Jorge Montoya antwortet auf seine Kritiker: „Die Menschen, die Hügel und ihre Umgebung unterstützen mich ständig“

Der Sprecher der Volkserneuerung, Jorge Montoya, verwies erneut auf die Hügel von Lima und seine Bürger. Über seinen Twitter-Account reagierte der Kongressabgeordnete auf die Kritik an ihm wegen der abfälligen Kommentare, die er vor einigen Tagen gemacht hatte.

Der Admiral sagte, er habe die Unterstützung der „Menschen, der Hügel und ihrer Umgebung“, die es ihnen persönlich und von der Straße aus ausdrücken. Auf diese Weise hat er die negativen Kommentare, die er in sozialen Netzwerken erhält, heruntergespielt.

„Die Stadt, die Hügel und ihre Umgebung unterstützen mich ständig und ich danke ihnen. Twitter ist kein Zeichen objektiver Unterstützung oder Ablehnung, viele werden von untergeordneten Interessen bezahlt. Ich bekomme Unterstützung auf der Straße „, twitterte Montoya.

Später erklärte der Gesetzgeber der Himmelsbank, dass er für diejenigen „betet“, die ihn ständig angreifen. „Ich sage ihnen, wenn eine Person beschließt, Dinge gut zu machen, die Regeln zu befolgen, aber vor allem eine Person mit Prinzipien und Ehre zu sein, weiß sie ganz genau, dass es nicht einfach ist, auf der guten Seite zu sein, aber es ist notwendig“, sagte er.

MEA SCHULD

Vor einigen Tagen entschuldigte sich Montoya für seine Aussagen über die Menschen, die in der Stadt leben. Wie erinnert wird, sprach sich der Kongressabgeordnete für die von Präsident Pedro Castillo auferlegte Maßnahme aus, um während des gesamten 5. April eine Ausgangssperre zu erlassen, da er Informationen hatte, dass angenommen wurde, dass eine Gruppe von Menschen „von den Hügeln herunterkommt“, um Lima zu plündern.

„Die Maßnahme ist sehr schwierig, sehr drastisch, und weil die verfügbaren Informationen, sofern sie meine Ohren nicht erreicht haben, heute planten, Lima zu plündern und von den Hügeln hinunterzugehen, um die Stadt zu plündern, nicht nur hier, sondern in verschiedenen Teilen des Landes, aber die Hauptstadt ist ein emblematischer Ort. und es muss geschützt werden „, sagte er den Medien. der Presse außerhalb des Kongresses der Republik.

„Es ist nicht der beste Zeitpunkt, es zu geben, noch ist die Art und Weise, wie es am besten gegeben wurde, aber ich denke, dass Maßnahmen dieser Art oder ähnlicher Art ergriffen werden müssen, um den Überlauf der Bevölkerung zu kontrollieren“, fügte er hinzu.

Vor diesem Hintergrund beschloss er, einen Schuld zu machen: „Liebe Landsleute, am 5. April gab ich einige unglückliche Erklärungen ab, als ich auf dem Kongress ankam, um zu versuchen, zu berichten, dass die Stadt Lima mögliche Störungen erleben würde, und ich erwähnte, dass Menschen von den Hügeln herunterkommen würden. Dieser Ausdruck wurde falsch interpretiert, ich wollte niemanden beleidigen. Ich entschuldige mich dafür bei dir. Ich bin im Kongress, weil ich die Stimme von Ihnen erhalten habe, von den Menschen, die in San Juan de Lurigancho, in der Villa María del Triunfo in Comas, in San Martín de Porres leben. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, wenn ich Ihnen ein schlechtes Gefühl für meine Äußerungen gegeben habe.“

„Wir haben alle Initiativen unterstützt und gefördert, um die nicht vorstellbaren Minister, die diese Regierung ernannt hat, herauszufordern und zu tadeln. Als Bank und auf persönliche Weise fördern wir die Vakanz des Präsidenten, weil dies der einzige Ausweg aus dieser Krise ist, den Präsident Castillo geschaffen hat. Wir werden unser Prinzip niemals aufgeben, indem wir die Demokratie und unsere Heimat verteidigen und sie den radikalen und veralteten Extremismen, die uns heute regieren, wegnehmen „, fügte er hinzu.

Bevor er zum Schluss kam, versicherte er, dass er sich dafür einsetzt, für gerechte Zwecke zu kämpfen und diejenigen zu verteidigen, die am meisten brauchen.

„Unser Engagement gilt und bleibt allen Peruanern. Wir werden immer die Rechte der Ärmsten und Schwächsten schützen, die zu Recht eine sofortige Präsenz des Staates fordern. Mein Kampf und mein Opfer seit dem Kongress sind Landsleuten gewidmet, die am wenigsten haben und eine bessere Lebensqualität verdienen. Mit ihnen ist es mein ewiges Engagement. Lang lebe Peru!“ , endete.

Der Kongressabgeordnete machte einen Mea Culpa und entschuldigte sich nach unglücklichen Äußerungen.

LESEN SIE WEITER