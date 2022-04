Profil der Vuelta a Turquía 2022, bei der Nairo Quintana in der Saison einen neuen Titel holen wird

El colombiano Nairo Quintana, en la etapa del Tour de Francia disputada el domingo. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo

Der Boyacense-Radfahrer Nairo Quintana aus Arkea Samsic wird an diesem Sonntag bei der Tour de Turquía 2022 einen neuen Wettbewerb starten, ein Rennen, das er noch nie absolviert hat und das seinen Kader und seine Fans mit Erwartungen erfüllt und einer der wahrscheinlichsten ist, den Titel zu gewinnen.

Der Kaffeebauer ist bereit, in dieser Runde nach vier Rennen auf sehr hohem Niveau sein Debüt zu geben, da Quintana bisher zwei Etappensiege und zwei Siege in der Gesamtwertung errungen hat: bei der Alpes-Maritimes Tour und der Tour de la Provence in diesem Jahr.

Nairo Quintana y el equipo que lo acompañará en el Tour de Turquía 2022. Foto: Arkea Samsic

Nairo zeigte sich auch in gutem Zustand und gewann den 5. und 4. Platz in der Gesamtwertung in Paris Nizza und der Vuelta a Catalunya gegen sehr starke Rivalen wie den dreimaligen Sieger der Vuelta España, Primoz Roglic und den Portugiesen Joao Almeida, der auch in diesem Jahr stark hervorsticht.

Neben Nairo werden auch andere Kolumbianer am Wettbewerb teilnehmen, darunter sein Bruder Dayer, der sein wichtigster Knappe auf dem Berg sein wird; Brandon Rojas mit dem Drone Hopper Androni Giocattoli und Johan García mit der Caja Rural de España.

Das Rennen wird mehr als 1200 Gesamtkilometer und 12 Bergpässe haben, in denen die Kaffeebauern die Protagonisten sein werden.

Die Turkey Tour 2022 wird acht Etappen haben und zwischen dem 10. und 17. April, beginnend am ersten Tag Bodrum, nach Kuşadas etwa 202 km dauern, wo es einige Mittelgebirgspässe geben wird.

Die zweite Etappe wird 156 km lang sein und zwischen Selçuk (Efes) und Alaçatı liegen. Dort werden die Sprinter die Hauptakteure sein, während sich die Favoriten um die dritte Stufe kümmern, die größtenteils flach angelegt sein wird und Bereiche haben könnte, in denen Seitenwind schmerzt.

Zwischen Izmir (Konak) und Manisa (Spil Milli Park) findet der vierte Tag mit einer Route von 146,3 km statt. Kletterer müssen wachsam sein, da die Route nur einen Bergpass der 1. Kategorie hat, dieser wird jedoch auf den letzten 13,9 Kilometern liegen und es ermöglicht, die allgemeine Klassifizierung vorläufig zu definieren.

Die Sprinter für den fünften Tag haben eine weitere Chance, über eine Strecke von 186 km von Manisa nach Ayvalık den Sieg zu erringen, während die Pisten in der 6. Etappe die größte Schwierigkeit des Tages zwischen den Orten Edremit (Akçay) und Eceabat (57.Alay Şehitliği) darstellen, die durch 201,5 km getrennt sind.

Die siebte Etappe, der mittlere Berg, taucht mit zwei Gebirgspässen zwischen Gelibolu und Tekirdağ wieder auf, die 131 km lang sind, und der letzte Tag, der achte, befindet sich in der Hauptstadt Istanbul, etwa 137 km Strecke und wo eine Rennstrecke das Ende markiert, obwohl es nur einen Aufstieg der 3. Kategorie geben wird wo der Neue als Champion der osmanischen Runde bekannt sein wird.

Es ist zu hoffen, dass Nairo Quintana diesen neuen Triumph für seinen Rekord, sein Team und Kolumbien erreichen kann, das ihn immer bei den verschiedenen Wettbewerben unterstützt hat, in denen er 2022 bisher gespielt hat.

LESEN SIE WEITER: