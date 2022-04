Luis Diaz gegen Manchester City: Alles, was Sie über das wichtigste Spiel der Premier League wissen müssen

Eines der attraktivsten Spiele des Wochenendes steht vor der Tür. Liverpool wird Manchester City in der Premier League besuchen und es ist bereits zu erwarten, dass es aufgrund der großen Protagonisten auf und neben dem Spielfeld ein Spiel voller Emotionen sein wird. Die beiden Vereine befinden sich an der Spitze des Tisches und haben während der gesamten Saison ihre Absicht gezeigt, Meister zu werden. Jetzt gibt es nur noch einen Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Platz, sodass der Sieg die Meisterschaft bestimmen kann.

Liverpool kommt zu einem großartigen Zeitpunkt, nachdem er Benfica mit 1:3 in der Champions League besiegt hat. Das Spiel in Portugal ermöglichte es Jürgen Klopp, eine andere Vision des Spiels zu haben und zwei verschiedene Angriffsmodelle auszuprobieren, eines mit Salah und Mané und das andere mit Firmino und Jota. Der einzige Faktor, der an diesen Schemata nicht geändert wurde, war der Kolumbianer Luis Díaz, der im Da Luz-Stadion in Lissabon glänzte.

Auf der anderen Seite tat Manchester City dasselbe in der Champions League, indem es Atletico Madrid im Etihad Stadium mit dem geringsten Unterschied besiegte. Ein enges Spiel, in dem Guardiolas Team für einige Momente unklar war. Nach mehreren Versuchen brach Kevin De Bruyne schließlich das Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Die Premier League ist noch nicht definiert, das ist klar, aber zwei Vereine sind die besten Kandidaten für den Titelgewinn, Manchester City, das die Tabelle mit 73 Punkten und einer Tordifferenz von +52 anführt, und Liverpool, der mit 72 Punkten und +57 Tordifferenz Zweiter in der Tabelle liegt. Chelsea, der Dritter ist, liegt 10 Punkte hinter Klopps Team, während Tottenham, der Vierter ist, 57 Punkte hat.

Mit noch acht Terminen bis zum Ende des Turniers könnte das nächste Spiel die endgültige Lücke markieren, die es einem der beiden Vereine ermöglicht, den Premier League-Titel zu gewinnen, wenn wir die durchschnittliche Anzahl der Spiele berücksichtigen, die die Vereine während der gesamten Saison gewonnen und verloren haben. City hat 23 Spiele gewonnen, 4 unentschieden und dreimal verloren, während die Roten 22 gewonnen haben, 6 unentschieden und nur zwei verloren haben.

Von den letzten fünf Spielen, in denen Liverpool Manchester City im Etihad Stadium für die Premier League besucht hat, konnten sie nicht dreimal punkten, sodass Guardiolas Team es dreimal geschafft hat, sich zu konsolidieren und zwei von ihnen durch Niederlage.

- 8. November 2020 - Manchester City 1-1 Liverpool | Tore: Salah (13′) und Gabriel Jesus (31′)

- 2. Juli 2020 - Manchester City 4:0 Liverpool | Tore: De Bruyne (25 ′), Sterling (35 ′), Foden (45 ′) und Oxlade-Chamberlein (66 ′)

- 3. Januar 2019 - Manchester City 2-1 Liverpool | Tore: Aguero (40 ′), Firmino (64 ′) und Sané (72 ′)

- 9. September 2017 - Manchester City 5-0 Liverpool | Tore: Aguero (24′), Gabriel Jesus (45′ und 53′) und Sané (77′ und 90′)

- 19. März 2017 - Manchester City 1-1 Liverpool | Tore: Milner (51′) und Aguero (69)

Los entrenadores del Manchester City y el Liverpool también son grandes protagonistas del partido. Foto: via REUTERS/Martin Rickett Pool via REUTERS

Zunächst ist anzumerken, dass unter den großen Protagonisten des Spiels zwei vom Spielfeld sind, Pep Guardiola und Jürgen Klopp, die eine echte sportliche Rivalität darstellten und auch die letzten Meister der Premier League sind. Hinzu kommen Vorlagen mit großen Namen und wer die Protagonisten des Treffens sein könnten.

Manchester City: Ederson, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, Laporte, Ruben Dias, Walker, Sterling (10 Tore), Gündogan, Mahrez, Gabriel Jesus (7 Vorlagen) und De Bruyne (10 Tore) sind die sich am meisten wiederholenden Spieler in der Aufstellung und die während der gesamten Saison am meisten hervorstechen.

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Mohamed Salah (20 Tore), Alexander-Arnold (11 Vorlagen), Sadio Mané, Matip, Henderson, Robertson, Fabinho, Diogo Jota, Thiago Alcantara und Luis Diaz sind die bekanntesten im Kader

Das Spiel zwischen Manchester City und Liverpool um den 31. Termin der Premier League findet an diesem Sonntag, den 10. April um 10.30 Uhr (kolumbianische Zeit) statt und wird im Etihad Stadium in Manchester City ausgetragen

