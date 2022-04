Warum gehören Fasan und Perlhuhn nicht zum Grundkorb?

Kurz vor Mitternacht am 7. April sprach der Präsident des Kongresses María del Carmen Alva gab begeistert bekannt, dass die Die Legislative hatte das Gesetz genehmigt, das die Zahlung von entlastet IGV „für Produkte aus dem Basisfamilienkorb“. Von der Exekutive kritisierte Premier Aníbal Torres jedoch die Hinzufügung von Lebensmitteln, die nicht Teil davon sind der Diät von Familien mit geringen Ressourcen. Daher lohnt es sich zu fragen, welche Produkte wie Fasan oder Perlhuhn diesen Vorteil erhalten haben, wenn sie nicht allen Peruanern zur Verfügung stehen.

Obwohl der Fasan heute als Geflügel eingestuft wird, hat sich seine Präsenz nicht nur an aristokratischen Tischen, sondern auch bei königlichen Veranstaltungen hervorgetan. Die Vorliebe für diesen Vogel, wie Pfauen oder Schwäne zu dieser Zeit, war nicht nur auf den Geschmack seines Fleisches zurückzuführen, sondern auch auf seine Schönheit, die sich durch sein farbenfrohes Gefieder und den langen Schwanz auszeichnet. Eine 2010 veröffentlichte Mitteilung von El Comercio berichtete bereits über die Schließung mehrerer Fasanenbrütereien in unserem Land, da dies ein unrentables Geschäft war.

Im Gespräch mit Infobae, der Fasanenfarm „Evans“ in der Provinz Ilo, bemerkte Moquegua, dass sowohl der Dunkelfasan als auch der Collarejo S/400 pro Einheit kosteten, ohne die Kosten für den Versand in die Hauptstadt zu berücksichtigen. Darüber hinaus betonte er, dass es das Senden von noch lebenden Vögel ist. Das Collarejo ist aufgrund seiner einfachen Erziehung eine der häufigsten Fasanarten für die häusliche Aufzucht. Im Fall des dunklen Fasans oder auch als verehrt bekannt, wird er hauptsächlich für den Einsatz in der Küche gezüchtet.

Der hohe Preis für Fasan liegt in der Komplexität seiner Erziehung. Die ersten 40 Lebenstage sind wichtig und es ist wichtig sicherzustellen, dass sie der Umgebungstemperatur ausgesetzt sind und die richtige Ernährung erhalten. Eine Veröffentlichung von Agritotal, einer auf Agrarindustrie spezialisierten Website, weist darauf hin, dass gehackte gekochte Eier, Weizenkörner, Sorghum und Mais, Obst der Saison, Luzerne und anderes Gemüse wie Mangold und Salat zur ausgewogenen Ernährung hinzugefügt werden. Darüber hinaus sollte besonders auf die Räume geachtet werden, in denen sich diese Vögel entwickeln.

PERLHUHN

Perlhuhn, auch Perlhuhn genannt, sind durchschnittliche Tiere mit einem Gewicht von 3,3 bis 4 Kilogramm. Dies sind exotische Vögel, die nicht nur wegen ihres Geschmacks Aufmerksamkeit erregt haben, sondern auch wegen ihrer Fähigkeit, Insekten zu konsumieren, ohne die Vegetation zu ruinieren. Die Geflügelfirma Criales teilte diesen Medien mit, dass diese Vogelart derzeit erst zu Beginn der im September beginnenden Saison zum Verkauf angeboten wird. Diese Verkaufsstelle bietet sie in Paaren von einem Monat alt an, die von S/ 50.00 geboren wurden.

¿Por qué el faisán y la gallina de guinea no son parte de la canasta básica?

Die Zucht dieser Vögel erfordert nicht so viel Pflege wie der Fasan, aber da es sich um einen flugfähigen Vogel handelt, müssen Räume gebaut werden, in denen er reisen kann, ohne die Möglichkeit zu haben, zu fliehen. Ihre Ernährung ist nicht anspruchsvoll. Sein Fleisch gilt als eines der gesündesten und diätetischsten, da das Vorhandensein von Fett in ihnen 1% beträgt. Der Verkauf ihrer Eier ist aufgrund ihrer konstanten Produktion und langen Haltbarkeit auch ein wichtiges Geschäft für diejenigen, die sie aufziehen.

Im Gegensatz zu Hühnchen, einem üblichen Lebensmittel auf Familientischen, sind sowohl Fasan als auch Perlhuhn nicht leicht zugänglich. Es fällt daher auf, dass sie in das Gesetz aufgenommen wurden, das Produkte, die Teil des grundlegenden Familienkorbs sind, von der Allgemeinen Umsatzsteuer (IGV) entlastet.

