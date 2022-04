Die richterliche Gewalt lehnt die Auferlegung eines eingeschränkten Auftritts gegen Guido Bellido und Guillermo Bermejo ab

Die Justiz lehnte einen Antrag auf Erteilung einer einstweiligen Verfügung mit Einschränkungen gegen die Kongressabgeordneten der Republik Guido Bellido von der regierende Partei Peru Libre und Guillermo Bermejo aus dem demokratischen Peru und verhängte ihnen einen einfachen Auftritt. Beide Parlamentarier werden wegen des mutmaßlichen Verbrechens gegen die öffentliche Ruhe in Form einer Zugehörigkeit zum Terrorismus untersucht.

Die auf Verbrechen des Terrorismus und gegen die Menschlichkeit spezialisierte supraprovinzielle Staatsanwaltschaft von Huánuco unter der Leitung der Provinzstaatsanwaltschaft Eneida Aguilar Solórzano forderte Zwangsmaßnahmen für zehn untersuchte Personen, darunter beide Kongressabgeordneten.

Es ist erwähnenswert, dass der Vertreter der Staatsanwaltschaft eine restriktive Auftrittsmaßnahme für den untersuchten Vladimir Cerrón Rojas, Guido Bellido Ugarte, Guillermo Bermejo Rojas, Álex Pimentel Vidal und Joyce Quiroga Vargas verlangte.

Er beantragte auch 18 Monate lang Untersuchungshaft gegen Ana María Córdova Capucho, Jhon Benites Tangoa, Néstor Viera Fiestas, Jaime Lobatón Huilca und Francisco Jara Aguirre; wegen des mutmaßlichen Verbrechens der Behinderung der Terrorismusuntersuchung.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Untersuchung des mutmaßlichen Verbrechens der Zugehörigkeit zum Terrorismus auf der Grundlage eines Polizeiberichts durchgeführt wird , in dem ein Interview berichtet wird, das im Mai 2021 mit Eddy Villarroel Medina, einem Zeugen in diesem Prozess, geführt wurde musste Kenntnis von einer angeblichen Verbindung zwischen Bermejo, Bellido und Cerrón mit dem leuchtenden Pfad des Tals des Apurimac-, Ene- und Mantaro-Flusses (Vraem) haben, angeführt von den Brüdern Quispe Palomino.

In dem Bericht heißt es auch, dass Villarroel behauptete, Bermejo und Bellido hätten direkten Kontakt mit „Genosse José“ in den Wanderlagern von Vraem gehabt, während Cerrón dies über eine Person tat, die mit ihrer Umgebung in Verbindung stand, die als Alex Pimentel Vidal identifiziert wurde.

GUIDO BELLIDO KRITISIERT ALVA UND FORDERT IHN AUF, AUS DEM VORSTAND AUSZUTRETEN

Guido Bellido wies darauf hin, dass es „unvorstellbar“ sei, dass der Kongress von einem Verwaltungsrat geleitet werden sollte, nachdem María del Carmen Alva mehrfach versichert hatte, dass der einzige Weg, um Stabilität im Land zu erreichen, die unwiderruflicher Rücktritt des Präsidenten Pedro Castillo.

„Es ist unvorstellbar, im Kongress einen 'vakanten' Verwaltungsrat zu haben, der das Prinzip der Unparteilichkeit garantieren sollte, da eine Mehrheit vorherrscht, die eine freie Stelle ablehnt und den demokratischen Sieg anerkennt. Frau María del Carmen Alva, ich schlage vor, dass Sie kündigen und aufhören, für die Peruaner zu arbeiten „, sagte Bellido in einem Tweet.

Wie bereits erwähnt, empfahl Alva Prieto den Rücktritt des Staatsoberhauptes, damit die Vizepräsidentin und Ministerin für Entwicklung und soziale Eingliederung, Dina Boluarte, die Präsidentschaft übernimmt und erwägt, die Amtszeit abzuschließen oder allgemeine Wahlen einzuberufen.

„Wir wissen, dass es keine Stimmen für eine freie Stelle gibt. Für eine freie Stelle sind 87 Stimmen erforderlich. Bei den drei linken Bänken: Free Peru, Together für Peru und das demokratische Peru gibt es 44 Stimmen. Der Präsident muss nicht mit AP oder APP oder Podemos oder Somos sprechen. Nur mit diesen drei Bänken auf der linken Seite wird es keine freie Stelle geben. Der einzige Ausweg ist vorerst der Rücktritt (von Pedro Castillo). Der Vizepräsident (Dina) Boluarte muss übernehmen. (Wenn der Zeitraum eingehalten wird oder ein Vormarsch der Wahlen einberufen wird) müsste dies von ihr als Vizepräsidentin analysiert werden „, sagte sie in einem Interview mit Panamericana Television.

Pedro Castillo seinerseits war während des dezentralen Treffens des Ministerrates in Puno optimistisch und erklärte, dass „Vertrauen“, dass die politische Krise beendet sei.

„Wir befinden uns wirtschaftlich in schwierigen Zeiten. Ich glaube, dass dieser politische Moment, an dem wir beteiligt waren, zu Ende gegangen ist. Wir hätten (mit der Regierung) viel mehr Fortschritte erzielt, wenn wir in diesen Monaten nicht in nutzlosen Konfrontationen und Konfrontationen unterhalten worden wären „, sagte der Präsident.

LESEN SIE WEITER