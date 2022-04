John Jairo Mosquera hat diese Torchance bei Sporting Cristal gegen César Vallejo für Liga 1 verpasst

Sporting Cristal gegen César Vallejo: Stürmer John Jairo Mosquera hat ein klares Tor verpasst Chance im Spiel um Datum 9 des Apertura de la Liga 1-Turniers, das im Mansiche-Stadion in Trujillo ausgetragen wurde.

72 Minuten nach Spielbeginn wurde ein Torstoß von César Vallejos Torhüter Carlos Grados zu einem präzisen Angriff von Sporting Cristal mit dem himmlischen Angreifer John Jairo Mosquera als Protagonist.

Die Freigabe von Torhüter Grados endete auf dem gegenüberliegenden Feld und endete mit einem Kopfschuss, der die offensive Spielaktion für Cristal zurückgab.

Der Stürmer Mosquera wurde aktiviert und Hand in Hand mit Grados. Der Torhüter kam am Ende des Angreifers heraus, der mit dem Torschicksal fuhr, aber sein Treffer fiel zu kurz.

Mosquera folgte der Flugbahn des Balls, aber der gegnerische Verteidiger Carlos Ascues schaffte es, den Schuss abzufangen und die Tormarke wegzunehmen.

Mosquera verpasste die Torchance, als das Spiel 1:0 zugunsten von César Vallejo ausging, der mit neun Männern für die Ausweisung von Renzo Garcés und Yorleys Mena spielte.

Schließlich gewann Cesar Vallejo mit 2:0 gegen Sporting Cristal mit Toren von Mena und Beto da Silva im Elfmeterschießen.

Sporting Cristal traf zum 9. Tag des Liga 1 Apertura-Turniers gegen Cesar Vallejo

Sporting Cristal kommt zum Spiel mit César Vallejo, nachdem er 2:0 gegen Flamengo verloren hat, ist ein Debüt in der Copa Libertadores. Die Celestes bleiben in ihren letzten sechs Spielen in League 1 mit drei Unentschieden und drei Siegen ungeschlagen. Der Rimense Club gleicht 2-2 mit Melgar (Heimat), Academia Cantolao (2-2) im Alberto Gallardo-Stadion aus und war bei ihrem Besuch in Carlos Stein in Lambayeque 1:1. Die Siege waren gegen UTC (3-2 in Lima), 1:0 gegen Alianza Lima in Matute und 4:1 gegen die Universidad San Martín.

Die Universidad César Vallejo führt das Duell mit Cristal an und erzielte bei ihren vier jüngsten Auftritten im Apertura-Turnier Punkte. Drei Unentschieden und ein Sieg, um sechs von zwölf möglichen Punkten zu erzielen. Die 'Poeta' verteilten Einheiten mit Sport Boys in Trujillo (1-1), Atletico Grau als Besucher (1-1) und 0-0 mit Carlos Mannucci (Mansiche-Stadion). Der Sieg war zuvor zu Hause gegen Alianza Atlético.

Der sportliche Cristal-Trainer Roberto Mosquera stellte sich mit Renato Solis, Gianfranco Chavez, Jhilmar Lora, Rafael Lutiger, Jesus Pretell, Jesus Castillo, Martin Tavara, Alejandro Hohberg, Fernando Pacheco, Irven Avila und Joao Grimaldo zusammen.

Cesar Vallejos Stratege José del Solar trainierte bei Carlos Grados, Carlos Ascues, Renzo Garces, Orlando Nunez, Jersson Vasquez, Jorge Rios, Frank Ysique, Archimedes Figuera, Jairo Velez, Abdiel Arroyo und Yorleys Mena.

