Sie berichten, dass rund 300.000 stimmberechtigte Jurys bei den Kongresswahlen zweimal gewählt haben

Laut der Initiative Colombia Transparente stimmten fast 300.000 stimmberechtigte Jurys bei den letzten Parlamentswahlen vom 13. März zweimal ab, einmal an dem Tisch, an dem sie die Aufsicht durchführten, und die andere, an der sie ihre Stimmzettel registrieren ließen.

Auf dem RCN Radiosender berieten sie sich mit dem Leiter dieser Organisation, Sergio Alzate, der versicherte, dass die schlechte Leistung berechnet wurde.

„Dies war nicht spontan, die mehr als 600.000 stimmberechtigten Jurys, die vom Registrar absichtlich, vorsätzlich und geplant wurden, konnten zweimal abstimmen, so haben es mehr als 300.000 von ihnen getan“, sagte er.

Gemäß der von ihnen durchgeführten Aufsicht wurde festgestellt, dass diejenigen, die zur Überwachung der Wahlen am 13. März ernannt wurden, an den Tischen, an denen sie ihre Arbeit verrichteten, und an dem Tisch, an dem sie ihre Stimmzettel registrieren ließen, bezahlt hatten.

„Dies wird durch das Protokoll bestätigt, das im Gegensatz zu den Ernennungsbeschlüssen steht, in denen sie als stimmberechtigte Jurys in einer Position abstimmen. Aber am selben Ort und an einem anderen Tisch wählen sie als Bürger ab „, fügte er am Bahnhof hinzu.

In der Zwischenzeit gab der Fernsehnachrichtenbericht Noticias RCN bekannt, dass das Beweismaterial für diese Doppelabstimmung zu einer Beschwerde hinzugefügt wird, die bei der Generalstaatsanwaltschaft eingereicht wurde, wo sie den Prozess bereits im Oktober 2021 eingeleitet hatten.

Darüber hinaus argumentierten sie, dass die Software, die sie im Standesamt verwendeten, die Profilerstellung von Jurys ermöglichte, um Personen zu bevorzugen, die dem Registrar Alexander Vega nahe stehen.

„Die Geschworenen stellten fest, dass der nationale Registrar selbst das Profil der Arten von Jurys gesendet hat, die er für Kongressabgeordnete und Kongresskandidaten wählen würde, damit Personen mit diesen Profilen ausgewählt werden und dass ihre Wahlen sie wiederum begünstigten“, sagte Alzate in diesen Nachrichten.

Diese Vorwürfe sind genau bekannt, als die Generalstaatsanwaltschaft eine Disziplinaruntersuchung gegen Vega wegen der übrigen Unregelmäßigkeiten ankündigte, die bei den Kongresswahlen aufgetreten wären.

Generalstaatsanwältin Margarita Cabello Blanco gab an, dass diese Entscheidung auf der Grundlage wiederholter Beschwerden verschiedener Bürger und politischer Sektoren sowie auf der Analyse von Informationen getroffen wurde, die von der Staatsanwaltschaft durchgeführt wurden, die den zahlreichen Anomalien entsprechen, die in aufgetreten sind mitten in den Parlamentswahlen.

„Mit der Untersuchung soll festgestellt werden, ob der Registrar Disziplinardelikte im Zusammenhang mit mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei der Auswahl und Einstellung des Staates sowie einer möglichen Unterlassung bei den Wahlkontrollfunktionen und bei der Ausbildung von Jurys begehen kann“, erklärte der Staatsanwalt in einem Video.

Er wies auch darauf hin, dass der Wachhund einigen Registrarbeamten eine vorläufige Untersuchung zu den Unregelmäßigkeiten einleitete, die bei der Registrierung von Stimmzetteln oder der Übertragung von Wahllokalen während des Wahltages aufgetreten waren, in denen die neue Konformation des Kongresses als umstritten definiert wurde. Fragen. die einzelnen Kandidaten der politischen Koalitionen, die in der ersten Präsidentschaftsrunde antreten werden.

Andererseits versicherte er, dass das Elite-Team der Staatsanwaltschaft, bestehend aus vier delegierten Staatsanwälten, bereits die ersten Entscheidungen in Bezug auf die 1.600 eingegangenen Beschwerden und 400 Beschwerden getroffen habe und feststellte, dass 33 Disziplinarverfahren wegen möglicher Unregelmäßigkeiten eingeleitet wurden von Jurys zur Abstimmung, zum Kauf von Stimmen, zur Einschränkung des Wählers und zu Fehlern bei der Registrierung von Stimmzetteln verpflichtet.

Die Untersuchung der Generalstaatsanwaltschaft versucht festzustellen, ob ihre Funktionen überschritten wurden, indem eine biometrische Identifizierung der Wähler erforderlich ist, angeblich in Unkenntnis der gesetzlichen Bestimmungen für die Angelegenheit sowie Unregelmäßigkeiten bei der Auswahl und Einstellung des Unternehmens Indra Sistemas S.A., weil Situationen vorliegen, die die Transparenz des Auswahl- und Beschaffungsverfahrens dieses Unternehmens gefährden würden, und im Falle eines mutmaßlichen Interessenkonflikts“.

Ebenso versucht die Staatsanwaltschaft festzustellen, ob ihre Funktionen in Bezug auf die Entscheidungsfindung „unterlassen“ wurden, um Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und eine angemessene Wachsamkeit und Kontrolle bei der Vorauszählung der Stimmen im Hinblick auf ihre funktionalen Pflichten sowie die Nichterfüllung zu gewährleisten seine Funktionen aufgrund von Mängeln, Mängeln oder Auslassungen in der Ausbildung von stimmberechtigten Jurys.





