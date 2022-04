Zelensky erwartet eine starke Reaktion der alliierten Länder nach dem russischen Angriff in Kramatorsk

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Der ukrainische Präsident Volodymir Zelensky sagte am Freitag, er erwarte eine „starke globale Reaktion“ der ersten Weltmächte nach dem russischen Angriff auf den Bahnhof in der ukrainischen Stadt Kramatorsk in der Region Donezk.

„Wie das Massaker in Bucha muss der Raketenangriff in Kramatorsk, wie viele andere russische Kriegsverbrechen, eine der Anklagen vor (internationalen) Gerichten sein, was sicherlich passieren wird“, sagte der ukrainische Präsident in seiner Abendrede laut einer Erklärung des Präsidenten.

Zelensky sagte, es werde weltweit Anstrengungen geben, um festzustellen, was „Minute für Minute“ während der Invasion Russlands in die Ukraine passiert ist. „Wer hat was gemacht, wer hat die Befehle gegeben. Woher kam die Rakete, wer trug sie, wer gab den Befehl und wie wurde der Angriff koordiniert „, fügte der Präsident hinzu und warnte, dass „Verantwortung unvermeidlich ist“.

„Russische Staatsppropagandisten hatten es so eilig, die Verantwortung für den Angriff auf ukrainische Streitkräfte zu verlagern, dass sie Russland versehentlich die Schuld gaben“, sagte er und fügte hinzu, dass die russische Nachrichtenagentur Sputnik berichtete, dass der Angriff „zugefügt worden sei, während die Raketen noch in der Luft waren“.

En el bombardeo murieron más de cincuenta personas via REUTERS

Der Präsident der Ukraine erklärte auch, dass er mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und dem Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außenpolitik, Josep Borrell, über diesen russischen Angriff auf Kramatorsk gesprochen habe, der sich an diesem Freitag nach einem Besuch der Stadt Bucha mit Zelensky traf.

Der Angriff, bei dem laut dem Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pavlo Kirilenko, mindestens 50 Menschen getötet wurden, wurde an diesem Freitag von Zelensky verurteilt, der die Insassen beschuldigte, eine Rakete auf die Station abgefeuert zu haben, wo „Tausende friedlicher Ukrainer darauf warteten, evakuiert zu werden. “

„Da sie nicht die Kraft und den Mut haben, uns auf dem Schlachtfeld zu widersetzen, zerstören sie zynisch die Zivilbevölkerung. Es ist ein Übel, das keine Grenzen kennt und das, wenn es nicht bestraft wird, niemals aufhören wird „, betonte er.

VERGEWALTIGUNGEN IN BUCHA

Die Menschenrechtskommissarin des ukrainischen Parlaments, Liudmila Denisova, prangerte am Freitag an, dass russische Truppen Minderjährige während ihrer Besetzung der Stadt Bucha in der Nähe der Hauptstadt Kiew vergewaltigten.

Denisova veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite einen Beitrag, in dem der Fall von mindestens zwei Minderjährigen, einem vierzehnjährigen Mädchen und einem elfjährigen Jungen, aufgeführt ist, die angeblich von den russischen Besatzern vergewaltigt wurden.

In diesem Zusammenhang forderte Denisova die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die Vereinten Nationen auf, diese Fakten zu untersuchen.

„Es gibt keinen Ort auf der Erde oder in der Hölle, an dem sich diese rassistischen Kriminellen vor Rache verstecken können“, sagte der ukrainische Abgeordnete, der darauf bestand, dass Vergewaltigung durch die Genfer Konvention über humanitäre Völkerrecht von 1949 „strengstens verboten“ sei.

(Mit Informationen von Europa Press)

