„The Box“ Challenge: Gamma überraschte und hielt ihre Speisekammer in diesem neuen Zyklus voll

Nach der Neuorganisation, die in den Teams mit dem Eintreffen eines neuen Zyklus im Wettbewerb stattfand, waren die Herausforderer mit lohnenden Überraschungen konfrontiert, da jetzt jeder Kapitän oder Gewinner in den verschiedenen Herausforderungen, die sich in dieser Phase ergeben, die Möglichkeit hat, die Schlüssel zum Würfel zu übernehmen. ein Ort, an dem sie mit einem anderen Teilnehmer die Vorteile des Triumphes genießen können.

Der erste, der den Würfel genoss, war Tarzan, der Porto einlud, sich zu einer Nacht begleiten zu lassen, zu essen, ein Glas Wein zu trinken und mit neuer Energie nach Hause zurückzukehren.

„Porto, ich habe wirklich an dich geglaubt. Kunst: Tarzan. Die Einladung ist heute, ich warte in meiner Box auf dich „, schrieb der Alpha-Kapitän an seinen ehemaligen Teamkollegen.

Während dies im neuen Bereich geschah, sprach das Beta-Team immer noch über die Umstrukturierung, die der Wettbewerb am Vortag erlebt hatte. Dort erklärte Ceta, sein Kapitän, dass er zu der Annahme kam, dass Alpha dieselben Mitglieder haben würde, mit denen er angefangen hatte.

Trotz der guten Zeit, die Tarzan und Porto genossen hatten, trank der Kapitän des Alpha-Teams ein paar Drinks und wagte es, seinen ehemaligen Partner um einen Kuss zu bitten. Sie fühlte sich jedoch mit den Worten der Teilnehmerin ziemlich unwohl und schlief lieber auf einem Sofa im ersten Stock des Würfels.

El Cubo, el nuevo espacio en el que dos participantes se podrán relajar después de haber salido vencedores en la competencia. Tomado de Canal Caracol en vivo

„Ich weiß nicht, ob ich heute ins Bett gehe, ohne dich zu küssen, aber ich möchte dich wirklich küssen... als ich in dieser Nacht mit dir geschlafen habe, hätte ich mich geküsst, aber heute bitte ich dich um einen Kuss... wenn du mich heute nicht küsst, bin ich einfach nicht Tarzan“, sagte der Gewinner der Captains Challenge.

Später, kurz vor dem Schlafengehen, erklärte der Trotzige Porto seine Liebe und lehnte ihn erneut ab. Also beschuldigte er die Situation und fiel zu Boden, um zu klagen. Er schrie, dass die anderen Skeptiker, die sich in der Nähe der luxuriösen Kabine befanden, etwas verängstigt waren.

Tarzán se lamentó después que Porto lo rechazara para darle un beso. Tomada de Canal Caracol en vivo

„Porto! Ich liebe dich, alles was ich will ist ein Kuss... du spielst immer mit den Gefühlen der Menschen und heute spielst du mit mir „, argumentierte Tarzan.

In diesem Test überwand ein Teilnehmer aus jeder Mannschaft mehrere Hindernisse, bis er einen Korb erreichte, in dem er einen Ball aufnahm. Von dort kehrten sie für dieselben Punkte zurück und mussten den Ball in ein Loch am Ende des Spielfelds werfen und versuchen, beim ersten Versuch zu punkten. Wenn dies nicht möglich war, mussten die Teammitglieder, die sich zu diesem Zeitpunkt befanden, den Ball zurückholen und zum Werfer zurückgeben, um erneut zu versuchen, ihn zu erzielen.

Desafío The Box competencia de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

Die ersten, die die neun Punkte erhielten, waren die Mitglieder des Gamma-Teams, die ihre Gegner schnell mit Blöcken überwanden, um zu verhindern, dass sie sie überholen, und so die Speisekammer noch einen weiteren Zyklus voll hielten. An zweiter Stelle stand Alpha, der sich entscheiden musste, ob er Eingeweide und Kartoffeln oder getrockneten Fisch und Maniok mit nach Hause nehmen wollte, und die zweite Option wählte.

Desafiantes compitiendo por quedarse con la alacena llena y no pasar hambre en un nuevo ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

Auf dem dritten Platz und ohne Fütterungsmöglichkeit befand sich das Beta-Team, das auch die Satzweste für Samir übernahm.

Samir, de Beta, debido a las nuevas alianzas entre Alpha y Gamma es el nuevo sentenciado a portar el chaleco. Tomada de Canal Caracol en vivo.

