interdisziplinäre Entscheidung unseres gesamten Teams wurde er in unseren Operationssaalbereich gebracht, von wo aus er auf die Intensivstation ziehen wird.“

„Die gesamte relevante Sorgfalt wird angewendet und unser gesamtes Team von Spezialisten wird alles Notwendige einsetzen“, schloss Quintero.

Neben dem ehemaligen Vallecaucano-Spieler wurden in der Mitte des Unglücks auch vier weitere Personen verletzt: der MIO-Fahrer und drei weitere Insassen des Privatfahrzeugs.

Imágenes del accidente de Freddy Rincón en Cali. Un articuladio del MIO se vio involucrado. Fotos: Twitter @mapiaguilars

Así quedó la camioneta en la que se transportaba Freddy Rincón. Foto: cortesía ‘Telepacífico Noticias’

In einigen Videos der Überwachungskameras, die von der Zeitung El Pais in Cali veröffentlicht wurden, ist zu sehen, dass der Van, in dem Rincón fuhr, mit einem 34. Rennen eine Ampel in der 5. Straße überquerte, als der MIO-Bus von einem Moment zum anderen auf einer anderen der Autobahnen auftauchte und stürzte schließlich ab.

In den nachfolgenden Aufnahmen ist zu sehen, dass der vordere Teil des Gelenkteils zerstört wurde; während der LKW auf der rechten Seite betroffen war, wo er den Aufprall erlitt.

Die Überwachungskameras zeichneten den genauen Moment auf, als der Van Freddy Rincón mit einem MIO-Gelenk Unfälle fuhr. Video: Das Land von Cali (Twitter @elpaiscali)

Über soziale Netzwerke veröffentlichte einer der Unfallzeugen ein Video, in dem Rincón, als er feststellt, dass er aufgenommen wurde, dem Bürger droht, sein Handy wegzunehmen. Obwohl die Bilder nicht sehr klar sind, hätte der ehemalige Fußballspieler der kolumbianischen Nationalmannschaft begonnen, ihn zu verfolgen, bis die Dreharbeiten unterbrochen sind.

Es sei daran erinnert, dass Rincón 2013 einen schweren Verkehrsunfall erlitten hat, auch auf Straßen in Valle del Cauca. Zu dieser Zeit verlor der „Koloss von Buenaventura“, wie er im Volksmund genannt wird, die Kontrolle über seinen Van, als er auf der Straße zwischen Buga und Andalusien fuhr. Bei dem Vorfall, der durch Geschwindigkeitsüberschreitung hätte verursacht werden können, erlitt der ehemalige Spieler einen Bruch in einem seiner Arme.

Derzeit arbeitet Rincón als Sportkommentator in den Medien. Der 55-jährige ehemalige Mittelfeldspieler ist für seine Punktzahl gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien bekannt, die es der „Tricolor“ ermöglichte, sich zum ersten Mal für das Achtelfinale des internationalen Wettbewerbs zu qualifizieren.

Dies war das erinnerte Ergebnis von Freddy Rincón gegen die deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien.

LESEN SIE WEITER: