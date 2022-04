Sheinbaum und Monreal kritisierten das INE für die Warnung, dass der Widerruf des Mandats für ungültig erklärt werden kann

Nachdem mehrere Beamte der sogenannten „vierten Transformation“ letzte Woche das Wahlverbot gebrochen hatten, indem sie in der Volkskonsultation zum Widerruf des Mandats die Stimme zugunsten von Präsident Andrés Manuel López Obrador gefördert hatten, warnte der Präsident des Nationalen Wahlinstituts (INE), Lorenzo Córdova, davor Verstöße gegen das Gesetz könnten das Wahlgericht der Federation Judiciary (TEPJF) veranlassen, das Verfahren für nichtig zu erklären.

In diesem Zusammenhang antwortete die Regierungschefin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, an diesem Freitag auf ihrer Pressekonferenz, dass es „der letzte Strohhalm“ sei, wenn die demokratische Übung an diesem Sonntag, dem 10. April, für ungültig erklärt würde. Es ist erwähnenswert, dass sie eine der Beamten war, die gegen das Verbot verstoßen haben, indem sie an einer Kundgebung am Denkmal der Revolution teilgenommen haben.





Er versicherte, dass die Direktoren so an die Position gebunden sind, dass sie denken, sie seien das INE.

Schließlich sagte er, dass die Mitglieder des INE, weit davon entfernt, soziale Netzwerke zur Förderung der Konsultation der Bevölkerung zu nutzen, sich der Niederhaltung verschrieben haben, was er für abnormal hält. „Erscheint dir das normal? Dass ein Wahlberater sich auf seinem Twitter dem Angriff auf den Regierungschef widmet. Es scheint mir nicht normal zu sein „, betonte er.





Der Koordinator von Morena im Senat, Ricardo Monreal, bezeichnete die Aussagen von Lorenzo Córdova als unangemessen und versicherte, dass sie, wie er versicherte, die Beteiligung der Bürger am Widerruf des Mandats verhindern sollten.

„Der Präsident des INE sagte, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass diese Ausübung des Widerrufs eines unveröffentlichten Mandats, das zum ersten Mal in unserem Land umgesetzt wurde, abgesagt werden könnte. Er sagt, dass dies aufgrund der Inkonsistenzen und der Einmischung von Beamten, die außerhalb des Gesetzes gehandelt haben, nicht nur ein vorzeitiger Ausdruck und eine vorzeitige Erklärung ist, sondern auch die Bürgerbeteiligung hemmen soll.

Der aufstrebende Präsidentschaftskandidat, dass die Möglichkeit, den Widerruf des Mandats wegen Verstoßes gegen das Wahlverbot für nichtig zu erklären, ein schlechtes Zeichen für die Demokratie ist, da das Wahlgremium „zur Teilnahme aufrufen und sich zurückhaltend und unparteiisch verhalten muss“.

Monreal wies darauf hin, dass die Polarisierung und Konfrontation zwischen dem INE, dem Leiter des Bundesvorstands und den politischen Akteuren kein Glück ist, da sie nicht nur ein Hindernis für die Ausübung ihrer Stimme in diesem Mechanismus der direkten Demokratie darstellt, sondern auch die Demokratie des Landes beeinträchtigt.

Aus diesem Grund vertraute er darauf, dass diese Phase der Schwierigkeiten, die das Vertrauen der Bürger beeinträchtigen, bald überwunden werden kann, und bekräftigte, dass er sein Recht ausüben werde, sein Mandat an diesem Sonntag zu widerrufen.