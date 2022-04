Werden Bryan Cranston und Aaron Paul einen Cameo-Auftritt in „Better Call Saul“ haben?

Bob Odenkirk verabschiedet sich nach zwei unglaublichen Serien und der endgültigen Weihe von der Figur. (Netflix)

Die letzte Staffel von Better Call Saul wird dieses Jahr erscheinen und es könnte eine Überraschung für Fans sein, die diese Reise mit begonnen haben Schlecht brechen. Seit der Veröffentlichung des Spin-Off im Jahr 2015 gab es immer ein Fragezeichen, ob ein Cameo-Auftritt von Bryan Cranston wäre möglich und Aaron Paul, die Schauspieler, die Walter White spielten und Jesse Pinkman in der ursprünglichen Fiktion. Kurz vor einer Schlussfolgerung gingen die Macher der Spin-Off-Serie auf diese Möglichkeit ein.

„ Es wäre schade, wenn die Show enden würde, ohne dass [Cranston und Paul] auftauchen würden, oder? „, sagte Vince Gilligan im Gespräch mit dem Variety Magazine. „Du hast es hier zuerst gehört“, scherzte er, und Mitschöpfer Peter Gould fügte hinzu: „ Wenn es jemals passieren wird, beginnen sich diese beiden Shows zu kreuzen. [...] Diese beiden Welten schneiden sich auf eine Weise, die Sie noch nie zuvor gesehen haben, das ist sicher .“

Die Geschichte mit Bob Odenkirk arbeitet als Prequel von Breaking Bad, das zwischen 2008 und 2013 ausgestrahlt wurde. Sechs Jahre vor den ursprünglichen Ereignissen begann die Reise mit Jimmy McGill zu Beginn dieses Jahrhunderts, als er als namenswerter Anwalt tätig war und sein Mandantenbüro im Hinterzimmer eines Schönheitssalons hielt. Auf diese Weise beobachten wir die Veränderung des Charakters in dem, was er von einem ehemaligen Betrüger zu einem Mann des Gesetzes und einem Verbrecher im Zusammenhang mit dem Drogenhandelsring in Albuquerque, New Mexico, wurde.

Better Call Saul begann seit Februar 2015 mit der Ausstrahlung des US-Signals von AMC und die Handlung wurde bis heute für fünf weitere Staffeln ausgestrahlt . In Lateinamerika ist der Titel auf der Netflix-Plattform zu sehen, und die sechste und letzte Folge der Folgen wird in Kürze veröffentlicht. Das Ende der Saison wird voraussichtlich direkt mit dem Start von Breaking Bad verbunden sein.

Während über eine mögliche Rückkehr von Bryan Cranston und Aaron Paul zu ihren denkwürdigen Rollen nichts sicher ist, hatten beide ihre Charaktere bereits 2019 mit El Camino: einem Breaking Bad-Film wiederholt. Der Film folgt der Flucht von Jesse, der unter der Macht der von Todd (Jesse Plemons) und Onkel Jack (Michael Bowen) angeführten Bande zur Versklavung gezwungen worden war.

El universo expandido de Breaking Bad

Vince Gilligan ist der Mastermind einer der größten Geschichten im Fernsehen. Walter White (Cranston) war ein Chemieprofessor, der bei der Diagnose eines inoperablen Lungenkrebses die perfekte Antwort auf seine finanziellen Probleme findet: Kochen und Verkauf von Methamphetamin. Er schließt sich einem alten Schüler, Jesse Pinkman, an, an, um ein saftiges Unternehmen zu gründen, das die Hoffnung auf eine große Zukunft seiner Familie wiederherstellen kann, da er einen jugendlichen Sohn mit Zerebralparese und eine Frau hat, die mit seiner zweiten Tochter schwanger ist.

Die Spin-off-Produktionen von Breaking Bad , die später das Ende der Serie erreichten, sind Rufen Sie besser Saul und El Camino an: ein Film von Breaking Bad. Alle diese Titel können im Netflix-Katalog angesehen werden. Am 19. April wird der erste Teil der sechsten Staffel von Saul Goodmans Geschichte veröffentlicht .

