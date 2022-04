„2024 wird schlimmer“: Die PRD wird versuchen, den Widerruf des Mandats für die AMLO-Intervention aufzuheben

An diesem Sonntag, dem 10. April, dem Tag, an dem der Tag des Widerrufs des Mandats stattfindet, kündigte Ángel Ávila, Vertreter der PRD beim INE, an, dass seine Partei die Absage der Konsultationsübung beantragen wird, was auf verschiedene Unregelmäßigkeiten zurückzuführen ist, die vor und während des Tag.

In einer Reihe von Erklärungen gegenüber den Medien wies der Fahnenträger der Partei der Demokratischen Revolution (PRD) darauf hin, dass „dieser Prozess ein Vorher und Nachher bei den Wahlprozessen bedeuten wird“ und warnte daher, dass es einen Präzedenzfall geben müsse, der die Intervention des Bundes verurteilt Regierung.

El PRD promoverá una queja contra las y los servidores que promovieron la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

Um seine Absicht zu rechtfertigen, erinnerte sich Ávila daran, als Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) die Haltung der Opposition ironisierte und an einem Morgen, der sich mit der Frage des Widerrufs des Mandats befasste, erklärte: „Kommen Sie nicht mit der Geschichte zu mir, dass das Gesetz das Gesetz ist“. In dieser Hinsicht sagte er, es sei widersprüchlich, dass es der Präsident sei, der sagt, dass er am 1. Dezember 2018 geschworen habe, die Verfassung zu schützen und zu respektieren.

Darüber hinaus zog es die Zeit an, dass Adán Augusto López Hernández, Leiter des Innenministeriums (Segob), Ressourcen der Nationalverteidigung nutzte, um an einer Veranstaltung teilzunehmen und den Widerruf des Mandats zu fördern, weil er in ein Flugzeug der Nationalgarde (GN ) zu Sonora, nahm an einem Veranstaltungspolitiker teil und sagte: „Hören Sie nicht auf die INE-Direktoren, sie gehen“.

In diesem Zusammenhang ironisierte und befragte der Perredist die Regierung, weil er in einer Ausübung von Empathie die Frage stellte, was die Einwohner von Veracruz, Zacatecas und Michoacán, die unter den Ergebnissen der Sicherheitspolitik von AMLO gelitten haben und sehen, dass die GN einen Teil ihrer Infrastruktur im Dienste des Proselytismus von López Obrador.

La promoción de la Revocación corría por cuenta del INE (Foto: Cuartoscuro) Andrea Murcia

Als ob dies nicht genug wäre, legte er eine Veröffentlichung des Ministeriums für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) vor, die auf seinem offiziellen Twitter-Account veröffentlicht wurde und die Bürger dazu ermutigt, an der ersten in Mexiko abgehaltenen Mandatswiderrufung teilzunehmen.

Daher wird die PRD einen Prozess der völligen Nichtigkeit des Mandatswiderrufs aufgrund der „systematischen Intervention“ der Beamten und des Präsidenten der Republik selbst vorstellen, da sie einen Präzedenzfall für den Wahlprozess 2024 schaffen wollen, in dem eine neue Präsidentschaft definiert wird.

Schließlich ist anzumerken, dass die Bewegung Morencia Nacional (Morena), die Partei von López Obrador, sich als politische Demonstration mit den meisten Sympathisanten herausstellt, da die Umfragen Marcelo Ebrard und Claudia Sheinbaum als Führer der Wahlpräferenzen positionieren, die a Möglichkeit, dass die Regierung von AMLO Kontinuität hat. Folglich besteht die PRD, Teil der Koalition Going for Mexico, auf dem vorläufigen Diskurs, damit die Wahlen 2024 so demokratisch wie möglich stattfinden.

