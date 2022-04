Sie beschlagnahmten eine halbe Tonne Drogen im Wert von 13 Millionen Dollar an der Grenze zu Tamaulipas

Agenten des US-Zoll- und Grenzschutzes (CBP) beschlagnahmten fast eine halbe Tonne Drogen an der Kreuzung zwischen Nuevo Laredo, Tamaulipas und Südtexas, die auf 13,6 Millionen Dollar geschätzt wurden.

Laut dem Bericht des Bureau of Field Operations haben sie eine Lieferung in der Pharr International Bridge Cargo Facility abgefangen. Pakete mit Fentanyl, Kokain und Heroin befanden sich in der Sendung, und der größte Teil davon war Methamphetamin.

Die Versicherung fand am 6. April statt, als CBP-Beamte einen kommerziellen Anhänger aus Mexiko fanden. Kartelle mit Operationen an der sogenannten kleinen Grenze handelten angeblich mit Betäubungsmitteln.

Zunächst verwendete der für die Überprüfung zuständige US-Agent nicht aufdringliche Inspektionssysteme sowie Unterstützung mit einem Hunde-Binom, das eine positive Erkennung durchführte. Auf diese Weise fanden sie 10 Packungen mit einem Gewicht von 3,58 kg angeblichem Fentanyl und 10 weitere, die 1,22 Kilo Kokain enthielten.

Sie beschlagnahmten auch ein weiteres Dutzend Packungen mit 1,24 kg Heroin und 3.618 Verpackungen, deren Gewicht mit Methamphetamin auf 433 Kilogramm geschätzt wurde. Alle Betäubungsmittel waren versteckt und ihr spezifisches Schicksal auf US-amerikanischem Boden ist noch nicht festgelegt.

„Die Frachtanlage von Pharr ist weiterhin ein Ziel für Schmuggelaktivitäten, aber unsere CBP-Beamten sind unerbittlich und nutzen alle verfügbaren Ressourcen, um diese Schmuggelversuche zu finden und zu stoppen“, sagte Hafendirektor Carlos Rodriguez.

Informationen in der Entwicklung...