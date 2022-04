Leticia Calderón vermutete, dass ihr Sohn ihren „Schwarm“ Marjorie de Sousa getroffen hatte

Ein zärtlicher Moment ereignete sich kürzlich, als Luciano, Sohn von Leticia Calderón, endlich die Schauspielerin Marjorie de Sousa treffen konnte, die anscheinend ihre platonische Liebe ist.

Seit früheren Terminen hatte Lety Calderón bereits gestanden, dass sein Sohn in den Venezolaner verliebt war, also beschloss er, eine Treffen für beide konnten sich kennen.

Durch einen Live-Feed auf Marjories Instagram fand das erste Treffen statt und Luciano war sehr aufgeregt, dass einer seiner Träume wahr werden könnte.

„Ich mag ihre Arbeit sehr, sie ist sehr schön und ich hoffe, sie verdient einen Mann wie mich“, sagte Luciano und nutzte die Gelegenheit, um ihr einen Ring aus der Freundschaft zu geben.

Marjorie de Sousa recibió un anillo de la amistad (Fotos: ig @marjodsousa)

Marjorie war bewegt und dankte dem jungen Mann für das Detail und nutzte die Gelegenheit, um Lety Calderón ein paar bewundernde Worte zu senden.

„Hier besiegeln wir unsere Freundschaft und nicht nur mit dir (Luciano), sondern auch mit deiner Mutter, weil ich sie seit vielen Jahren bewundere. Es war mir wichtig, in meiner Karriere auch, weil ich dich so sehr bewundere“, sagte er.

Deshalb sprach Calderón in einem Interview für De Primermano darüber, wie sie das Umzugstreffen plante.

Ich nahm es mit Lügen und legte es dann auf den Rücken zum Eingang und als ich sah, als es ankam (Marjorie), ging ich weiter, als wäre nichts passiert, ich nahm das Telefon und begann mit der Aufnahme, aber mein Sohn war schockiert, ich konnte es nicht glauben und ich weinte und weinte „, kommentierte der Künstler.

Luciano y Lety Calderón son muy unidos (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Ebenso bemerkte die Schauspielerin von Seifenopern wie Empire of Lies, Por Amar Sin Law oder Chispita, dass sie Marjorie sehr dankbar sei und dass sie sich sehr freue, sie ein wenig besser kennenzulernen, da ihre Lebenszusammenhänge ähnlich sind.

„Beachten Sie, dass wir uns in vielen Dingen einig sind, offensichtlich weiß ich, wer er ist, und ich hatte seine Arbeit und alles gesehen, aber wir waren uns in nichts einig und ich denke, wir verbinden uns gut, wir sind Mütter, wir widmen uns unseren Kindern, wir arbeiten, wir machen Widrigkeiten durch und ja, als Mutter, was kann ich Ihnen sagen? , ich danke dir mit meiner Seele, ist, dass es keine Worte zu danken gibt, ich habe geweint und geweint und ich habe nicht aufgehört zu weinen „, sagte er.

Lety Calderón beschäftigte sich auch mit der Tatsache, dass er von den Worten, die Luciano der venezolanischen Frau widmete, sehr bewegt war.

Marjorie de Sousa es el crush de Luciano (Foto: Instagram)

„Wenn diese Welt mehr Menschen mit Down-Syndrom hätte, wäre diese Welt anders, weil sie reine Liebe sind, sie sind reine schöne Gefühle, sie wissen nichts Böses, aber diese Worte haben mich auch zum Weinen gebracht, und deshalb sagte ich: „Natürlich hoffe ich, dass du eines Tages einen Mann wie meinen Sohn finden wirst, weil sie treu sind, nett, mein Sohn sagt jeden Tag „Danke für alles“, fügte er hinzu.

Wie sie nicht verpassen konnte, sandte Calderón eine Dankesbotschaft an Marjorie und freute sich, ihren Sohn so zufrieden mit der Begegnung gesehen zu haben, die er mit seiner platonischen Liebe hatte.

„Sehr dankbar für sie, dass sie sich die Zeit genommen hat zu gehen, obwohl Mat (Marjories Sohn) sich ein bisschen schlecht fühlte, aber es war nichts Ernstes, denn einer als Mutter sagst du 'Ich werde absagen', gab ihm auch ein Kostüm eines Superhelden von Captain America, nein, mein Sohn flog ins Haus, wie ein Ballon vor dem Auto brachte ihn, weil er schwebte „, schloss er.

LESEN SIE WEITER