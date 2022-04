Daddy Yankee kündigte drei neue Termine in Mexiko für seine letzte Tournee an

El artista puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Daddy Yankee eröffnete neue Termine für seine internationale Tournee La ultima vuelta, darunter Konzerte in Tijuana, Veracruz und Cancun.

Diesen 10. April veröffentlichte Daddy Yankee eine neue Reihe von Terminen für seine Abschiedstournee und überraschte seine Fans in Mexiko, indem er neue Orte in der Republik hinzufügte. Von den Shows, die bereits in Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey und Baja California geplant waren, gibt es jetzt solche am 21. November in Tijuana, am 2. Dezember in Veracruz und am 4. Dezember in Cancun.

Bisher wurden keine Vorverkaufs- und Ticketverkaufstermine bekannt gegeben, da in der Ankündigung nur „demnächst“ zu lesen ist.

Die zuvor bestätigten Daten waren beim Baja Beach Fest an den Stränden von Rosarito in Baja California am 14. und 21. August; am 24. November in Monterrey; am 26. November in Guadalajara und das Datum für Mexiko-Stadt wurde vom 2. bis 29. Für den letzteren Standort wurden keine Ticketverkäufe angekündigt.

Tickets für die Shows in Monterrey und Guadalajara werden ab dem 13. April um 10:00 Uhr auf der Funticket-Seite erhältlich sein. Auf der Aktionsseite wurden bereits die Ticketpreise geteilt.

Das Konzert in Monterrey findet im Monterrey Baseball Stadium, El Palacio Sultan, statt. Die günstigsten Tickets werden ab 590 Pesos im am weitesten von der Bühne entfernten Bereich sein, und die nächstgelegenen Tickets werden 2.490 Pesos sein, ohne die Servicegebühren zu berücksichtigen.

Die Guadalajara-Veranstaltung findet im Stadion 3 de Marzo statt, die billigsten Tickets sind 790 Pesos, während die teuersten 2.490 Pesos stehen und die Plätze in Kisten bei 2.890 Pesos liegen.

Tickets für das Baja Beach Fest sind jetzt über die Festival-Website erhältlich und für jedes Wochenende reichen die Tickets von 429 Pesos bis 369 Pesos, ohne Servicegebühren und Steuern.

Die Tatsache, dass Big Boss neue Termine für seine letzte Tour in Mexiko bekannt gab, machte es zu einem Trend in sozialen Netzwerken, da es nach einer 28-jährigen Karriere am 20. März seinen Rücktritt aus der Musikindustrie ankündigte.

Daddy Yankee gilt als einer der Pioniere des Reggaeton, weil er seit mehr als drei Jahrzehnten Themen des urbanen Genres konsolidiert, wie Petrol, Dura, Ella Me Rise unter anderem.

Durch ein Video, das er auf seinem YouTube-Account gepostet hatte, dankte der Sänger seinen Fans für ihre Unterstützung während seiner gesamten Karriere und kündigte an, dass er sich endgültig von der Bühne zurückziehen werde, nicht bevor er sich bei der La última vuelta World Tour Tour von seinem Publikum verabschiedete.

„Heute sehe ich endlich das Ziel. Du warst es, der mir den Schlüssel gegeben hat, um die Türen zu öffnen und dieses Genre zum größten der Welt zu machen. Es ist der größte Schatz, den ich in meiner Karriere haben kann. Ich habe immer daran gearbeitet, dich nicht im Stich zu lassen und nicht nach einem Problem mit viel Disziplin zu suchen „, sagte er in seinem Video mit dem Titel Endlich sehe ich das Ziel.

Neben den Konzerten, die er anbieten wird, wird er sich mit dem Album Legendaddy auch von den Bühnen verabschieden.

