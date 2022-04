IMSS antwortete auf den Bericht von Latinus über abgelaufene Medikamente: „Das sind falsche Schlussfolgerungen“

Das mexikanische Institut für soziale Sicherheit (IMSS) bestritt, dass in den letzten drei Jahren mehr als 134 Millionen Arzneimittel abgelaufen sind, wie in dem von Latinus am vergangenen Donnerstag, dem 7. April, veröffentlichten Bericht erwähnt wurde.

In dem Programm „Loret Chapter 79″ wurde bekannt gegeben, dass das IMSS einen Verlust von mehr als 18 Milliarden Pesos für diese abgelaufenen Medikamente verzeichnete, heißt es in dem Bericht „Medikamente im Müll: Impfstoffe und Medikamente verfallen um 18 Milliarden Pesos“. Darüber hinaus sind laut Latinus durchschnittlich 131.000 Medikamente pro Tag abgelaufen.

Die soziale Sicherheit replizierte diese Arbeit jedoch in einem Video, das in ihren sozialen Netzwerken geteilt wurde, und versicherte, dass die dargestellten Zahlen falsch sind. „Der Fall von IMSS ist NICHT, dass 134 Millionen Drogenstücke in 3 Jahren abgelaufen sind, wie Latinus versichert“, antwortete er.

Nach Angaben des IMSS wurden in diesem Zeitraum 2.715 Millionen Arzneimittel geliefert, von denen nur 0,76% Verluste aufgrund des Ablaufs hatten, dh 113 Millionen Exspirationen weniger als die von Latinus gemeldeten.

Am 21. Oktober 2021 ging über die Nationale Transparenzplattform eine Informationsanfrage ein, in der die folgenden Informationen angefordert wurden: Anzahl der Medikamente, die von 2015 bis 21. Oktober 2021 mit ihrem jeweiligen Namen, ihrer jeweiligen Klinik, ihrem Bundesstaat ausgelaufen sind, sowie der Preis jedes von der Agentur berechneten Arzneimittels.

Als Antwort auf diese Anfrage wurde am 6. Dezember eine archivierte Excel-Datenbank mit 43.163 Datensätzen zugestellt. Die mit diesen Informationen erhaltenen Berechnungen seien jedoch falsch, sagte das IMSS. „Das Senden von 2 Dateien im Excel-Format wird notiert, und hier zog Latinus seine Schlussfolgerungen. Aber es hat schlecht hinzugefügt“, wird im Video erklärt.

Laut IMSS ist die von Latinus-Reportern erhaltene Zahl aufgrund einer Überbewertung der Vorräte nicht korrekt, da sie die Spalte „abgelaufener Lagerbestand“ Monat für Monat linear hinzugefügt haben, ohne die anfänglichen Vorräte für jede Periode zu diskontieren, was zu einer fünfmal höheren Summe führt als das von registriert.

Ein weiterer Punkt, den das IMSS bestritt, hat mit den Auswirkungen abgelaufener Medikamente auf das Geld zu tun. Laut Social Security verfügte Latinus über einen Preiskatalog, der aus 1.005 Drogenschlüsseln bestand. So überstieg der Verlust nach seinen Berechnungen 18 Milliarden Pesos, die Carlos Loret de Mola als „kriminelle Fahrlässigkeit“ bezeichnete.

Die für Zoé Robledo zuständige Einheit erklärte jedoch, dass das IMSS „über Mechanismen und Systeme zur Verwaltung der Inventarbestände verfügt“. Darüber hinaus werden ihre Lieferanten gebeten, „Spitzenbriefe“ vorzulegen, mit denen sie sich verpflichten, Produkte zu ersetzen, falls sie ohne zusätzliche Kosten ablaufen. Dank dieses Programms wurden 254 Millionen Pesos zurückgewonnen, sagte das IMSS.

„Latinus hatte alle Informationen, die er vom IMSS angefordert hatte, und wusste, konnte oder wollte sie nicht professionell analysieren und präsentierte seinem Publikum schlecht kalkulierte Daten und fehlerhafte Schlussfolgerungen als echte Informationen“, sagte das Institut und fügte hinzu, dass die Verbreitung seiner Daten die Ruf seiner 215.000 Mitarbeiter.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Weltgesundheitsbehörde Empfehlungen zu akzeptablen Verlusten aufgrund des Ablaufs von weniger als 1% des Gesamtbetrags abgibt, sodass IMSS in den letzten drei Jahren 0,24% weniger als festgelegt verzeichnete.

Bisher haben Latinus und Carlos Loret de Mola nicht auf das IMSS-Video geantwortet.

