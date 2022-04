Video: Mann konfrontiert mutmaßliche Räuber am Bahnhof TransMilenio de Banderas

Ein Video wurde in dem Moment aufgenommen, als ein Mann, der damals nur von einem Regenschirm geholfen wurde, mit dem er zwei Männer in TransMilenio angegriffen sah, behauptete, sich zu verteidigen, als er darauf hinwies, dass er versuchte, sie auszurauben.

Die Bilder zeigen, wie von außen in einem der Gelenktransportbusse eine scheinbar verschleierte Person zwei Männer beleidigt und einlädt, zum Bahnhof zu gehen, um sich ihnen zu stellen.

Dieser Moment erregte die Aufmerksamkeit von Menschen, die in der Nähe waren und auf andere Strecken warteten, zusätzlich zu denen, die sich im betreffenden Bus befanden. Seitdem haben einige Benutzer eine Art korrallierende und physische Angriffe auf die beiden mutmaßlichen Kriminellen gesammelt und initiiert.

An Ort und Stelle stieg einer der Männer, die konfrontiert wurden, mit einer roten Mütze und einer blauen Jacke aus dem Bus, entschlossen, sich zu wehren, aber sofort, nach einer kurzen Verfolgungsjagd, rannte er von der Seite der Banderas-Station in Kennedy.

In der Zwischenzeit trug der andere Mann, der sein Komplize sein würde, eine weiße Jacke und Jeans. Neben einem Koffer war er von den Leuten umgeben, die zusammenkamen, um den Mann zu verteidigen, der sagte, sie wollten ihn stehlen.

Dieser mutmaßliche Kriminelle konnte nichts tun, während er von mehreren Personen angegriffen und festgehalten wurde, bis eine Behörde oder ein Logistikpersonal von TransMilenio eintrafen.

Das Video wurde von einem anderen Benutzer aufgenommen, der die Situation bemerkte:

Die Situation geschieht nicht isoliert im wichtigsten Verkehrssystem der Hauptstadt, da laut dem Sicherheitssekretariat von Bogotá allein in den ersten zwei Monaten des Jahres in TransMilenio mehr als 1.400 Raubüberfälle stattgefunden haben, was ungefähr 25 Diebstählen pro Tag entspricht.

In der Zwischenzeit sagte Stadträtin Diana Diago vom Demokratischen Zentrum, dass die Zahl der Raubüberfälle 2021 an den Bahnhöfen 3468 erreichte, während in anderen Daten, wie Diago zu dieser Zeit angab, in Bussen über 3000 Fällen lag, eine Situation, die auf Lebensmittelwegen mit einer ähnlichen Zahl berechnet wurde.

Kürzlich wurden in der vom Bürgermeisteramt von Bogotá vorgelegten Bilanz mit dem Titel „Mehr als 25.000 Augen Atentos“ einige der Strategien aufgedeckt, die derzeit im Verkehrssystem umgesetzt werden, um einen Notfallplan mit allen logistischen Akteuren zu synchronisieren, die bei der TransMilenio helfen Betrieb in jeder der Stationen.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass mehr als 70 Kriminelle in Flagrante gefangen genommen wurden, während etwas mehr als 1.500 Klingenwaffen in Koffern und Bussen sowie 11 anderen traumatischen Waffen beschlagnahmt wurden.

Laut der Personería de Bogotá waren die Stationen am stärksten betroffen und mit den meisten Diebstählen im Jahr 2021 die am stärksten betroffenen Stationen im Norden, die Caracas Avenue im Süden sowie die Calle 80.

Ebenso ist das NQS, obwohl es eines der am wenigsten von Raubüberfällen betroffenen ist: Der Trend geht dahin, dass Opfer tendenziell nach Süden gehen. In Bezug auf die Stationen waren sich sowohl TransMilenio als auch Personería einig, dass in der Avenida Jiménez, im Nordportal und im Südportal am häufigsten Diebstähle auftreten, unter anderem bei den Entitäten.

