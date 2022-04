Hacker-Serie, die niemand verpassen kann

Es ist nie zu spät, sich eine Serie zum Thema IT, Hacker und Cyberpunk anzusehen, mit der Sie nicht nur eine gute Zeit der Unterhaltung haben, sondern auch technologische Konzepte verstehen können. Daher sind im Folgenden einige Optionen außer dem berühmten Mr. Robot aufgeführt, die jederzeit zu sehen sind.

Es ist wahrscheinlich, dass viele sie kennen, wenn nicht, sollte angemerkt werden, dass es neben dem Film mit Scarlett Johansson, Videospielen, Manga und anderen Animationsfilmen auch eine Anime-Serie gibt. Es hat ein futuristisches Thema, bei dem ein Regierungs-Cyborg einen Hacker fangen muss, der die Kontrolle über computergestützte menschliche Gedanken übernimmt und gleichzeitig seine eigenen „Geister“ löst.

Dieser Film, der 1999 veröffentlicht wurde, erzählt von den Errungenschaften des Visionärs Steve Jobs (Apple) und Bill Gates (Microsoft), die zur Revolution der Technologie beigetragen und sich zu Kraftwerken im Computing entwickelt haben. Es basiert auf dem Buch Fire in the Valley und obwohl es nicht zu den beliebtesten Titeln gehört, zeigt es gut den Weg der beiden einflussreichsten Männer der Technologie.

Mit nur 15 Kapiteln erzählt diese 2004 veröffentlichte Anime-Serie die Abenteuer von Akira Shirase, auch Battle Programmer Shirase genannt, einem Programmierer, der jede Plattform oder Person hacken kann und daher mehrmals für spezielle Aufgaben eingestellt wird. Da es sehr kurz ist, kann es an einem Marathonnachmittag genossen werden.

Für diejenigen, die etwas Ernsthafteres suchen, zeigt diese australische Serie die besten polizeilichen Ermittlungen. Obwohl es nicht in jedem Kapitel einen Hacker zeigt, wie in der Mr.Robot-Serie, ist es eine seiner Hauptfiguren.

Jesse Banks, der in der Vergangenheit Probleme mit der Polizei hatte, hilft seinem Journalistenbruder, den Fall einer jungen Frau zu lösen, die grausam ermordet wurde. Politik, Justiz und Hacker sind in dieser Serie verwandt.

Diese britische Comedy-Serie wurde 2006 ins Leben gerufen, einem Höhepunkt für Technologie, da die sozialen Netzwerke kaum an Stärke gewannen und Smartphones nicht über die derzeit bekannte Kapazität verfügten.

Seine Witze werden denjenigen, die in der Gegend arbeiten, und denen, die nicht sehr vertraut sind, eine angenehme Erinnerung an alles sein, was zu dieser Zeit passiert ist und was sie in Bezug auf die Zukunft richtig hatten. Kurz gesagt, sie sind Geeks, ohne wie in anderen Serien auf das Extrem des Lächerlichen zu gehen.

Dieser Titel hat einen ernsteren Aspekt. Obwohl es keinen Hacker als Hauptfigur hat, kann es für viele eine große Freude sein, insbesondere für die Nostalgiker, da die Serie in den 80er Jahren spielt, als Computer ein Luxus waren und sehr groß waren. Interessant ist zu sehen, wie ein Ingenieur und ein Unternehmer versuchen, einen Computer auf den Markt zu bringen, der unter den Marktführern konkurriert.

Eine weitere Hacker-Serie, die Sie nicht verpassen sollten, ist Mr. Robot mit Rami Malek in der Hauptrolle. Aufgrund seines Ruhms bedarf es keiner Einführung, da seine vier Staffeln erfolgreich und schockierend waren. Die letzte Folge wurde im Dezember 2019 ausgestrahlt und gewann den Golden Globe für die beste Drama-Serie. Es ist zweifellos ein Maßstab, der keiner Einführung bedarf.

