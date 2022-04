In einem Blumenladen baute er Gewehre und Maschinenpistolen zusammen: Sie fangen den „Guru“ der Waffen Bogotá

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

An diesem Sonntag berichtete die Generalstaatsanwaltschaft über den sogenannten „Guru“ der Waffen, Carlos Alberto Zuluaga Arroyave, der einer der größten Hersteller und Händler von Schusswaffen für kriminelle Organisationen sein würde.

Dieser Mann hätte fast 15 Jahre in der Beschaffung, Montage und dem Verkauf von Waffen abgeschlossen. Die Beweise deuten darauf hin, dass er angeblich unter anderem Gewehre, Maschinengewehre und Granatwerfer erhalten hat, die aus dem Militärhauptquartier in Cundinamarca, Tolima und Meta sowie auf dem geheimen Markt gewonnen wurden.

Anscheinend bereitete er die Waffen in einer Handwerkswerkstatt vor, in der er lebte, und vermarktete sie anschließend an die Strukturen des „Golfclans“ in Antioquia und Córdoba, an die FARC-Dissidenten in Meta, Caquetá und Cauca; und an die ELN im Südwesten des Landes.

Darüber hinaus machte die Untersuchung nach Angaben der Behörden darauf aufmerksam, dass Zuluaga Arroyave angeblich parallel zu Dissidentengruppen und der ELN in Cauca Waffen verkaufte, um sich im Streit um die Wege des Drogenhandels gegenseitig zu konfrontieren.

Die Waffe „Guru“, wie er für Kriminalität bekannt sein würde, wurde zusammen mit seiner Frau Rosa Helena Maya Ramírez in der Normandie im Westen von Bogotá gefangen genommen. Das Gebäude hatte als Fassade eine kommerzielle Einrichtung für Blumengestecke. Vor Ort fanden sie jedoch die Werkstatt für die Montage von Waffen und einige Teile für Gewehre.

Ein Staatsanwalt der Fachdirektion gegen kriminelle Organisationen seinerseits beschuldigte das Ehepaar wegen Verbrechen wie: Konzert zur Begehung von Verbrechen; Herstellung, Handel und Tragen von Waffen, Munition für den eingeschränkten Gebrauch, für den ausschließlichen Gebrauch der Streitkräfte oder Sprengstoff; und illegal Anreicherung von Einzelpersonen. Häftlinge müssen eine Sicherheitsmaßnahme in einer Gefängnisanstalt einhalten.

Es ist bemerkenswert, dass Carlos Alberto Zuluaga Arroyave im Juli 2020 in Bogotá zwei Such- und Suchverfahren unterzogen wurde. In einem der Verfahren beschlagnahmten sie in einem Geschäftsgebäude im Stadtzentrum von San Andresito vier Gewehre, drei Granatwerfer, 700 Teile Maschinengewehre, Munition und 34'000.000 Dollar in bar. In dem anderen, das in der Nachbarschaft von Toberín festgehalten wurde, fanden sie auch Gewehre und 28'200.000 Dollar.

