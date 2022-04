Nordkorea schlug gegen die USA vor: beschuldigte Washington, unbegründete Sanktionen verhängt zu haben, und beleidigte Biden

EFE/EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

Nordkorea warf den Vereinigten Staaten vor, Moskau wegen seiner Invasion in die Ukraine „unbegründete“ Sanktionen verhängt zu haben, und bezeichnete US-Präsident Joe Biden über seine staatlichen Medien als „senilen alten Mann“

Das Pjöngjang-Regime, das Washington zuvor kritisiert hatte, weil es angeblich den Krieg in der Ukraine provoziert hatte, stellte fest, dass dieser Konflikt „plötzlich zu einer Menschenrechtsfrage geworden ist“, und erklärte, dass der „endgültige Verlierer“ der Krise die Vereinigten Staaten sein werden.

Ein von der staatlichen Behörde KCNA veröffentlichter Meinungskommentar weist auf die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder als „Gehirne der Aggression hin, die Gewalt, Krieg, humanitäre Katastrophen und Instabilität verursachte“ im ehemaligen Jugoslawien, Afghanistan und im Irak.

Die von Kim Myong Chol unterzeichnete Notiz, der als inoffizieller Sprecher für Nordkorea anerkannt ist, versichert, dass die von der internationalen Gemeinschaft in der Ukraine angeprangerten „Kriegsverbrechen“ „das Ergebnis einer politisch motivierten Verschwörung sind“, um „Russlands ausländisches Prestige zu diffamieren und den Zusammenbruch seiner Regime.“

Er stellt auch fest, dass Bidens Kommentare zum Krieg „die Rücksichtslosigkeit eines alten, senilen Mannes zeigen“ und bekannt für seine „falschen Angaben“ sind, und erklärt, dass die Zukunft der Vereinigten Staaten „mit einem so schwachen Mann an der Macht düster aussieht“.

Nordkorea wird von der internationalen Gemeinschaft für seine Nuklear- und Raketenprogramme umfassend sanktioniert, und in den letzten Monaten hat es seine Waffentests beschleunigt, was Washington dazu veranlasst hat, den Druck auf das von Kim Jong-un geführte Regime zu erhöhen, ohne jedoch die Tür zum Dialog zu schließen.

Pjöngjang genehmigte im Januar 2021 einen Plan zur Modernisierung der Waffen, der hinter der jüngsten Zunahme der Projektiltests steht.

Ende März startete das Regime seine erste Interkontinentalrakete (ICBM) seit 2017, und es wird angenommen, dass es bald zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder ein Atomgerät detonieren könnte.

Die Vereinigten Staaten warnten Nordkorea davor, dass sein Raketenstartprogramm „Konsequenzen“ haben werde. Laut Joe Bidens Regierung hat Pjöngjang in diesem Jahr bisher 13 Starts durchgeführt, von denen drei ICBMs waren, mit einer großen Reichweite von mehr als 5.500 Kilometern.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter erklärte in einem Gespräch mit Journalisten, dass er den Verdacht habe, dass Nordkorea für diesen Monat „neue Provokationen“ organisiere, und erklärte, dass Washington sich in Abstimmung mit seinen Partnern in Seoul und Tokio darauf „vorbereitet“.

„Alle unsere Maßnahmen zielen darauf ab, Nordkorea klar zu machen, dass seine Eskalation Konsequenzen hat und dass die internationale Gemeinschaft ihr Waffenentwicklungsprogramm niemals wie gewohnt akzeptieren wird“, sagte er.

Dieselbe Quelle erinnerte daran, dass das US-Finanzministerium bereits Sanktionen verhängt hat, um zu verhindern, dass Nordkorea auf Technologien zugreift, die es ihm ermöglichen würden, sein Raketenprogramm zu entwickeln.

Der Beamte teilte Pjöngjang mit, dass „die einzig praktikable Option der Dialog ist“, dass Washington keine „feindselige“ Haltung gegenüber Nordkorea habe und dass die Regierung von Joe Biden bereit sei, „auf Pjöngjangs Bedenken zu hören“.

(Mit Informationen von EFE)

