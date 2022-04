Pedro Castillo fordert den Kongress auf, ein Gesetz aufzuheben, das die Vertrauensfrage einschränkt

Präsident Pedro Castillo und Premierminister Aníbal Torres haben dem Kongress der Republik eine Initiative vorgestellt, in der sie die Aufhebung vorschlugen Gesetz 31355, das die Verwendung der Vertrauensfrage einschränkt und im Oktober 2021 auf Drängen genehmigt wurde. Das Dokument ging am 8. April beim Bureau of Parts of the Legislature ein.

Dies wäre dann der zweite Versuch der Exekutive gegen diese Regel wenn Sie eine Beschwerde beim Verfassungsgericht (TC) eingereicht haben und das Gericht sie für unzulässig erklärt hat.

Das derzeit geltende Gesetz besagt, dass die Exekutive nur in Angelegenheiten, die in ihre Zuständigkeit fallen, im Zusammenhang mit ihrer Regierungspolitik, eine Vertrauensfrage stellen kann, jedoch nicht aufgrund der Genehmigung von Verfassungsreformen oder solchen, die die ausschließlichen und ausschließlichen Verfahren und Zuständigkeiten des Parlaments betreffen.

Der Gesetzentwurf wird an die parlamentarische Fraktion unter der Leitung von Patricia Juárez, dem Ausschuss für Verfassung und Verordnungen, weitergeleitet, wo andere Initiativen der Exekutive bereits ignoriert wurden. Der Kongressabgeordnete Victor Cutipa (Freies Peru) sagte jedoch, er werde um Priorität bitten, „umso mehr zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns befinden“.

WAS GENAU WIRD VORGESCHLAGEN?

Was vom Amt ausdrücklich vorgeschlagen wird, ist die Aufhebung des Gesetzes Nr. 31355 „Gesetz, das die Ausübung der Vertrauensfrage entwickelt, die im letzten Absatz von Artikel 132 und Artikel 133 der politischen Verfassung Perus geregelt ist“.

WELCHE GRÜNDE GEBEN SIE FÜR DIE AUFHEBUNG AN?

Mit dem neuen Entwurf des Präsidenten und Premierministers werden die Argumente von Form und Inhalt, die er zuvor hatte, vorgestellt.

1. argumentiert, dass es gegen die Gewaltenteilung verstößt

Als ersten Grund argumentiert er, dass das Gesetz die korrekte Gewaltenteilung behindert, indem es die Gründe einschränkt, aus denen die Exekutive eine Vertrauensfrage beantragen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Grundsatz (Gewaltenteilung) eine Säule in der Zusammensetzung des Staates darstellt, der von der Verfassung selbst (Artikel 43) und den Urteilen des TC unterstützt wird. „Es kann jedoch nicht als absolute Trennung zwischen den Zuständigkeiten der verschiedenen Gremien verstanden werden“.

„Diese Ausnahmeregelung zielt darauf ab, das Gleichgewicht zwischen den Befugnissen und ihrer Zusammenarbeit für die ordnungsgemäße Ausübung ihrer Funktionen und die ordnungsgemäße Entwicklung des demokratischen Lebens unseres Staates zu erhalten“, heißt es in dem Dokument.

2. Er argumentiert, dass die Frage des Vertrauens nicht durch eine Rechtsnorm begrenzt werden kann .

In dem Text wird darauf hingewiesen, dass der TC in der Vergangenheit festgelegt hat, welche Befugnisse die Vertrauensfrage hat und unter welchen Umständen die Exekutive sie beantragen kann, wobei zunächst darauf hingewiesen wird, dass diese Zahl bereits „offen“ in der Verfassung geregelt ist. Daher „kann es nicht durch das gewöhnliche Recht geändert werden, da dies gegen die bestehenden formalen Grenzen für die Änderung von Verfassungsbestimmungen verstößt“.

„(...) Die Angabe spezifischer Inhalte für unbestimmte Elemente und Konzepte in Bezug auf die Beziehungen zwischen Exekutive und Legislative ohne Einhaltung des regulären Verfahrens stellt einen Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln dar, was zu einem institutionellen Ungleichgewicht führt, indem eine Befugnis der anderen unterworfen wird“, fügt er hinzu.

Dies bedeutet, dass die Exekutive behauptet, dass sie, um etwas in der Vertrauensfrage zu ändern, da es sich um eine in der Verfassung enthaltene Maßnahme handelt, die Verfahren der Verfassungsreform befolgen muss (Artikel 206).

„(...) Das Verbot der Vertrauensfrage bei Verfassungsreformen hat direkte Auswirkungen auf das Vorrecht, die allgemeine Politik der Regierung zu lenken, die der Präsident der Republik in einem Präsidentenregime wie dem unseren hat“, erklärt er.

LESEN SIE WEITER