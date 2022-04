Sie beschuldigen Mario Delgado, ein Wahlverbrechen begangen zu haben, indem sie die Leute einladen, in einem Van zu wählen

Mario Delgado, Anführer von Morena, bot an, die Personen, die für den Widerruf der Mandatsberatung abstimmen wollten, eine Kombi einzubringen, eine Veranstaltung, die er in Fotos sozialer Netzwerke veröffentlichte, in denen er das Fahrzeug fährt, in dem die Wähler unterwegs waren.

Diese Aktion wurde von verschiedenen Gegnern sowie Edmundo Jacobo Molina, Exekutivsekretär des National Electoral Institute (INE), kritisiert, der darauf hinwies, dass dieses Ereignis als Wahlverbrechen eingestuft werden könne.

Es sei darauf hingewiesen, dass nach Angaben der Wahlstaatsanwaltschaft einige der Handlungen, bei denen Parteibeamte ein Wahlverbrechen begehen können, sind:

- die Wähler am Tag der Wahl oder an einem der drei Tage vor der Wahl unter Druck setzen oder dazu bewegen, für einen Kandidaten, eine politische Partei oder eine Koalition zu wählen oder sich der Stimme zu enthalten;

-Durchführung oder Verteilung von Wahlpropaganda während des Wahltages;

- Diebstahl, Zerstörung, Änderung oder Missbrauch von Wahldokumenten oder Materialien;

- die normale Durchführung von Abstimmungen oder nachfolgenden Handlungen ohne berechtigten Grund zu behindern oder zu diesem Zweck Gewalt gegen Wahlbeamte auszuüben;

- Während der Vorbereitungsphase der Wahl oder am Wahltag Abstimmungen für die Bezahlung, das Versprechen von Geld, die Belohnung oder eine andere Gegenleistung beantragen;

-Ausblenden, Ändern oder Verweigern von Informationen, die von der zuständigen Wahlbehörde gesetzlich vorgeschrieben sind

-Verwenden Sie Rechnungen oder Dokumente, die die Ausgaben der politischen Partei oder des Kandidaten unterstützen und die tatsächlichen Kosten der erbrachten Waren oder Dienstleistungen ändern.

@mario_delgado

Unter diesen Argumenten beschuldigten einige Benutzer in Netzwerken Mario Delgado, Personen zu der von Präsident Andrés Manuel López Obrador geförderten Konsultation „mitgenommen“ zu haben. Es sei darauf hingewiesen, dass das INE diese Konsultation als „Instrument der Beteiligung definiert, das von den Bürgern verlangt wird, um den baldigen Abschluss der Leistung der Person, die den Vorsitz der Republik innehat, zu bestimmen“.

Heute Morgen, nachdem er im Büro des Bürgermeisters von Iztacalco seine Stimme abgegeben hatte, kritisierte Mario Delgado das INE und nannte den Körper einen „Cheat“.

Dies ist eine Antwort auf die Erklärung von Lorenzo Córdova, Präsident des INE, der am Sonntag, dem 10. April, sagte, dass „die mexikanische Gesellschaft trotz der intensiven Schmierkampagne, die gegen die Behörden gefördert wurde, diese beispiellose Ausübung der Bürgerbeteiligung erneut angeeignet hat“, und fügte hinzu, dass die Menschen „ihren Wahlbehörden“ vertrauen.

@mario_delgado

Er forderte auch die politischen Akteure auf, die Beteiligung der Bürger sowie die Maßnahmen der Umfragebeamten zu respektieren, unabhängig davon, ob sie für oder gegen die Übung sind. Ebenso wurden die Wähler aufgefordert, alle während des Tages auftretenden Wahldelikte zu melden und zu dokumentieren.

„Respektiere die Gesetze (...) Dokumentieren Sie den Bürgern jedes Wahlverbrechen und melden Sie es. Im Informationszeitalter werden Cheater und Cheater immer entdeckt“

Aus diesem Grund teilte Delgado der Presse mit, dass das INE nur eines von drei Feldern platziert habe, was es den Bürgern erschwerte, zu wählen, und behauptete, dies zeige, „wer die Betrüger waren“.

„Die Menschen haben sich organisiert, um wählen zu können, gerade wegen dieser Schwierigkeit, dass es nur einen von drei Kästchen gibt, aber die Menschen sind da“, fügte er hinzu, dass „Mexiko nie von den Wahlbehörden abhängig war“ und kommentierte, dass er Menschen unterstützen würde, die seitdem wählen wollten es gab Sektoren, in denen die Umfragen weit vom Wohnort der Wähler entfernt waren.

Zur gleichen Zeit bestritt Mario Delgado, dass es irgendwelche Kutschen gab: „Jetzt stellt sich heraus, dass die organisierten Leute weggetragen werden“, antwortete er.

