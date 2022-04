Bruno Pacheco spricht aus dem Versteck: Mit meiner Wahrheit werden einige gerettet, andere werden fallen

Der ehemalige Generalsekretär des Palacio de Gobierno und heute ein Flüchtling der Justiz, Bruno Pacheco, sprach aus seinem Versteck und sagte, er werde sich nicht der Justiz ergeben, da er den Prozess gegen ihn für unfair hält und dass sein Leben in Gefahr. Der Mann, der von der Staatsanwaltschaft wegen des mutmaßlichen Verbrechens verschärfter Absprachen in einer kriminellen Organisation untersucht wurde, war seit zwei Wochen nicht mehr dort, als eine vorläufige Festnahme gegen ihn zusammen mit anderen an dem Fall beteiligten Personen angeordnet wurde Tarata-Brücke.

„Wie werde ich Untersuchungshaft nehmen, wenn es etwas Unfaires ist. Wie werde ich es richtig machen, wenn ich mein Leben bloßstellen will. Sie haben mir sogar einen Preis auf den Kopf gesetzt. Wie kann ich zu mir nach Hause zurückkehren, wenn mir ein Verrückter das Leben nehmen kann „, sagte er in einem Videoanruf, der am vergangenen Donnerstag an das Punto Final-Programmteam getätigt wurde.

Er sagte auch, dass er, da er zum Most Wanted Programm aufgenommen wurde und 30.000 Sohlen für Informationen über seine Verbleib, er erhielt mehrere Drohungen, aber auch Angebote von „Machtgruppen“, um nach dem Vorbild einiger Versionen zu erklären, die die Regierung komplizieren würden.

„Jetzt bekomme ich nicht nur Drohungen, sondern auch Angebote. Es gibt Leute, die mich fast zwingen wollen, Erklärungen abzugeben, die einer bestimmten Gruppe aller Räume, die die Regierung geteilt hat, Grund geben „, sagte er und fügte hinzu, dass er zu gegebener Zeit prüfen werde, ob sie offenbart, wer ihm Angebote zur Aussage in einem bestimmter Weg zur Staatsanwaltschaft.

Bruno Pacheco spricht aus Verstecken.

MANCHE WERDEN GERETTET, ANDERE NICHT

Darüber hinaus in Bezug auf die Ankündigung, die er gemacht hatte, als er noch kein Flüchtling war, dass er beabsichtige, mit dem Justizsystem zusammenzuarbeiten erklärte er, dass dies nicht bedeutet, dass dies ein effektiver Mitarbeiter werden werde, da er, wie er sagte, kein Verbrechen begangen habe. Er versicherte jedoch, dass er die Wahrheit sagen werde, wenn der Staatsanwalt um seine Aussagen bittet und dass einige daher fallen könnten.

„Um ein effektiver Mitarbeiter zu sein, muss ich ein Verbrechen begangen oder eine Korruptionsaktion begangen haben, und das habe ich nicht getan. Daher kann ich kein effektiver Mitarbeiter sein. Aber ich kann der Gerechtigkeit helfen, indem ich die Wahrheit sage. Und wenn ich mit der Wahrheit sagen werde, dass einige gerettet werden oder noch welche übrig sind, muss es leider so sein „, sagte er.

„Wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt mein Recht auf Schweigen (genutzt) habe, lag das an einer Verteidigungsstrategie, weil es notwendig war zu wissen, wie weit die Ermittlungen gingen“, fügte er hinzu.

Bruno Pacheco gab nicht an, wer durch seine Aussagen nicht gerettet werden soll, versicherte jedoch, dass er dies tun und die Wahrheit sagen werde, wenn der Staatsanwalt ihn zur Bereitstellung von Informationen auffordert.

36 MONATE UNTERSUCHUNGSHAFT

Es sei darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft am 7. April 36 Monate Präventivhaft für sieben untersuchte Personen beantragte. für das mutmaßliche Verbrechen der verschärften Absprache im Organisationsverbrechen im Zusammenhang mit dem Fall Decentralized Provías (Puente Tarata III). Der Auftrag umfasst den ehemaligen Sekretär des Präsidialbüros, Bruno Pacheco.

Der Antrag wurde vom Fünften Büro der zweiten auf Korruptionsverbrechen von Beamten in Lima spezialisierten Unternehmensanwaltschaft unter der Leitung von Staatsanwalt Karla Zecenarro Monge gestellt. Die untersuchten Personen, die in die Untersuchungshaft aufgenommen wurden, sind:

1. Der ehemalige Generalsekretär des Regierungspalastes, Bruno Pacheco Castillo.

2. Der ehemalige Direktor von Provías Decentralized, Victor Valdivia Malpartida.

3. Der Beamte dieser Einheit, Edgar Vargas Mas.

4. Der Geschäftsmann Zamir Villaverde Garcia.

5. Geschäftsmann Luis Carlos Pasapera Adrianzén.

