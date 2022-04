Magaly Medina neckt Brunella Horna dafür, dass sie sich nach 4 Jahren nicht zu Richard Acuña verpflichtet hat

Brunella Horna war das Ziel der Kritik von Magaly Medina für die Beratung Sheyla Rojas, die ein Jahr mit ihrem Freund gemacht hat Sir Winston, um an seinem Jahrestag eine Maniküre zu bekommen, weil er wahrscheinlich gebeten würde, ihn in dieser Nacht zu heiraten. Dies erregte das Lachen der Journalistin der Show, da sie der Meinung war, dass die Moderatorin von America Hoy am wenigsten geeignet war, zu diesem Thema zu sprechen.

Während der Sendung von Magaly TV La Firme erinnerte die „Elster“ Brunella an diesem Freitag, dem 8. April, daran, dass sie bereits eine vierjährige Liebesbeziehung mit Richard Acuña, Sohn des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Cesar Acuña. Bis jetzt sind sie jedoch nicht verlobt, weil der Politiker offenbar nicht bereit ist, auf den Altar zu treten.

Brunella Horna conoció a Richard Acuña cuando realizaba ayuda social para los afectos por el Fenómeno del Niño Costero, en el 2017.

„Ich frage mich, ob Brunella jedes Jubiläum eine Maniküre bekommt. An jedem Geburtstag oder an dem Tag, an dem Sie etwas feiern, lassen Sie Ihre Hände peelen, Ihre Kallitos entfernen und alles mit Feuchtigkeit versorgen. Sie wird denken, Richard wird mit ihrem Ring kommen und sie wartet mit lackierten Nägeln auf sie. Die arme Frau bekommt seit vier Jahren ihre Maniküre und nichts „, kommentierte die TV-Moderatorin.

Er kritisierte auch das Nachdenken über die Ehe an einem so besonderen Tag wie einem Jahrestag. „Gibt es nichts anderes, an das du nicht denken kannst? Es ist das erste Jahr... Es gibt Mädchen, die mit einem Chip im Kopf geboren wurden. Sie denken nur daran, dass sie, um im Leben erfolgreich zu sein, einen Ehemann dazu bringen müssen, ihnen einen Ring zu geben „, sagte sie empört.

JANET BARBOZA BLIEB NICHT VON KRITIK VERSCHONT

Die beliebten „Rulitos“ wurden auch von Medina scharf in Frage gestellt. Und die Sache ist, dass die TV-Moderatorin Janet Barboza daran erinnert hat, dass sie auch nicht verheiratet ist. Außerdem verspottete er, dass sein Partner Miguel Bayona, mit dem er seit mehr als drei Jahren in den USA ist, ist seit Monaten in den Vereinigten Staaten.

„Warum bestehst du auf Sheyla Rojas, wenn sie erst ein Jahr alt ist? Wenn sie einen virtuellen Freund hat, hat kein Freund. Ihr Portemonnaie ist nicht da. Er ging nach draußen und sie gaben ihm nicht einmal den Ring, der in den Süßigkeiten in einem Beutel kommt. Sie haben ihm nichts gegeben! „, sagte er lachend.

„Der Ring ist nicht erforderlich. Das gibt dir ein Mann, weil er in dich verliebt ist, denkt, du bist die Liebe seines Lebens und er will dich heiraten. Er möchte mit dir eine Zukunft aufbauen. Es ist nicht so, dass du ihn fragst, es ist hässlich, um einen Ring zu betteln. Es ist für eine würdige Frau ungeeignet „, fügte er hinzu.

Magaly Medina schlug gegen die Fahrerinnen von America Hoy vor, weil sie darauf bestanden hatte, dass Sheyla Rojas sich mit Sir Winston verlobt. (VIDEO: ATV/Magaly TV La Firme)

WANN HABEN SIE MAGALY MEDINA GEBETEN, IHN ZU HEIRATEN?

Die Moderatorin traf 2008 ihren heutigen Ehemann Alfredo Zambrano, nachdem sie 76 Tage im Gefängnis für den Paolo Guerrero verbracht hatte Fall. Zwei Jahre später, Ende 2010, begannen sie eine romantische Beziehung. Wie jedes Paar erlebte ihre Romanze jedoch Höhen und Tiefen, und sie trennten sich 2015. Zu diesem Zeitpunkt begann der Notar eine flüchtige Affäre mit Giuliana Rengifo.

Acht Monate der Entfremdung halfen dem Tenor jedoch zu verstehen, dass Magaly die Liebe seines Lebens war, und schlug ihr vor, sobald sie ihre Beziehung wieder aufgenommen hatten . Das Paar heiratete am 9. Dezember 2016 in einer standesamtlichen Trauung, an der Brunella Horna ironischerweise teilnahm. So sagte die „Elster“ Ja, nachdem sie 5 Jahre bei Zambrano war.

