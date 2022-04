Das Rote Kreuz konnte letzte Woche aufgrund schwerer Bombardierungen auf Russland nicht nach Mariupol einreisen

Maxime Zabaloueff, Head of Mission at ICRC (International Committee of the Red Cross) is seen as humanitarian supplies from ICRC arrive, amid Russia's invasion of Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, March 26, 2022. REUTERS/Oleksandr Lapshyn





Der Leiter der Delegation des Roten Kreuzes in der Ukraine, Pascal Hundt, sagte am Sonntag, dass seine Mitarbeiter in der letzten Woche nicht in die belagerte ukrainische Stadt Mariupol einreisen konnten die intensiven russischen Bombardierungen.

„Unser Team hat fünf Tage lang versucht, nach Mariupol einzureisen“, sagte Hundt gegenüber dem britischen Sender Sky News. „Die Sicherheitsgarantien, die wir hatten, waren nicht gut, also mussten wir uns etwa 20 Kilometer von Mariupol entfernt umdrehen“, sagte er über einen solchen Versuch.

„Es ist eine schwierige Reise, weil Sie die Frontlinie überqueren müssen und viele Kontrollen durchlaufen müssen. Manchmal werden die Leute an diesen Kontrollen, die Soldaten, nicht über Ihre Reise informiert „, sagte er.

Das sei „nur ein Beispiel dafür, wie kompliziert es ist, Vereinbarungen zwischen den Hauptstädten in die Tat umzusetzen“, um die humanitäre Hilfe zu erleichtern, sagte Hundt.

Der Leiter der Mission des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in der Ukraine versicherte, dass es den Menschen im Süden von Mariupol weiterhin an Nahrung, Wasser oder Heizsystemen mangelt. „Es ist wirklich die Hölle“, sagte er.

Hundt warnte auch davor, dass der Angriff, bei dem am Freitag am Bahnhof Kramatorsk im Osten des Landes mindestens 50 Menschen getötet wurden, dazu geführt hat, dass viele Ukrainer nicht versuchen, ihre Städte mit dem Zug zu evakuieren, und sich für Privatfahrzeuge entscheiden.

„Heute waren wir in Tschernigow, im Norden des Landes, und wir sehen im Grunde überall das gleiche Bild, es ist wirklich entmutigend“, sagte er.

„Wir haben mit den Einheimischen gesprochen, wir fanden Menschen völlig verzweifelt, ohne Essen, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Heizung, sie müssen nach draußen gehen, um ein Feuer anzuzünden und zu kochen, sie leben unter schrecklichen Bedingungen“, beschrieb er.

Letzte Woche bestand die türkische Regierung auf der Dringlichkeit, in der seit Wochen von russischen Truppen belagerten ukrainischen Stadt Mariupol so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zu erklären, um Zivilisten zu evakuieren, eine Operation, die auch auf dem Seeweg mit Schiffen durchgeführt werden könnte, die die Türkei angeboten hat.

Hulusi Akar, der türkische Verteidigungsminister, sprach letzte Woche mit seinem ukrainischen Amtskollegen Oleksii Reznikov über die „Dringlichkeit einer sicheren Evakuierung auf dem Land- und Seeweg“, sagte das türkische Ministerium in einer Erklärung.

Vor einigen Tagen bot die Türkei an, Schiffe zu schicken, um den Abzug der Zivilbevölkerung aus Mariupol zu unterstützen, die von russischen Bombenanschlägen schwer getroffen wurde.

Der Einsatz türkischer Schiffe wurde sowohl Russland als auch der Ukraine vorgeschlagen.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu erklärte vor einer Woche, dass es in der Ukraine insgesamt 87 türkische Staatsbürger gibt, etwa 30 in Mariupol, und erklärte, dass die Situation in Mariupol die Evakuierung sehr schwierig mache.

Die russischen Behörden versicherten am vergangenen Samstag, dass sie bereit seien, die Einreise von Schiffen, die an der Evakuierung beteiligt sind, in den Hafen von Berdyansk in der Nähe von Mariupol und die Abfahrt von dort gemäß den Normen des internationalen Seerechts sicherzustellen.

Die ukrainischen Behörden ihrerseits haben die letzte russische Offensive gegen den Donbass im Osten des Landes gestartet. Ukrainischen Quellen zufolge versuchen russische Truppen, die feindlichen Linien mit einem umhüllenden Manöver aus der Region Charkow im Norden, der Hafenstadt Mariupol im Süden und der Region Lugansk östlich des Donbass zu durchbrechen.

„Sie haben begonnen, uns sehr eng aus dem Süden und auch aus dem Norden zu quetschen. Der Plan, unsere Streitkräfte einzukreisen, wird überall durchgeführt „, kommentierte Oleksii Arestovich, ukrainischer Präsidentenberater, heute.

Vor fast zwei Wochen kündigte die russische Armee den Rückzug der Region Kiew im Norden des Landes und auch aus Tschernobyl an. nukleare Sperrzone. Kiew behauptet jedoch, dass Moskau nicht genügend Männer habe, um den Donbass zu erobern.

Die „Befreiung“ von Donbass wird den Einsatz von Luftfahrt, Artillerie und Raketen beinhalten, wie es am Freitag am Bahnhof in Kramatorsk geschah, einer ukrainischen Militärhochburg in der Region, in der fünfzig Menschen starben.

Mit Informationen von EFE

