Mindestens 6.600 Zivilisten wurden durch humanitäre Korridore gerettet

Die ukrainischen Behörden berichteten, dass am Freitag 6.665 Zivilisten durch humanitäre Korridore evakuiert wurden, und versicherten, dass acht Evakuierungsbusse für 24 Stunden in der Stadt Melitopol festgehalten wurden.

Laut der stellvertretenden Premierministerin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine, Irina Vereshchuk, haben 5.158 Bürger den Korridor Mariupol und Berdyansk mit eigenen Transportmitteln genutzt, um die Stadt Saporischschja zu erreichen.

Davon waren 1.614 Zivilisten aus Mariupol und 3.544 aus Regionen Saporischschja wie Pologi, Wasyliwka, Berdyansk, Tokmak, Melitopol, Energodar, Orejov und Huliaipole, wie in einer Erklärung des Ministeriums für Reintegration angegeben.

Der stellvertretende ukrainische Premierminister gab außerdem an, dass 1.507 Menschen aus Städten wie Lysychansk, Severodonetsk, Rubizhne, Kreminna und dem Dorf Gorske evakuiert wurden.

Außerdem werden am Samstag „die Arbeiten am humanitären Korridor für Mariupol und die blockierten Städte der Region Saporischschja sowie an der Evakuierung von Menschen aus den Städten der Region Luhansk fortgesetzt“.

In Bezug auf die acht aufgehaltenen Busse stellte Vereshchuk fest, dass die Behörden „über die Rückgabe dieser Busse verhandeln und im Rahmen der Vereinbarungen die Möglichkeit bieten, die Anwohner zu evakuieren“.

„Sie erlauben sich, mit der Besatzungsmacht zusammenzuarbeiten (nennen wir es so), um zu entscheiden, wer wohin gehen soll und wer nicht, wo humanitäre Hilfe in Anspruch genommen werden soll, wann Busse auf der Straße, auf der der humanitäre Korridor betrieben wird, beschlagnahmt werden sollen“, prangerte er an.

Vereshchuk fügte hinzu, dass die Korridore in Übereinstimmung mit dem humanitären Recht eingerichtet wurden, sodass „alles, was während des Betriebs und des Regimes dieses Korridors getan wird, als schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht angesehen wird“. „Alle deine Aktionen werden aufgezeichnet!“ , warnte er.

ANGRIFF IN KRAMATORSK

Mindestens 50 Menschen wurden getötet, darunter vier Kinder, und weitere 100 wurden an diesem Freitag bei einem Raketenangriff auf die Station Kramatorsk verletzt. Stadt im Osten der Ukraine, wo Hunderte von Menschen darauf warteten, dass ein Zug die Region verließ.

„Mehr als 30 Menschen wurden getötet und mehr als 100 wurden nach einem Raketenbeschuss auf der Station verletzt (...) Dies ist ein vorsätzlicher Angriff „, sagte Oleksander Kamyshin, Leiter der ukrainischen Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia, in Telegram.

Augenblicke später berichteten die Rettungsdienste, dass es mindestens 50 Todesfälle gab.

Der ukrainische Präsident Volodymir Zelensky sagte am Freitag, er erwarte eine „starke globale Reaktion“ der ersten Weltmächte nach dem russischen Angriff auf den Bahnhof in der ukrainischen Stadt Kramatorsk in der Region Donezk.

„Wie das Massaker in Bucha muss der Raketenangriff in Kramatorsk, wie viele andere russische Kriegsverbrechen, eine der Anklagen vor (internationalen) Gerichten sein, was sicherlich passieren wird“, sagte der ukrainische Präsident in seiner Abendrede laut einer Erklärung des Präsidenten.

Zelensky sagte, es werde weltweit Anstrengungen geben, um festzustellen, was „Minute für Minute“ während der Invasion Russlands in die Ukraine passiert ist. „Wer hat was gemacht, wer hat die Befehle gegeben. Woher kam die Rakete, wer trug sie, wer gab den Befehl und wie wurde der Angriff koordiniert „, fügte der Präsident hinzu und warnte, dass „Verantwortung unvermeidlich ist“.

„Russische Staatsppropagandisten hatten es so eilig, die Verantwortung für den Angriff auf ukrainische Streitkräfte zu verlagern, dass sie Russland versehentlich die Schuld gaben“, sagte er und fügte hinzu, dass die russische Nachrichtenagentur Sputnik berichtete, dass der Angriff „zugefügt worden sei, während die Raketen noch in der Luft waren“.

