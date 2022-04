Maleja Restrepos Reaktion auf den angeblichen Kuss zwischen Tatán Mejia und Aida Morales

In der Küche von „Masterchef Celebrity“ wurde eine unterhaltsame Szene erlebt, als Tatán Mejía und Aida Morales in einer unterhaltsamen Szene in der berühmtesten Küche der Welt Kolumbiens mitspielten, nachdem sie eine der Herausforderungen gewonnen hatten. Auf dem Bild, das die verschiedenen sozialen Netzwerke durchlief, sieht man den Motocrossista ziemlich schockiert über den Kuss, den die Schauspielerin ihm auf überraschende Weise gepflanzt hat.

„Was werden sie tun? Wir sagten „küss uns“, sagte Aida Morales, als sie mit Tatán Mejía vor der Jury vorbeikam, später kommentiert der Athlet: „Oh! Meine Ehe endete, ich dachte nicht, dass ich es tun würde „, sagte der Motocrossista.

Wie war die Reaktion des Moderators? Nun, um den humorvollen Ton der Situation fortzusetzen, schrieb die Caleña über die Veröffentlichung des Moderators von 'MasterChef Celebrity': „Was man auf Claudia Bahamóns Instagram erfährt, wer es jetzt schälen wird, die Ananas, offensichtlich Tatán Mejía“.

La reacción de Maleja Restrepo ante supuesta situación romántica entre Tatán Mejía y Aida Morales. Foto: Instagram Foto: Instagram

Nun, Tage nach dem, was passiert ist, teilte Maleja Restrepo ihre Reaktion durch ihre Instagram-Geschichten mit, aber dieses Mal nahm sie die Situation in ihrem Haus mit einer Aufnahme in ihrem Kleiderschrank auf und sagte ihr „Liebe, komm schon“.

Und er fuhr fort: „Als du gepickt hast, hebt jemand das Handtuch auf (sic)... Während du Aida gepickt hast, nimm das Handtuch und hänge es auf... Lass mich auf der Seite schlafen, die ich will, und darüber hinaus tut er mir morgen den Gefallen und bringt mir auch den Kaffee, wie ich will, nicht so, wie du ihn magst „, während Tatán zu seiner Verteidigung versuchte, dem Moderator zu antworten.

Zusätzlich zu den oben genannten Anfragen wies die Moderatorin die Motocrossista an, vorsichtiger mit den Haaren umzugehen, die sie beim Rasieren verliert, und fügte hinzu, dass sie ihre Socken nicht trug, um sich die Nase zu putzen, wie sie es normalerweise tut.

„Okay?“ , sagte Maleja Restrepo, worauf Mejia ihn noch einmal fragt: „Was willst du noch?“ antwortet ihm sein Partner als Antwort auf seine Frage „nichts mehr, komm und gib mir einen Kuss“.

Hier ist der vollständige Inhalt von Maleja Restrepo und Tatán Mejia :

Die Köche waren in der Szene der Woche in der Reality-Show zu sehen

Es sei daran erinnert, dass Maleja Restrepo und Tatán Mejia derzeit ihre zwölfjährige sentimentale Geschichte durchlaufen. Was das Liebesleben von Aida Morales betrifft, so hat die Schauspielerin eine Werbung mit Fabian Copete Torres, vor dem sie kürzlich gewarnt hat, dass ihre Beziehung während der Pandemie nicht begonnen hat, wie einige Medien berichtet hatten.

In Bezug auf „MasterChef Celebrity“ mussten Mejía und Morales immer wieder zusammen kochen, zum Beispiel bei dieser Gelegenheit, als sie den Ergebnissen eines Desserts schmeichelten, das sie präsentierten und mit dem Namen „El beso de Miró“ tauften. Ebenso hat es jeder Einzelne geschafft, sich im kulinarischen Bereich abzuheben, und man könnte sagen, dass er zu den berühmten Kandidaten mit den größten Fähigkeiten auf diesem Gebiet gehört.

Auf der anderen Seite eröffnete Aida Morales während der Pandemie ihr peruanisches Restaurant, das sich in der Stadt Villavicencio befindet und das sie wiederholt über ihren Instagram-Account bei ihrem Partner beworben hat.

