JB on ATV: Dilbert Aguilar parodierte Misshandlungen, die er am Rande eines Fernsehsenders erlitten hatte

Anfang April inszenierte Milagros Leiva einen peinlichen Vorfall, als er schrie, dass Dilbert Aguilars Bus entfernt werden sollte. Dieser Vorfall wurde vom Sänger in JB on ATV nachgebildet. Der Künstler nannte sein Fahrzeug sogar Troncomóvil, ein Wort, das der Journalist bei dieser Gelegenheit verwendete.

Jorge Benavides lud Dilbert Aguilar an diesem Samstag, April 9, zu seinem Programm ein. Der Sänger nahm an der Sequenz „Trampolín a la Champa“ teil, in der er darüber scherzte, was mit Milagros Leiva passiert ist. Er parodierte sogar die Situation mit Danny Rosales in seinem Charakter in „Viejoleta“.

„Ich habe meinen Kofferraum mitgebracht“, sagte Dilbert Aguilar mit den Worten des Journalisten. „Ich möchte wissen, wer der Fahrer dieses Kofferraummobils ist!“ sagte Milagros Leiva bei dieser Gelegenheit abwertend zu den Musikern des Sängers.

„Ich weiß es nicht. Der Vormund sagte zu mir: 'Lass dein Auto da stehen'. Und ich habe mein Auto dort gelassen „, antwortete der Cumbiambero Danny Rosales in JB auf ATV und erzeugte das Lachen anderer.

Das heißt, er sang das Lied „Unita más“. Schließlich beendete er seinen Vortrag mit den Worten: „Musik ist gesund und gesund, gesund“.

Wie Sie sich erinnern, erzählte Dilbert, was mit dem Magaly Medina-Programm passiert ist. „Sie stieg in den Bus, um sie anzuschreien, in einem hochmütigen Ton sagte sie: 'Wer ist Dilbert Aguilar? Wer sind diese Außenseiter? 'Er sagte: 'Wen hast du geschlagen? '“, sagte der Dolmetscher von „Ich will nicht, dass du noch einmal weinst“.

Schließlich entschuldigte er sich beim Journalisten. „Wenn es etwas gab, das dich gestört hat, entschuldige mich und entschuldige die Jungs, aber es war nicht der Ton oder die Art, um einen Gefallen zu bitten“, sagte er.

WAS IST MIT MILAGROS LEIVA PASSIERT?

Das Programm Magaly Tv: La firme gab bekannt, dass Dilbert Aguilar und seine Musiker von Milagros Leiva misshandelt wurden, als der Bus der Gruppe vor Willax Television geparkt wurde .

Laut den Videos und der Geschichte von Magaly Medina selbst stieg die Fernsehmoderatorin an Bord der Transportmittel der Cumbia-Gruppe, um arrogant zu verlangen, dass sie den Ort verlassen, weil sie sich auf ihrem Parkplatz befanden.

Ebenso interviewte ein Reporter des ATV-Programms den Cumbia-Sänger und fragte ihn, ob es wahr sei, dass Milagros Leiva, als er wütend war, vor all seinen Mitarbeitern auf ihn herabblickte.

„Hat er dir gesagt wer du bist, wen du geschlagen hast?“ konsultierten sie den Cumbia-Sänger. „Ja, er hat sich selbst in diesen Ton versetzt. Sie stieg in den Bus, um ihre Musiker hochmütig anzuschreien „, sagte er.

Laut Dilbert Aguilar suchte der Moderator von Willax Televisión nach der Auseinandersetzung mit seinen Musikern nach ihm und zögerte nicht, ihm das Gefühl zu geben, minderwertig zu sein, so wie die Musiker, die ihn an diesem Tag begleiteten.

„Er sagte zu mir: 'Hey, wer sind die falsch angepasst' und andere Adjektive an meine Jungs. Ich wusste nichts, weil ich mich in einer anderen Umgebung befand. Ich wusste nichts darüber, ich sagte mir, dass etwas passieren musste, damit sie so reagieren können. Und dann haben mir die Jungs erzählt, was passiert ist „, sagte er.

Zu einer anderen Zeit bestätigte der Cumbia-Sänger, dass Milagros Leiva sich nicht richtig mit ihm verhielt, obwohl er Gast im Fernsehsender war. „Nein, es wurde... Wen hast du geschlagen? So ist es gelaufen „, fügte er hinzu.

DILBERT AGUILAR ERKLÄRT, WARUM ER AM RANDE DES KANALS GEPARKT HAT

Um die Fakten zu klären, erwähnte Dilbert, dass der Bus seiner Gruppe an dem Ort geparkt war, den der Kanalarbeiter ihr mitteilte, und dass sie, wenn sie sie gebeten hätte, freundlich von der Baustelle wegzuziehen, dies sofort getan hätten.

„Der Vormund hat uns an diesen Ort gebracht, sie musste auf eine freundlichere Art und Weise gehen, wie es jede natürliche Person tun würde. Bitten Sie den Fahrer um einen Platz für sein Auto „, fügte er hinzu.

„Wen hast du geschlagen?“ , sagte Dilbert Aguilar, als sie ihre Musiker anschrien, sie sollten einen öffentlichen Parkplatz verlassen.

