Luis Advíncula hätte in Boca gegen Velez fast das Siegtor für die argentinische Liga geschossen

Boca Junios gegen Velez Sarsfield: Verteidiger Luis Advíncula hat in diesem Spiel am 9. April fast das Siegtor des Xeneize-Teams erzielt, das für den 9. des Ligapokals Argentinischer Profi, der im José Amalfitani-Stadion in Liniers, Buenos Aires, gespielt wurde.

Luis Advíncula startete im Spiel zwischen Boca Juniors und Vélex Sarsfield um die Argentine Professional League

Sebastián Battaglia, Trainer von Boca Juniors, trainierte bei Agustín Rossi, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Agustin Sandez, Gabriel Aranda, Guillermo Fernández, Cristian Medina, Aaron Molinas, Gabriel Vega, Sebastián Villa und Luis Vazquez.

Der Stratege von Velez Sarsfield, Julio César Vaccari, schloss sich mit Lucas Hoyos, Leonardo Jara, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega, Valentín Gomez, Joel Soñora, Nicolas Garayalde, Máximo Perrone, Sebastián Sosa, Lucas Janson und Agustín Bouzat zusammen.

