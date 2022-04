Die Regierungen Kolumbiens und Perus beschließen, das Einzugsgebiet des Putumayo zu erkunden

Auf Initiative der Regierungen Kolumbiens und Perus wird die binationale Expedition des Putumayo River Basin zwischen den beiden Nachbarländern durchgeführt. Diese Maßnahme ist Teil der binationalen Verpflichtungen, die am 14. Januar im Aktionsplan Villa de Leyva 2022 unterzeichnet wurden. Treffen, an dem die Präsidenten Iván Duque aus Kolumbien und Pedro Castillo aus Peru zusammenkamen.

Diese erste binationale Biodiversitätsexpedition wurde am Freitag, dem 8. April, in der Stadt Iquitos, Peru, gestartet. An der Veranstaltung nahmen Vertreter der peruanischen und kolumbianischen Institutionen teil.

Nach Angaben des kolumbianischen Umweltministeriums besteht das Ziel der binationalen Arbeit darin, die im Einzugsgebiet des Putumayo registrierten Arten zu kennen, „um deren Erhaltung zu fördern, endemische oder bedrohte Arten zu identifizieren und geeignete Arten für ökologische Wiederherstellungsprozesse zu bestimmen. sowie Stärkung der Kapazitäten der lokalen Gemeinschaften“.

April bis 1. Mai werden 47 Wissenschaftler aus beiden Ländern einen Abschnitt des mittleren Beckens des Flusses Putumayo bereisen, der sich in den Departements Amazonas (Kolumbien) und Loreto in der Provinz Maynas (Peru) befindet. Während der Expedition werden Feldproben verschiedener biologischer Gruppen von Flora und Fauna durchgeführt, „um die Informationen der biologischen Sammlungen und der amazonischen Informationssysteme jedes Landes zu stärken“, sagten die Behörden der beiden Länder während der Eröffnungszeremonie Allianz.

Die technische Entwicklung der Expedition wird vom Amazonian Institute of Scientific Research (SINCHI) in Kolumbien durchgeführt, das 17 seiner Forscher der Universitäten Nacional und des Tals betreuen wird. Das peruanische Amazon-Forschungsinstitut wird seinerseits 30 Forscher haben, die mit der Institution und dem Universidad Mayor de San Marcos verbunden sind.

Luz Marina Mantilla Cárdenas, Generaldirektor von SINCHI, sagte: „Unsere Mission wird es sein, den Informationspool der biologischen Sammlungen und die Informationssysteme des Amazonas und der biologischen Vielfalt jedes Landes zu stärken und so die lokalen Gemeinschaften selbst im Wissen ihrer Ressourcen. Wir sind zuversichtlich, dass die Ergebnisse, die wir erzielen, für Wissenschaft und Allgemeinwissen von entscheidender Bedeutung sein werden und dass die Arbeit der Menschen vor Ort den Austausch von Wissen, Wissen und Erfahrungen fördern wird „, sagte er.

Während der Feldphase werden die Teams von lokalen Mitforschern begleitet, die den Austausch und Transfer von Wissen erleichtern, indem sie den Dialog zwischen traditionellen und wissenschaftlichen Erkenntnissen erweitern. „Bei dieser binationalen Expedition werden nicht nur binationale Beziehungen aufgebaut, sondern Wissenschaftler werden im Laufe der Jahre eine Bindung und eine gemeinsame Arbeitsgrundlage haben“, sagte Benjamín Marticorena, Präsident des peruanischen Nationalen Rates für Wissenschaft, Technologie und Innovation.

Das Grenzgebiet, in dem die Expedition stattfinden wird, ist eine der Regionen, die am weitesten von den besiedelten Zentren Kolumbiens und Perus entfernt sind, die sich wiederum eine Strecke von 1.330 Laufkilometern teilen. „Diese Arbeit ist für ein nachhaltiges Management unerlässlich, aber zuerst müssen wir wissen, was wir in unserem Amazonasgebiet haben. Deshalb ist es wichtig, diese Expedition zu beginnen“, sagte die stellvertretende Ministerin für Entwicklung natürlicher Ressourcen in Peru, Yamila Silva Vidal.

Der stellvertretende Minister für Wissen, Innovation und Produktivität des Ministeriums für Wissenschaft, Technologie und Innovation, Sergio Cristancho Marulanda, betonte seinerseits: „Für die kolumbianische Regierung ist das Wissen über die biologische Vielfalt von entscheidender Bedeutung, um eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten .“

