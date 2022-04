Der Kongress stützt sich auf das Gesetz, um den Preis für Lende Fino, Perlhuhn und andere importierte Produkte zu senken

Der Kongress der Republik genehmigte, die Allgemeine Umsatzsteuer (IGV) für einige Produkte im Familienkorb vorübergehend zu entlasten, wie z Huhn, Eier, Zucker und Fleischprodukte. Es enthielt jedoch kein Brot und Öl, aber es umfasste Lenden-Fino, Fasan, Perlhuhn und andere importierte Produkte, die in Peru nicht beliebt sind .

Ministerpräsident Aníbal Torres forderte den Gesetzgeber auf, das verabschiedete Gesetz „unverzüglich“ zu korrigieren, da es diese enthielt Lebensmittel, die für die Bevölkerung mit begrenzten Ressourcen in Peru nicht zugänglich sind.

„Als wir das Autogramm des Gesetzes erhielten, stellten wir fest, dass der Kongress die Gesetzesvorlage verzerrte, indem er unter anderem den dünnen Rücken, Gans, Fasan, Perlhuhn, importiertes Fleisch, Kondensmilch, Lasagne und Ravioli entlastete, die nicht Teil des Grundkorbs der armen Bevölkerung sind“, schrieb er auf seinem Twitter Konto.

Foto: @anibaltorresv (Twitter)

Der Kongress der Republik schätzte, dass dies ein Haushaltsbudget von S/3,2 Milliarden schaffen würde, das zur Deckung der Grundversorgung in anderen Bereichen verwendet werden könnte. Der Premierminister fügte hinzu, dass der Wirtschaftsminister Oscar Graham ihnen helfen könne, nicht erneut in diesen Fehler zu geraten.

„Wir glauben, dass es ein Fehler des Kongresses ist, der nicht in der Lage ist, Geld auszugeben. Wir bitten Sie, dieses Fehlverhalten schnell zu korrigieren. Der Wirtschaftsminister ist bereit, zusammenzuarbeiten, um die Norm neu zu formulieren, indem er die Bedürftigsten bevorzugt. Lass uns zusammen arbeiten!“ „, erklärte er.

Laut Quellen in der Nähe der Zeitung La República wird die Exekutive diese Regel einhalten, die am Freitagnachmittag von der Parlamentssprecherin María del Carmen Alva unterzeichnet wurde, die in ihren sozialen Netzwerken zufrieden war: „Der Kongress hat das Land eingehalten! Wir haben das Gesetz verabschiedet, das die Zahlung von IGV für Produkte aus dem Basisfamilienkorb entlastet: Eier, Hühnchen, Zucker, unter anderem. Wir sind bei denen, die den Topf aufhalten. Präsident, die Verkündung dieses Gesetzes ist dringend, die Menschen können es kaum erwarten.“

Jetzt muss das Parlament nur Produkte aufnehmen, die einen größeren Einfluss auf die Ausgaben der ärmsten Familien haben, zumal die Gültigkeit bis Dezember 2022 gilt und steuerliche Kosten von S/3,2 Milliarden verursachen wird.

El premier Aníbal Torres reclamó al Congreso. Captura: Twitter

ÖKONOMEN SPRECHEN

Der ehemalige Wirtschaftsminister Waldo Mendoza kritisierte, dass es die „dünne Lende, es gibt die Enten, die Wachteln, die Lasagne“ und dass die Rechnungen für den Wirtschaftssektor „nicht in zwei Tagen erledigt sind“.

„Das andere Problem ist, dass die Verfassung besagt, dass Kongressabgeordnete keine Ausgabeninitiative haben und dass jeder Gesetzentwurf zu Steuerangelegenheiten oder Entlastungen einen Bericht des Wirtschaftsministeriums (MEF) enthalten muss“, sagte er gegenüber RPP Noticias.

„Der MEF hat derzeit die heikle Aufgabe, seine Stellungnahme zu dieser schlecht gemachten, kostspieligen Gesetzesvorlage abzugeben. Das andere große Problem ist, dass dieser IGV im Gegensatz zum Consumer Selective, bei dem die Macht im MEF liegt, die Maßnahme umzukehren, diese Maßnahme vom Kongress rückgängig gemacht werden muss. Ich möchte, dass der Kongress diese Maßnahme umkehrt „, fügte er hinzu.

Enrique Castellanos, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität des Pazifiks, sagte gegenüber La República, dass die Auswirkungen der IGV-Befreiung auf die endgültigen Lebensmittelpreise minimal sein werden, da steigende Preise ein globales Phänomen sind, das zur Informalität auf den Märkten mit diesen Produkten beiträgt.

„Tatsächlich wird es einen Rückgang geben, aber 18% werden sich nicht in den Preisen niederschlagen. Die Auswirkungen, die zu spüren sein werden, werden nicht viel sein, es ist ein Palliativ innerhalb eines globalen Trends, der schwer abzuwägen ist „, sagte er.

Schließlich kommentierte der Ökonom Jorge Gonzáles Izquierdo, dass derzeit alle verderblichen Lebensmittel wie Gemüse und Obst bereits von IGV befreit sind.

„Lange Zeit haben alle verderblichen Lebensmittel lange Zeit kein IGV gezahlt, so dass der Rabatt diese (verderblichen) Produkte nicht beeinträchtigt. Was sich auswirken wird, sind die Preise von sieben Produkten „, sagte er gegenüber RPP Noticias.

Er glaubt auch, dass die Maßnahme eine gute Option ist, um die Rohstoffpreise zu senken, aber wenn sie vorübergehend ist, weil es zwei Kosten für den Staat wären. „Erstens hat es Steuererhebungskosten, weil Sie weniger aufbringen werden, weil das IGV vom Endprodukt, aber der gesamten Produktionskette entlastet wurde“, sagte er.

Gonzales Izquierdo erklärte, dass die Steuererhebung durch höhere Einnahmen aus anderen Sektoren wie dem Bergbau ausgeglichen werden kann, da dies eine erhebliche Reduzierung der Steuererhebung darstellt.

„Wenn Sie diese Maßnahmen ergreifen, die Sie Ressourcen kosten, sollten sie sehr konzentriert sein, aber hier profitieren Sie nicht nur von denen, die sie wirklich benötigen. Für diese beiden Kosten muss die Maßnahme so wenig wie möglich vorübergehend sein „, schloss er.

LESEN SIE WEITER