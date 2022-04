Ein weiterer Soldat stirbt bei einem Eln-Angriff in Etarra (Norte de Santander)

Nachdem am Freitagabend bei einem Hinterhalt der Dissidenten der ausgestorbenen FARC in Ituango (Antioquia) drei Soldaten getötet wurden, wurde im Osten des Landes ein weiterer Soldat getötet, als er Operationen gegen die Eln im ländlichen El Tarra (Norte de Santander) begleitete.

Berichten des Twitter-Accounts der kolumbianischen Nationalarmee zufolge wurde der verstorbene junge Soldat als Ivan Andrés Gamarra identifiziert.

„Wir lehnen den Mord an dem Berufssoldaten Iván Andrés Gamarra Martelo in El Tarra, Norte de Santander, nach einer Terroraktion der Eln ab. Wir begleiten und senden eine Beileidsbotschaft an ihre Familie und Freunde. Ein Held für immer“, Trinaron.

Über dasselbe soziale Netzwerk drückte der Befehlshaber dieser Streitkräfte, General Eduardo Zapateiro, der Familie des Soldaten sein Beileid aus.

„Wir beten zum Allmächtigen für den ewigen Rest unseres Helden für immer Berufssoldaten Ivan Andrés Gamarra, der von den Eln bei militärischen Operationen in Norte de Santander getötet wurde, um die Gemeinden zu schützen. Beileid an seine Familie und Freunde „, veröffentlichte der hochrangige Beamte.

Dies geschah weniger als 24 Stunden nach dem Angriff der Dissidenten der ausgestorbenen FARC-Guerilla in Ituango (Antioquia), bei dem neben den drei getöteten Soldaten 10 weitere verletzt wurden, von denen einer unter schweren gesundheitlichen Bedingungen litt. Diese Uniformen wurden in das Krankenhaus von Pablo Tobón Uribe und ins Militärkrankenhaus gebracht. Anscheinend waren sie hinter dem Alias „Ramiro“ her, Leiter der 18. Front dieser bewaffneten Gruppe.

In dem Kommuniqué des Kommandos der Siebten Division der Nationalarmee berichteten sie: „In der Nacht dieses Freitags, dem 8. April, wurde ein Militärfahrzeug, das im Dorf El Singo, einem ländlichen Gebiet der Gemeinde Ituango nördlich von Antioquia, mobilisiert wurde, mit Sprengstoff angegriffen, der auf dem Straße, offenbar von Terroristen der verbleibenden organisierten bewaffneten Gruppe Structure 18″.

Sie versicherten, dass das Kommando beim Büro des Generalstaatsanwalts der Nation Beschwerden über den „Einsatz illegaler Kriegsmittel und -methoden“ einreichen werde. Sie versichern, dass dies gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass andere bewaffnete Gruppen die Täter des Angriffs sind, weshalb der Kommandeur der Siebten Division, Juvenal Díaz Mateus, derzeit in Begleitung anderer Militär- und Polizeibehörden in das Gebiet zieht; wo sie einen Sicherheitsrat mit dem Bürgermeister von Ituango, Mauricio Mira, um die notwendigen Maßnahmen zu bewerten und zu ergreifen.

Die Armee bedauert die Familien der verstorbenen Soldaten und spricht ihr Beileid aus, versichert jedoch, dass sie weiterhin militärische Operationen in der Region durchführen werden, um Sicherheit und Ruhe in der Region zu gewährleisten.

Die bewaffneten Kämpfe in der Region nehmen zu. Vor einigen Wochen wurde nach Zusammenstößen mit dem Golfclan und auch den Dissidenten der FARC der Tod weiterer drei Soldaten gemeldet. Bei diesen Operationen wurde Guineo, der als Anführer der 18. Front der Dissidenten benannt wurde, entfernt und ein weiterer Anführer wurde gefangen genommen. Während dieser Operation gelang es der Armee, einen entführten Minderjährigen zu retten.

Die Bewohner der Gegend haben Angst, die angespannten Momente des letzten Jahres noch einmal zu erleben, als mehrere Bauern aufgrund ständiger Kämpfe fliehen mussten. Darüber hinaus berichten sie, dass sie ständig von den verschiedenen kriminellen Gruppen bedroht sind, die in diesem Sektor tätig sind, die sich zufällig sehr nahe an dem Standort des Megaprojekts Hidroituango befinden.





