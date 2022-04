In einer Schule in Antioquia wirft eine Schülerin ihrer Lehrerin Ei und eine Flüssigkeit zu, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen

In der Hernán Villa Baena Schule im Stadtteil Goretti in Bello, Antioquia, wurde aufgezeichnet, als ein Schüler aufgrund eines Weckrufs ein Ei in den Kopf brach. Das Video, das viral geworden ist und auf dem Twitter-Account der Plattform „Denunciations Antioquias“ veröffentlicht wurde, zeigt den Moment, in dem sich die Schülerin dem Schreibtisch des Lehrers nähert, der saß, sich nähert und ein Ei in ihrem Kopf explodiert.

Die Lehrerin fragte ihren Angreifer, warum sie ihr das angetan habe, und sie antwortete: „Weil mich niemand zur Kenntnis nimmt.“ Anscheinend hätten sie ihn auf seinem Disziplinblatt geweckt.

Die Schülerin, die mit dem, was passiert war, nicht zufrieden war, beschloss, ihren Lehrer weiterhin anzugreifen. Als der Vorfall passierte, versucht das Opfer, das Klassenzimmer zu verlassen, um auf die Toilette zu gehen, um die Reste des Eies in ihren Haaren zu entfernen, und der junge Opfer peitschte sie erneut an und leerte die Flüssigkeit, die sie trug, in eine Thermosflasche.

Viele Internetnutzer äußerten sich zu den Ereignissen, die auf Video aufgezeichnet wurden, und lehnten die Leistung der jungen Frau ab. Darüber hinaus warnten sie, dass die jeweiligen Eltern dafür verantwortlich sein würden.

Das Bürgermeisteramt von Bello hob seinerseits den guten Umgang des Lehrers mit der Situation hervor und fügte hinzu, dass dem Schüler ein ordnungsgemäßes Verfahren garantiert wird, während er die Umstände untersucht und ob mehr beteiligt waren.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass das Bildungsministerium berichtete, dass der Fall der Kinder- und Jugendpolizei gemeldet wurde und die Eltern des Minderjährigen vorgeladen wurden, um den erforderlichen Pflegeweg für die Familienfürsorge zu aktivieren.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Land beispielsweise Fälle von Gewalt in der Schule gemeldet und veröffentlicht wurden. Bisher gab es in Medellín in diesem Jahr mindestens 500 Fälle von Gewalt an der Schule

In den letzten Tagen berichtete das Bildungsministerium von Medellín, dass in diesem Jahr bisher mindestens 500 Fälle von Gewalt in der Schule registriert wurden, darunter Mobbing, sexuelle Belästigung und Cybermobbing.

Um dieses Problem anzugehen, das Schüler der 229 offiziellen Bildungseinrichtungen betrifft, 337 private und 49 von der Stadt abgedeckte, startete das Bürgermeisteramt von Medellín die Kampagne „Fass dich nicht an“.

Mit dieser Initiative beabsichtigt die Verwaltung, Studenten zu unterstützen, die Opfer von Gewalt in den Bildungseinrichtungen der Stadt wurden. Darüber hinaus soll es Kindern und Jugendlichen ausreichend Selbstvertrauen geben, um ihre Aggressoren zu melden.

Schließlich warnte die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC) im vergangenen Jahr davor, dass 32% der Studenten in Kolumbien gemobbt wurden. Diese Zahl zeigt die schwerwiegenden Probleme von Gewalt und Mobbing, mit denen Studenten im Land konfrontiert sind, und dass sie eine umfassende Betreuung benötigen Eindämmung.

