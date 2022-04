Migration Kolumbien schätzt, dass am Wochenende des 16. April durchschnittlich mehr als 23.000 Menschen täglich in das Land einreisen könnten

Migration Kolumbien gab an, dass es mehr als 407.000 in- und ausländische Reisende geben wird, die in dieser Osterzeit die Auswanderungs- und Einwanderungsgebiete der verschiedenen internationalen Flughäfen und anderer Einwanderungskontrollpunkte im ganzen Land durchqueren werden.

Die kolumbianische Einwanderungsbehörde hat eine landesweite Erhöhung der Zahl der Migrationsbeamten um 16% angeordnet, und im speziellen Fall der Migrationskontrollstelle am internationalen Flughafen El Dorado in Bogotá, wo die meisten Reisenden voraussichtlich umziehen werden, wird dieser Anstieg sein fast 30%

Der Generaldirektor für Migration Kolumbien, Juan Francisco Espinosa Palacios, appellierte besonders an internationale Reisende mit Verbindungen sowie an Fluggesellschaften, Flüge korrekt zu planen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sie mindestens drei Stunden im Voraus in den Migrationsgebieten sein müssen, um dies zu vermeiden Nachteile.

Er betonte auch: „Es wird erwartet, dass in dieser Osterzeit etwa 25.000 Minderjährige das Land verlassen werden, viele von ihnen, ohne die Gesellschaft eines oder beider Elternteile. Daher ist es wichtig, neben dem Reisepass des Kindes und dem Standesamt die vom nicht reisenden Elternteil erteilte Erlaubnis zur Ausreise aus dem Land zur Hand zu haben, die ordnungsgemäß beglaubigt ist. Falls sich der Vater im Ausland befindet, muss diese Genehmigung direkt beim nächstgelegenen kolumbianischen Konsulat bearbeitet werden.

Eine der Empfehlungen des Unternehmens besteht darin, vor dem Flug das CheckMig-Formular auszufüllen. Dies ist eine obligatorische Reiseanforderung und kann auf der Website von Migration Colombia oder in den verschiedenen mobilen App-Stores gefunden werden. CheckMig kann 72 Stunden vor Reiseantritt und bis zu einer Stunde vor Reiseantritt abgeschlossen werden.

Neben einem gültigen und gültigen Reisepass zum Zeitpunkt der Durchführung des Einwanderungskontrollverfahrens. Bei Minderjährigen zusätzlich zum Reisepass die Kopie des Standesamtes und, falls erforderlich, die Erlaubnis des ordnungsgemäß beglaubigten oder apostillierten Minderjährigen, das Land zu verlassen.

Sie heben hervor, dass Sie als kolumbianischer Staatsbürger über 12 Jahre das Biomig-System verwenden, mit dem die Einwanderungskontrolle in weniger als 20 Sekunden durchgeführt werden kann und in den Städten Bogotá, Medellín, Cartagena und Barranquilla aktiviert ist. Denken Sie auch daran, vor Ihrer Reise die Gesundheitsanforderungen sowie andere geltende Vorschriften bei den Behörden des Landes, in das Sie reisen, zu bestätigen.

Für diejenigen, die in das Land einreisen, wird empfohlen, dass Sie, wenn Sie über 18 Jahre alt sind, Ihren Impfausweis mit dem vollständigen Impfplan vorlegen müssen. Wenn Sie das Programm nicht oder vor weniger als 14 Tagen abgeschlossen haben, müssen Sie einen negativen PCR-Test für Covid-19 vorlegen, der 72 Stunden vor Reiseantritt durchgeführt wurde, oder einen negativen Antigen-Test, der 48 Stunden vor dem Flug durchgeführt wurde.

Laden Sie gleichzeitig die Libertapp-Anwendung von Migration Colombia aus dem Play Store oder App Store herunter und halten Sie auf Reisen ein weiteres Schutzinstrument bereit, dank des Panikknopfes, der in Echtzeit Ihren Standort und eine Warnung an alle nationalen Behörden sendet.

Laut der Gruppe für Migrationsstudien und -statistik (GEME) werden während der Osterzeit, die an diesem Freitag, dem 8. April, begann und bis zum 17. April dauern wird, mehr als 407.000 in- und ausländische Reisende in das Land ein- und ausreisen, von denen mehr als 209.000 das Staatsgebiet verlassen werden und fast 198 Tausend Tickets.

Am 8., 9. und 10. April wird erwartet, dass die höchste Anzahl von Abflügen aus dem Land verzeichnet wird, mit einem Tagesdurchschnitt von etwa 24.000 Reisenden. Angesichts des Zustroms internationaler Reisender in das Land schätzt Migration Colombia, dass am Wochenende des 16. April täglich durchschnittlich mehr als 23.000 Menschen in das Land einreisen könnten.

Die beliebtesten Ziele für Kolumbianer im Ausland während dieser Osterzeit sind die Vereinigten Staaten, Mexiko, Panama, Spanien und Ecuador. Bei Reisenden aus Venezuela werden voraussichtlich Ausländer aus den USA, Mexiko, Peru, Argentinien und Spanien während dieser Osterzeit ins Land kommen.

Laut Migration Colombia sind die Luftmigrationskontrollstellen mit den meisten Passagierbewegungen der internationale Flughafen El Dorado in Bogotá mit mehr als 234.000 Passagieren. Der Flughafen José María Córdova in Rionegro mit mehr als 42.000 Reisenden. Der Flughafen Rafael Núñez in Cartagena mit mehr als 25.000 Passagieren und der Flughafen Alfonso Bonilla Aragón, der die Stadt Cali bedient, mit mehr als 24.000 Passagieren.

In Landangelegenheiten steht der Rumichaca-Migrationskontrollposten in Ipiales mit mehr als 33.000 Reisenden ganz oben auf der Liste. Es folgt die Migrationskontrollstelle in der Stadt Cucuta mit mehr als 14.000 Reisenden und die Migrationskontrollstelle mit mehr als 7.000.

