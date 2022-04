Ostern im peruanischen Dschungel: Die besten typischen Gerichte dieser Region

Ostern ist da und es ist Zeit, alles für die Feiertage vorzubereiten, falls Sie eine lange Reise planen, um in diesen Jahreszeiten Ihren Kopf frei zu bekommen. Welchen besseren Ort gibt es, um den peruanischen Dschungel zu besuchen, entweder wegen seiner tropischen Gebiete oder der Gastronomie, für die sie sich bewahrt haben jahrhunderte. Gerichte, die Sie umhauen werden und die Sie zu Hause probieren möchten.

Aus diesem Grund präsentieren wir Ihnen eine Liste der besten typischen Gerichte, die die Region anbietet, damit Sie wissen, was Sie probieren müssen, um ein unvergessliches Erlebnis zu erleben. Laut Marca Peru gilt die amazonische Küche aufgrund der unbestrittenen Verwendung ihrer Zutaten, Aromen und Texturen als eine der exquisitesten der Welt. Elemente, die die Sinne anregen und unvergleichliche Empfindungen wecken.

DIE JUANES

Eine der bekanntesten in der peruanischen Hauptstadt, sogar in nationalen Serien und Filmen zu sehen. Es ist ein Gericht aus Moyobamba, das einer sehr großen Tamale ähnelt, die auf Reis, Hühnchen oder Hühnchen und Ei basiert. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine einfache Tüte Reis, aber seine Zutaten verleihen ihm den unterschiedlichen Geschmack des Dschungels.

Der Reis bedeckt wie eine Decke das bereits gewürzte Huhn und das Ei in Stücken. Sie können es mit einem kalten Getränk oder Saft essen, manchmal kommen diejenigen, die aus dem Dschungel in die Hauptstadt reisen, in Mengen für Preise und Geschmack an. Es ist zweifellos ein Gericht mit einem sehr angenehmen Geschmack, das den anspruchsvollsten Gaumen befriedigen kann.

Los deliciosos juanes, conocido en el mundo. Foto: difusión.

EL TACACHO MIT CECINA

Ein weiteres emblematisches Gericht des peruanischen Dschungels, das für seine Textur und seinen Geschmack bekannt ist. Es besteht aus grüner Banane (gebraten oder geröstet), die zerkleinert und mit Schmalz vermischt wird. Darüber hinaus wird es von Cecina (getrocknetes und geräuchertes Schweinefleisch) und Chorizo (Wurst aus dünnen Eingeweiden des Schweins, gefüllt mit gut gewürztem Hackfleisch desselben Tieres) begleitet. Manchmal kann es ein wenig jucken, aber diese Berührung verleiht ihm einen anderen Geschmack, an den Finger zu saugen. Hören Sie nicht auf, danach zu suchen, wenn Sie sich entscheiden, in den Dschungel zu reisen.

Tacacho con cecina. Foto: difusión.

PATARASHCA

Patarashca ist ideal für Fischliebhaber. Es ist ein köstlicher Flussfisch, gewürzt mit typischen Gewürzen des peruanischen Dschungels, in ein Blatt gewickelt und in Holzkohle geröstet. Deshalb ist es eine perfekte Kombination, die dem Fisch ein besonderes Aroma und einen besonderen Geschmack verleiht. Auf diese Weise werden auf den ersten Blick Kunden angezogen, auch wenn sie sie zum ersten Mal sehen.

Patarashca, pescado de río condimentado con especias propias de la selva peruana, envuelto en una hoja y asado en carbón. Foto: difusión.

HÜHNCHEN-INCHICAPI MIT ERDNÜSSEN

Es ist eine exquisite Suppe aus dem Amazonas, deren eigentümliche Zutat das in einem Stall (Haushühnchen) gezüchtete Huhn, verflüssigte oder gemahlene Erdnüsse, Mais, Maniok und Koriander enthält. Eine einzigartige Suppe, die trotz ihrer gelben Farbe einen Genuss wert ist. Es ist nicht dasselbe wie Hühnersuppe oder -brühe, da die Zubereitung den Unterschied ausmacht.

Inchicapi de gallina con maní. Foto: difusión.

FISCH-AUFLAUF

Dieses Gericht besteht aus einem Eintopf oder Eintopf auf der Basis verschiedener Fische und Weichtiere wie Seehecht oder Wolfsbarsch, Tintenfisch, Muscheln, Zackenbarsch, Garnelen, Tintenfisch. Es ist wichtig zu beachten, dass sie alle mit gekochtem Reis und Gemüse (Pfeffer, Karotte, Tomate usw.) gemischt sind.

Cazuela de pescado, comida de la selva peruana. Foto: difusión.

AMAZONAS CHAUFA

Es ist ein schnelles und einfaches Gericht. Es ist sehr lecker, wenn wir es mit dem Charapita-Pfeffer begleiten. Auf der anderen Seite ist es eine maximale Darstellung der Fusion zwischen chinesischem Essen und Lebensmitteln aus dem peruanischen Dschungel. Der amazonische Chaufa-Reis ist eine Variante des traditionellen Chaufa, mit dem Unterschied, dass er regionale Zutaten enthält. Einige dieser regionalen Zutaten werden für die Zubereitung der exotischsten Eintöpfe des peruanischen Dschungels verwendet.

Arroz chaufa amazónico selva peruana. Foto: difusión.

LESEN SIE WEITER

Ostern in Peru: Lernen Sie die beliebtesten typischen Gerichte dieser religiösen Feier kennen